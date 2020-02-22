İstanbul'da 3-6 yaş için ‘Oyun Odası Kurs Modülü’

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaygın eğitim çalışmalarının büyük bölümünün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen halkın ilgi ve ihtiyaç duyabileceği yaklaşık 3 bin 400 alanda eğitim modülü hazırlandığını açıkladı. Günün her saati halk eğitim merkezlerinde, hafta içi derslerden sonra ve hafta sonu okullarda belli bir program çerçevesinde İngilizce, İspanyolca, Arapça, Rusça gibi birçok dillerde eğitim imkânı sunulduğunu belirten il milli eğitim müdürlüğü konuyla ilgili şunları söyledi:

"Biçki, nakış, dikiş gibi el becerileri gerektiren alanlardan, telli ve üflemeli bir çok enstrümanın öğretilmesine, cam, ahşap, kumaş süsleme sanatlarına, bilgisayar, diksiyon ses ve sahne sanatları gibi daha birçok alanda kurslar açılıyor. Vatandaşlarımızın özellikle de küçük çocuğu olan annelerin Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nce oluşturulan eğitim modüllerinden en verimli şekilde yararlanabilmeleri için kendileri eğitimdeyken aynı anda çocuklarının da eğitim alabilecekleri 210 saatlik 'Çocuk Gelişimi ve Eğitim Alanı 37-72 Ay (3-6 Yaş) Oyun Odası Kurs Modülü' hazırlandı. Bu modül sayesinde çocuklarımızın tüm gelişim alanlarının desteklenmesi, ilkokula hazırlanması ve Türkçeyi doğru ve güzel konuşmaları hedeflendi. Anneler yan derslikte kurs görürken oyun odasında da çocukları, öğretmen ve usta öğreticiler tarafından eğitim alacak. Oyun Odası Kurs Modülünden kurslara katılan velilerin çocuklarının yanı sıra okulöncesi eğitime devam etmeyen çocuklarımızın da faydalanabilmesi amaçlandı ve çalışmalar bu yönde genişletildi. Açılacak kurslarda özellikle gönüllü okulöncesi öğretmenlerinin görev alacak olması çalışmayı daha da anlamlı hale getiriyor. Ders saatleri dışında ve hafta sonu yapılacak bu kurslar sayesinde okul ve kurumlarımızın daha verimli kullanılması da sağlanmış olacak."