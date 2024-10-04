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İstanbul’da 28 milyon ücretsiz ders kitabı

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#Murat Mücahit Yentür#İstanbul#İstanbul’Da 28 Milyon Ücretsiz Ders Kitabı
İstanbul’da 28 milyon ücretsiz ders kitabı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 16:10

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, toplam 28 milyon 652 bin 508 adet ücretsiz ders kitabının dağıtıldığını duyurdu.

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Yentür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2024-2025 eğitim ve öğretim yılında, İstanbul'da ilköğretimde 17 milyon 483 bin 350, ortaöğretimde 10 milyon 660 bin 725 ve özel eğitimde 49 bin 857 olmak üzere toplamda 28 milyon 652 bin 508 adet ücretsiz ders kitabını öğrencilerimize ulaştırdık. Tüm çabamız geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için” ifadelerini kullandı.

 

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#Murat Mücahit Yentür#İstanbul#İstanbul’Da 28 Milyon Ücretsiz Ders Kitabı

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