İstanbul’da 28 milyon ücretsiz ders kitabı

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Yentür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2024-2025 eğitim ve öğretim yılında, İstanbul'da ilköğretimde 17 milyon 483 bin 350, ortaöğretimde 10 milyon 660 bin 725 ve özel eğitimde 49 bin 857 olmak üzere toplamda 28 milyon 652 bin 508 adet ücretsiz ders kitabını öğrencilerimize ulaştırdık. Tüm çabamız geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için” ifadelerini kullandı.