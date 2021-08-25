İstanbul’da 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı
İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini açıkladı. Takvime göre 6 Eylül’de başlayacak eğitim öğretim yılı 17 Haziran 2022’de sona erecek. Yarıyıl tatili 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de tamamlanacak. İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak. Takvime göre diğer detaylar şöyle:
* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.
* Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.
* Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak’ta başlayıp, 7 Şubat’ta sona erecek.
* İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.
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