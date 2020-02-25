İstanbul’da 13 ilçenin milli eğitim müdürü değişti
İstanbul’da aralarında Adalar, Ataşehir, Bakırköy, Sarıyer, Gaziosmanpaşa’nın da olduğu 13 ilçenin milli eğitim müdürü değişti.
İstanbul’da aralarında Bakırköy, Sarıyer, Gaziosmanpaşa’nın da olduğu 13 ilçenin milli eğitim müdürü değişti. Yapılan değişiklikle Adalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Neşe Vural, Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Hasip Turan, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne İsmail Günday, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Mustafa Erşahin, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Ahmet Coşkun, Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Tayfun Özyolcu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Burhan Bayrak Çekmeköy, Eyüp Sultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Alper Asım Özer, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Mehmet Usta, Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Ferhat Öztürk, Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Hüseyin Özcanlar, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Zekeriya Artar, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Volkan Pullu atandı.
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