İstanbul’a 83 yeni okul

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İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yeni okul binalarının depreme dayanıklı olarak inşa edildiği, bazı okullarda tiyatro ve konferans salonlarının da bulunduğu belirtildi. Yeni yatırımlar kapsamında 74 derslikli 8 anaokulu, 670 derslikli 23 ilkokul, 814 derslikli 29 ortaokul ve 532 derslikli 16 lise hizmete girdi. Ayrıca 8 derslikli bir halk eğitim merkezi ile toplam 112 dersliği bulunan 6 özel eğitim okulu açıldı. Yeni okul ve dersliklerin hizmete alınmasıyla İstanbul’daki ikili eğitim oranı da geriledi. Kentte 2023 yılında yüzde 26 olan sabahçı-öğlenci uygulamasının oranı 2026-2027 eğitim öğretim yılında yüzde 18’e düştü. İstanbul’da eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında 130 okulun inşaatı devam ediyor. 8 okulda güçlendirme çalışması yürütülürken, 160 yeni okulun da planlama aşamasında olduğu belirtildi.

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Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli ortak yazılı sınav yapılacak dersler ve sınav tarihlerini belirledi. Ülke geneli ortak yazılı sınavlar; 1’inci dönemde 6’ncı sınıf matematik, 10’uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı, 7’nci sınıf Türkçe ve 9’uncu sınıf matematik derslerinden; 2’nci dönemde ise 7’nci sınıf matematik, 9’uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı, 6’ncı sınıf Türkçe ve 10’uncu sınıf matematik derslerinden gerçekleştirilecek. Birinci dönem birinci yazılı sınavları 11-12 Kasım 2026’da, birinci dönem ikinci yazılı sınavları 5-6 Ocak 2027’de, ikinci dönem birinci yazılı sınavları 6-7 Nisan 2027’de, ikinci dönem ikinci yazılı sınavları 8-9 Haziran 2027’de yapılacak.