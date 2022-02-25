İstanbul’a 2 milyarlık eğitim yatırımı

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Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı. Törende İstanbul’a 122 yeni okul ve 3 bin 157 yeni derslik inşaatının tamamlandığı açıklandı. 56 okul ile bin 321 derslik Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 39 okul ve bin 280 derslik İstanbul Proje Koordinasyon Birimi ve 27 okul ile 556 derslik de hayırseveler tarafından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bugün toplam 122 okulumuzu resmen hizmete alıyoruz. Eğitim kurumlarımız özel eğitim alanları, halk eğitim merkezi, akşam sanat okulu ve güzel sanatlar lisesinden meydana geliyor. 3 bin157 derslikli 122 modern eğitim tesisini iki yılda İstanbullu kardeşimize sunuyoruz. Toplam yatırım tutarı ise 2 milyar 140 milyon lirayı geçiyor.

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SINIF SAYILARINI ARTTIRDIK

Üç buçuk milyon öğrencimizin yer aldığı İstanbul’u hakkettiği hizmetlerle buluşturmak için çalışıyoruz. Diğer 80 vilayetimizle birlikte İstanbul’a da aşkla hizmet ettik. Tarihi birçok adım attık. 40 bin derslik sayısını göreve geldiğimizde böyleydi. 3 kattan fazla arttırdık 129 bin seviyesine taşıdık. Özellikle bunu şu anda ana muhalefetin ve yavru muhalefetin çok iyi bilmesi lazım. 67 bin olan öğretmen sayısını 176 bine ulaştırdık.

SINIF MEVCUTLARINA OLUMLU YANSIDI

Öğretmen atamalarında önceliği ve ağırlığı İstanbul’a veriyoruz. 15 bin öğretmeninin yarısı İstanbul’da göreve başladı. Hayırlı olsun. Bu iyileşme sınıf mevcutlarına olumlu yansıdı. İstanbul’un kalabalık sınıf sorunu tarih oldu. Bugün okul deyince öğretmen yokluğundan dolayı boş geçen dersler, akan çatılar akıllara gelmiyor. Öğrencilerimiz artık etkileşimli tahtalar, kütüphaneler, spor salonları, kantinler gibi birçok olanaklarla okuyorlar.

197 YENİ PROJE YOLDA

Eğitim gibi istikbalimizi ilgilendiren meselelerde çıtayı hep yukarı taşıyoruz. Altyapımızı daha da güçlendirmeye gayret ediyoruz. İstanbul özelindeki başarımızı 2022’de devam ettirmekte kararlıyız. Yatırım programlarına son şeklini verdik. 5.1 milyar liralık 197 projeyi hayata geçireceğiz. Bu yıl için 2 bin 356 derslikli 78 projeye 3.8 milyar liralık kaynak ayırıyoruz. 2022’de 8,9 milyar liralık yatırımı şehrimize kazandıracağız. 1000 yeni anaokulunu da ekleyince eğitim yatırımı İstanbul’a 10 milyar lirayı geçecek.”

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EN ÇOK BÜTÇE İSTANBUL’A

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer de,

“Türkiye’de okullaşma oranı yüzde 90’lar seviyesine geldi. Son 10 yılda tüm vatandaşlarımızın çocukları çok kolay bir şekilde eğitime ulaşabildiler. Kalite odaklı bir büyümeye tanıklık etti Türkiye. Son iki yılda okulların bugünkü maliyeti 44 milyar TL’ye ulaştı. Artık İstanbulumuzun her köşesinde tüm çocuklar eğitimin her kademesine erişebilir.

2022 yılında da bütçemizin en büyük yatırım bütçesini 8.9 milyarlık yatırımı İstanbul’la buluşturacağız. Bugün açılışını yapacağımız okullar ve 2022 yılında yapacağımız okullarla yola devam ediyoruz” dedi.