İstanbul’a 1000 yeni anaokulu

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İTO Başkanı Şekip Avdagiç ve İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’ında yer aldığı İstanbul Eğitim Yatırımları Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Bakan Özer sözlerine eğitimde fırsat eşitliğini vurgulayarak devam etti; “ Biz ailelerin bakanlık olarak ailelerin sosyoekonomik seviyesine müdahale edemeyiz. Ama bir şeye müdahale edebiliriz. Okul öncesi eğitime erişimi tüm Türkiye standartında yaygınlaştırabiliyoruz. Dolayısıyla okul öncesi eğitime erişimdeki eşitsizlikten kaynaklanan sorunu ortadan kaldırabiliriz” dedi.

DEVLET OKULLARINI ARTIRMALIYIZ

Okul öncesi eğitimde özel okulların devlet okullarından sayıca daha fazla olduğunu dile getiren Bakan Özer; “İstanbul’a arsaları belli, kaynağı hazır yüz anaokulu yapmak için yola çıktık. Bu rakam arttı. Şu anda İstanbul’da 157 tane devlet anaokulu var. 1530 tane özel öğretim alanı var. Garip gurebanın, sosyoekonomik seviyesi dezavantaj olan kesimlerin okul öncesi eğitim erişimini arttırmamız lazım”

YENİ HEDEF YÜZDE YÜZ OKULLAŞMA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranını ve hedefleri şöyle paylaştı: "Şu anda Türkiye’de üç yaş grubundaki okullaşma oranı yüzde 14. Dört yaştaki okullaşma oranı yüzde 35. Beş yaştaki okullaşma oranı yüzde 78. 2022 yılındaki hedefimiz yüzde 14 olan üç yaşındaki okullaşma oranı yüzde 50’ye ulaştırmak. Dört yaştaki yüzde 35 olan okullaşma oranını 2022’nin sonunda yüzde yetmişe ulaştırmak, beş yaştaki yüzde yetmiş sekiz olan okullaşma oranında iki bin yirmi ikinin sonunda yüzde yüze ulaştırmaktı. Ancak İstanbul için hedefler bugün güncelliyoruz. İstanbul’daki hedefimiz tüm yaş grupları için yüzde yüze ulaşmak" dedi Bakan Özer projelerin tamamlanması için belirlenen hedef 2023 iken 2022 yılının sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

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MESLEKİ EĞİTİDE İSTİHDAM ÖNCELİĞİ

Bakan Özer, “Genç işsizlik oranını düşürmede hükümetimizin elindeki en önemli enstrümanlardan biri mesleki eğitim. En önemlisi mesleki eğitimi istihdamda öncelik sağladığımız bir eğitim türüne dönüştüreceğiz. Hep birlikte katsayı uygulamasının artığı olan, ‘Aradığım elemanı bulamıyorum', retoriğini çöpe atacağız. Artık iş gücü piyasasının talep ettiği elemanları gerek yıllık eğitimlerle, gerek altı aylık, sekiz aylık kısa kurslarla hızlı bir şekilde hazırlamak ve hatta özel sektörün ötesine geçerek taleplerini şekillendirmek için bakanlık olarak her zaman hizmetinizde olacağız” dedi.