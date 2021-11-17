İstanbul’a 1000 yeni anaokulu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz... Asgari ücret ne kadar olacakCumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz... Asgari ücret ne kadar olacak#Cumhurbaşkanı
Ronaldonun çağrısına rağmen reddetti Ayrılık...Ronaldo'nun çağrısına rağmen reddetti! Ayrılık...#Manchester United
İstanbulda kırmızı alarm Bakan Kocadan çok önemli uyarıİstanbul'da kırmızı alarm! Bakan Koca'dan çok önemli uyarı#Koronavirüs
Son 20 yılda Türkiyede ilk kez... Bakan Muş rekoru duyurduSon 20 yılda Türkiye'de ilk kez... Bakan Muş rekoru duyurdu#İhracat
Kovid-19da son durum belli oldu... Bakan Kocadan tedbir yorgunluğuna karşı uyarıKovid-19'da son durum belli oldu... Bakan Koca'dan tedbir yorgunluğuna karşı uyarı!#Koronavirüs
CHP ve HDP’li milletvekillerine ait fezlekeler Meclis’e ulaştıCHP ve HDP’li milletvekillerine ait fezlekeler Meclis’e ulaştı#CHP
AK Partiden muhalefetin seçim çağrısına yanıtAK Parti'den muhalefetin seçim çağrısına yanıt#AK Parti
Düzce’de deprem İstanbul ve birçok şehirde hissedildi…Düzce’de deprem! İstanbul ve birçok şehirde hissedildi…#İstanbul
ABDde Kongre baskınında ön sıralardaydı... Cezası belli olduABD'de Kongre baskınında ön sıralardaydı... Cezası belli oldu#ABD
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben görevde oldukça faizle mücadelem sürecekCumhurbaşkanı Erdoğan: Ben görevde oldukça faizle mücadelem sürecek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin açıklama#Erdoğan
Lionel Messi geri mi dönüyor Barcelonadan açıklama...Lionel Messi geri mi dönüyor? Barcelona'dan açıklama...#Barcelona
En yakın arkadaşının doğumuna girdi... Bebeğin babası kocası çıktıEn yakın arkadaşının doğumuna girdi... Bebeğin babası kocası çıktı#ABD
Akıl alır gibi değil Tarihte böylesi yok Rakibinin arka kanadına dokununca...'Akıl alır gibi değil! Tarihte böylesi yok' Rakibinin arka kanadına dokununca...#Formula 1
Charles ile Camilla Ürdüne gitti, Londraya şişe şişe kutsal su götürüyorCharles ile Camilla Ürdün'e gitti, Londra'ya şişe şişe kutsal su götürüyor#Prens Charles
HABERLEREğitim Haberleri

İstanbul’a 1000 yeni anaokulu

#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer#İTO#İSO
İstanbul’a 1000 yeni anaokulu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul’a 1000 anaokulu yapılmasının hedeflendiğini duyurdu. Bakan Özer; “Beş yüz tanesini devlet olarak biz yaptıracağız. İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası da yol arkadaşımız olduğu için bizlerin koordinasyonunda İstanbul’un tüm ilçelerinde olmak üzere İstanbul’daki hedefi güncelleyelim. Beş yüz olmasın bin olsun” dedi.

Haberin Devamı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İTO Başkanı Şekip Avdagiç ve İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’ında yer aldığı İstanbul Eğitim Yatırımları Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Bakan Özer sözlerine eğitimde fırsat eşitliğini vurgulayarak devam etti; “ Biz ailelerin bakanlık olarak ailelerin sosyoekonomik seviyesine müdahale edemeyiz. Ama bir şeye müdahale edebiliriz. Okul öncesi eğitime erişimi tüm Türkiye standartında yaygınlaştırabiliyoruz. Dolayısıyla okul öncesi eğitime erişimdeki eşitsizlikten kaynaklanan sorunu ortadan kaldırabiliriz” dedi.

DEVLET OKULLARINI ARTIRMALIYIZ
Okul öncesi eğitimde özel okulların devlet okullarından sayıca daha fazla olduğunu dile getiren Bakan Özer; “İstanbul’a arsaları belli, kaynağı hazır yüz anaokulu yapmak için yola çıktık. Bu rakam arttı. Şu anda İstanbul’da 157 tane devlet anaokulu var. 1530 tane özel öğretim alanı var. Garip gurebanın, sosyoekonomik seviyesi dezavantaj olan kesimlerin okul öncesi eğitim erişimini arttırmamız lazım”

MEB’den yazılım eğitimi

MEB’den yazılım eğitimi

YENİ HEDEF YÜZDE YÜZ OKULLAŞMA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranını ve hedefleri şöyle paylaştı: "Şu anda Türkiye’de üç yaş grubundaki okullaşma oranı yüzde 14. Dört yaştaki okullaşma oranı yüzde 35. Beş yaştaki okullaşma oranı yüzde 78. 2022 yılındaki hedefimiz yüzde 14 olan üç yaşındaki okullaşma oranı yüzde 50’ye ulaştırmak. Dört yaştaki yüzde 35 olan okullaşma oranını 2022’nin sonunda yüzde yetmişe ulaştırmak, beş yaştaki yüzde yetmiş sekiz olan okullaşma oranında iki bin yirmi ikinin sonunda yüzde yüze ulaştırmaktı. Ancak İstanbul için hedefler bugün güncelliyoruz. İstanbul’daki hedefimiz tüm yaş grupları için yüzde yüze ulaşmak" dedi Bakan Özer projelerin tamamlanması için belirlenen hedef 2023 iken 2022 yılının sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Haberin Devamı

MESLEKİ EĞİTİDE İSTİHDAM ÖNCELİĞİ
Bakan Özer, “Genç işsizlik oranını düşürmede hükümetimizin elindeki en önemli enstrümanlardan biri mesleki eğitim. En önemlisi mesleki eğitimi istihdamda öncelik sağladığımız bir eğitim türüne dönüştüreceğiz. Hep birlikte katsayı uygulamasının artığı olan, ‘Aradığım elemanı bulamıyorum', retoriğini çöpe atacağız. Artık iş gücü piyasasının talep ettiği elemanları gerek yıllık eğitimlerle, gerek altı aylık, sekiz aylık kısa kurslarla hızlı bir şekilde hazırlamak ve hatta özel sektörün ötesine geçerek taleplerini şekillendirmek için bakanlık olarak her zaman hizmetinizde olacağız” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer#İTO#İSO

BAKMADAN GEÇME!

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte dünyayı kurtaracak proje

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte 'dünyayı kurtaracak' proje!

#Bill Gates
Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

#Prim
Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem

Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem!

#Kovid Aşısı