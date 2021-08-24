İstanbul yeni eğitim-öğretim dönemine hazır

Video konferans yönetimiyle yapılan İstanbul İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer; okulların personel, kaynak ve malzeme gibi eksikliklerinin giderildiğini, kentteki tüm okulların yeni eğitim yılına hazırlandığını belirterek "Tüm çalışma arkadaşlarımız sahada hazırlıkların yürütülmesi sürecinin içerisinde yer alıyor. 6 Eylül’de öğrencilerimizi okullarımızda karşılamaya hazırız” dedi.

İSTANBUL’UN ÖZEL BİR YERİ VAR

Nüfus yoğunluğu nedeniyle hijyen tedbirleri noktasında İstanbul’un özel bir konumu olduğunu belirten Özer, “Diğer illerimizde olduğu gibi İstanbul’da da Sağlık Bakanlığımız ile birlikte belirlediğimiz Kovid-19 salgınında okullarda alınması gereken önlemler büyük bir hassasiyetle uygulanacak. Valiliğimizin koordinasyonunda il yöneticilerimiz, okul yönetimlerimiz, öğretmenlerimiz, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimiz ve tüm personelimizle yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için tedbirlerimize sıkı sıkıya sarılacağız. Maske ve hijyen koşullarının sağlanması ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm finansal kaynaklar okullara gönderildi” dedi.