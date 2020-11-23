İstanbul Veli Akademileri 3’üncü yılında

AİLE NİÇİN ÖNEMLİ?

Aile, Türk Dil Kurumu Sözlüğünde 'Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik' olarak tanımlanıyor. Çocukların yaşamla ilgili ilk deneyim ve izlenimleri edindikleri ailede bu deneyim ve izlenimlere yön veren en önemli aktörler anne ve baba, bir diğer söyleyişle ebeveyndir. Çocuklar; kendilerini okul hayatına hazırlayacak beceri ve yetenekleri, anne-babalarının gözetiminde aile ortamında kazanarak geliştirir. Bu yönüyle aile, çocuğun ilk okuludur. Sorumluluk almayı, beceri edinmeyi, yeteneklerini geliştirmeyi, sınırlarını, kendine güvenmeyi, sosyal davranışları, toplumsal kurallara uymayı, sorunlarını çözebilmeyi, saygıyı, empati yapmayı; genel bir ifadeyle olumlu veya olumsuz pek çok kişilik özelliklerini geliştirmeyi bu okulda öğrenen çocukların ilk öğretmenleri de anne ve babalardır. Bu yönüyle anne-babalık, büyük sorumluluk ve fedakârlık gerektiren bir yükümlülüktür. Bu nedenle anne-babalığın başlı başına özel beceriler gerektiren bir meslek, ücret olarak paha biçilemeyecek bir uğraşı, muazzam bir sanat olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum.

İSTANBUL VELİ AKADEMİLERİNE NEDEN GEREK DUYULDU?

Çocukların olumlu kişilik özelliklerinin gelişmesinde, gelişim alanlarının desteklenmesinde en önemli rolü üstlenen ebeveynlerin bilgi, beceri ve bilinç düzeylerinin arttırılması; iyi insan ve iyi vatandaş olarak sorumluluğunun bilincinde kuşakların yetiştirilmesinde önemli rol oynayacağı muhakkak. Özellikle günümüzde, hayatımızdaki çok yönlü güncel gelişmelerle (teknolojik, sosyal, ekonomik, kültürel hayat; aile yapısı) birlikte aile içi iletişim sorunları ve çatışmalar gibi olumsuzluklar ortaya çıkmış; genel anlamda anne-babalar yeni söylemler, yaklaşımlar, tutum ve davranışlar belirleyemediğinden bunlara bağlı olarak aile-çocuk arasında da iletişim problemleri yaşanmaya başladı. Anne baba-çocuk / okul-aile / okul-veli-çocuk arasında yaşanan iletişim ve işbirliği sorunları çocuğun okul ve sosyal hayatını olumsuz etkiliyor.

Ailede çocuğa zaman ayırma, sorumluluk bilinci kazandırma, huzurlu aile ortamı oluşturma, sorunlara uygun dil, tutum ve davranışlarla yaklaşma, 'Çocukların öğütlerden çok, iyi örneklere ihtiyacı var' gerçeğinden yola çıkarak örnek anne-baba kavramını somutlaştırma, çocuklara huzurlu bir aile ortamı sunarak onları mutlu etme, çocukların okul ve sosyal hayat başarılarına katkı sağlama ve belirlenen hedeflere ulaşabilme için Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu'nda da belirtildiği üzere başta okul-veli olmak üzere eğitimin temel unsurları arasında iletişim ve işbirliğini geliştirme, yazımızda ele alacağımız İstanbul Veli Akademilerinin temel gerekçesi. Bu değerlendirmelerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu içeriğindeki ilgili kısımlarla sunuş, ön sözde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Milli Eğitim Bakanımıza ait ifadeler, İstanbul Veli Akademilerinin gerekçesi oldu.

Tutum ve davranışları içselleştirme meselesi

Dillendirilen bu gerekçelerin yanında çağın gereklerine göre çeşitlendirilen eğitim materyalleri, zenginleştirilen içerikler, fiziksel bakımdan mükemmelleşen eğitim alanları, geliştirilen sistemler, hayata geçirilen elit projelerle yaşam şartları ve gelecek kaygısı, ebeveynlerin çocuğun akademik başarısına odaklanmasına neden oldu. Eğitim öğretim alanındaki gelişmeler bu şekilde seyrederken son yıllarda 'iyi insan, iyi vatandaş, sorumluluğunun bilincinde bireyler yetiştirilip yetiştirilemediği' konusunda farklı tonlarda seslerle görüşler dillendirilmeye başladı. Oysa Milli Eğitim Temel Kanunu çerçevesinde okulöncesi eğitimden başlamak üzere her kademede çocuklarımız bu çerçevede eğitim görmüştü ve görmeye devam ediyordu. Örneğin; okulöncesi eğitimden itibaren çevre temizliği, sorumluluk bilinci kazandırma, insani değerleri benimsetme, kurallara uyma gibi pek çok alışkanlık öğrencilerimize doğrudan veya dolaylı olarak kazandırılmaya çalışılırken ilerleyen süreçte bunların yeterince içselleştirilememesinin sebebi neydi? Anasınıfında kırmızı rengi öğrenirken, oyun yoluyla trafikte kırmızı ışıkta durulması gerektiğini de öğrenen çocuk, yetişkin birey olduğunda kırmızı ışığa niçin dikkat etmiyordu? Bu sorunun cevabını okuyucuya bırakıyorum. Sözün özü; okul tarafından çocuğa kazandırılmak istenen tutum, davranış, alışkanlıklar öncelikle anne-baba ve aile tarafından, sonra da toplumun tüm yetişkin bireyleri tarafından yaşanarak desteklenmeli, çocuğun kazandırılmak istenen tutum ve davranışları, erdemleri içselleştirmesi sağlanmalı.

İKİ YILDA 1.5 MİLYONA YAKIN VELİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirtilen gerekçe ve gereksinimlerin yanında 2023 Eğitim Vizyonundan hareketle, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı'nın sağlıklı öngörüsüyle 2018-2019 eğitim öğretim yılında başlatılan İstanbul Veli Akademileri, üçüncü yılına girdi. 'Bilinçli anne-baba, huzurlu aile, mutlu çocuk, güvenli toplum, güçlü Türkiye' ilkesi ve 'Biz büyük bir aileyiz' sloganıyla 'Okul-veli arasında iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, çocuğun eğitim ve gelişim süreçleri hakkında velileri bilgilendirerek geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sorumluluğunun bilincinde olarak bireyler yetiştirilmelerine katkı sağlamak' amacıyla hayata geçirilen İstanbul Veli Akademileri eğitimleri, eğitim camiası ve veliler tarafından büyük ilgi görüyor.

İstanbul’daki resmi okullarda öğrenim gören öğrencilerimizin velilerine yönelik olarak -oldukça sade bir şekilde uygulanan 'okul merkezli' veli eğitim projesi İstanbul Veli Akademileri eğitimlerinde alan uzmanları ve akademisyenler, okul müdürlükleri ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla, gönüllülük esasına göre velilerle buluşturulup çocuğun eğitim ve gelişim süreçleri hakkında gereksinim duyulan bilgilendirmeler yapılıyor, yaşanabilecek sorunlar hakkında çözüm önerileri sunuluyor.

2018-2019 eğitim öğretim yılında yüz yüze olarak başlatılan eğitimlere, 2019-2020 eğitim öğretim yılında pandemi sürecine kadar yüz yüze, pandendemi sonrasında ise uzaktan çevrimiçi eğitimlerle devam edildi. İstanbul Veli Akademileri eğitimleri, 2020-2021 eğitim öğretim yılında uzaktan / çevrimiçi eğitimler şeklinde devam etmektedir. 2020 yılı kasım ayına kadar okullarımız ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından -pandemi öncesi yüz yüze, pandemi sonrası çevrimiçi- gerçekleştirilen 20 binden fazla eğitimden 1.5 milyona yakın velimizin yararlanması sağlandı.

İSTANBUL VELİ AKADEMİLERİNDE HANGİ KONULAR VAR?

Günümüzde 'çocukların iyi örneklere' çok fazla ihtiyaç duyduğu vurgusu yapılan eğitimlerde, çocuğun eğitim ve gelişim sürecinde ailenin önemi üzerinde durulmakta 21 genel, 11 özel gereksinimli öğrencilerimizin velilerine yönelik konuyla velilere destek olunmaya çalışılıyor. Genel konular arasında 'Aile içi iletişim, çocuğun ahlaki gelişiminde ailenin önemi, akademik başarı ve meslek seçimi, bağımlılıklardan korunma, çevre bilinci ve israf, İstanbul kültürü, okul kuralları ve devamsızlıkların önlenmesi, okul – veli işbirliği, okuma kültürü, mahremiyet – ihmal – istismar, psikolojik sorunlar ve istenmeyen davranışlarla nasıl baş edilir, örnek anne baba tutumları, sosyal medya ve teknolojiyi bilinçli kullanma, sosyal çevre ve arkadaş seçimi, çocuğun şiddetten korunması, sorumluluk ve sosyal sorumluluklar, görgü kuralları, trafik kuralları ve adabı' yer alırken; özel gereksinimli öğrencilerimizin velileri için 'Günlük yaşam ve öz bakım becerilerinin kazandırılması, dil, konuşma ve sosyal beceriler, davranış değiştirme yöntemleri, erken tanının önemi, istismar ve zorbalık, kaynaştırma ve bütünleştirme ile özel eğitimde yasal haklar' gibi konular bulunuyor.

GENEL AMAÇ VE TEMEL HEDEFLER NELER?

İstanbul Veli Akademilerinin genel amaç ve hedefleri şöyle:

1- Okul-veli, okul-veli-öğrenci, anne-baba-çocuk, arasında iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi.

2- Çocuğun eğitim-öğretim ve gelişim süreçleriyle ilgili olarak velilerin bilgilendirilmesi.

3- Anne-babaların çocuklarını her yaş dönemde ve her yönüyle tanıyabilmelerine katkı sağlanması.

4- Örnek anne-baba kavramının somut hale getirilmesi.

5- Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın toplumsal değerlere, yasalara, insana, insanlığa, çevreye saygılı, görev ve sorumluluklarının bilincinde, ruh ve beden bakımından sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için ailelerin bilinçlendirilmesi.

6- Anne-baba ve çocuk arasında karşılaşılan sorunlar, yaşanan çatışmalar ve bunların çözümleri konusunda velilerin bilgilendirilmesi.

7- Okullarda yaşanan disiplin olaylarının ve istenmeyen davranışların en aza indirgenmesi.

8- Öğrencinin okul ve sosyal hayat başarılarının arttırılmasına katkı sağlanması.

İSTANBUL VELİ AKADEMİLERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELER

Okul-veli iletişiminin güçlendirilmesiyle çocuklarımızın eğitim ve gelişim süreçleri hakkında anne-babaların bilinçlendirilmesine büyük katkılar sağlayan İstanbul Veli Akademilerine katılan ebeveynler; 'Aile içi iletişimimizi gözden geçirdik.', 'Çocuklarımı dinlemeyi öğrendim.', 'Ailecek kitap okumaya başladık.', 'Doğru bildiğim yanlışlardan kurtuldum.' 'Çocuğumuz için okulla işbirliği yapmamızın önemini kavradım.', 'Eylem ve söylemlerimizin örtüşmesi gerektiğini fark ettim.', 'Ben odaklı düşünmekten kurtuldum.', 'Yanlışlarımı düzelttim.' diye görüş bildirirken okul yöneticisi ve öğretmenler, 'Velilerimizle iletişimimiz güçlendi.', 'Velilerimiz okula daha çok sahip çıkmaya başladı.', 'Okul iklimimize büyük katkı sağladı.' 'Okul-aile bütünleşmesine destek oluyor.' diyerek proje hakkında düşüncelerini dile getiriyor.

İSTANBUL VELİ AKADEMİLERİNDEN NASIL YARARLANILABİLİR?

Okul-veli işbirliğini güçlendirmeye ve çocukların eğitim ve gelişim süreçleri hakkında velileri bilgilendirmeye yönelik İstanbul Veli Akademileri eğitimlerinden haberdar olmak için İstanbul Veli Akademileri projesinin, okulların veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sosyal medya hesaplarını ya da http://istmem.meb.gov.tr/veliakademisi/ sayfasını takip etmek yeterli. Çocuğu resmi bir anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise veya özel eğitim uygulama okulunda öğrenim gören velilerimiz ise çocuğunun eğitim gördüğü okula başvurarak eğitimler için kayıt yaptırabiliyor ve yıl boyunca gerçekleştirilecek altı eğitimden beşine katıldığı takdirde aynı okul müdürlüğünden yılsonunda İstanbul Veli Akademileri katılım belgesi alabiliyorlar.

Teşekkür: İstanbul Veli Akademileri eğitimlerinin okullarımızda başarılı bir şekilde yaygınlaşmasında emeği geçen tüm ilçe ve okul yöneticilerimize, PDR ve öğretmenlerimize, gönüllü eğitimcilerimize ve katılım sağlayan tüm velilerimize İl Milli Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı ve İstanbul Veli Akademileri adına teşekkür ediyorum.

MUSTAFA USLU KİMDİR?

Doğum yeri, Eşme (Uşak). İlkokuldan 1975’te, ortaokul kısmına 1977’de başladığı Eşme İmam Hatip Lisesinden 1984’te, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünden 1988’de mezun oldu. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak göreve başladı. 15 yıl resmi, beş yıl özel okullarda olmak üzere öğretmen ve yönetici olarak çalıştı. Halen İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor. Edebiyat, eğitim, inceleme, araştırma, biyografi, derleme ve hikâye türlerinde kitapları ile çeşitli dergilerde yayınlanmış yazıları bulunuyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Eserleri:

1- Ansiklopedik Türk Dili ve Edebiyatı Terimleri Sözlüğü,

2- Mutlu ve Başarılı Çocuk Yetiştirmek İçin Anne Baba Rehberi (Üç Cilt),

3- Şiirden Şuûra (Berceste Antolojisi),

4- Meselâ Hayat (Öykü),

5- Bahar Gelince (Öykü),

6- İstikamet (Öykü),

7- Aşk Yolcusu (Deneme),

8- Gönlüm Düştü Bir Sevdaya / Yunus Emre (Biyografi),

9- Hâlimiz Budur (Öykü),

10- Hakk’ın Sesi Mehmet Âkif,

11- Cümle Kapısından Kalbe Girmek (Antoloji)