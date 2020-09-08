İstanbul Üniversitesi’nden uzaktan eğitim açıklaması

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlüğünden yapılan açıklamada, üniversite senatosunda Kovid-19 Küresel Salgın sürecinin ilerleyişi ve bunun 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkilerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13 Ağustos 2020 tarihli ‘Yükseköğretim Kurumlarımızdaki 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Dönemine Yönelik Açıklama Metni’ ile ‘Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi’nde yer alan ilkeler de göz önünde bulundurularak çok yönlü bir şekilde değerlendirildiği belirtildi. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası öğrencilerin sayısı, hareketliliği, yurt ve barınma olanakları, kent içi ve dışı ulaşım faaliyetleri gibi kritik etkenlerin ayrı ayrı gündem konusu haline getirildiği ifade edilen açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda, bir taraftan küresel salgın ve bulaş riskinin öte yandan da bu bulaşın en aza indirilmesine yönelik faaliyetlerin artarak devam ettiği Türkiye'de, yayılımın azaltılmasına katkıda bulunmak ve öğrenci, akademik ve idari personel ile genel halk sağlığını tehlikeye atmamak adına 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılıyla ilgili şu karaların alındığı bildirildi:

"Tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri ile devlet konservatuvarının pratik ve klinik uygulama derslerinin gerekli olan sağlık tedbirleri alınarak yüz yüze imkânlarla yapılmasının haricinde üniversitemizdeki tüm akademik birimlerin önlisans ve lisans programlarındaki ders, uygulama ve sınav faaliyetlerinin dijital imkânlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılması kararlaştırıldı. Öğrenci sayının çokluğu göz önünde bulundurularak tezsiz yüksek lisans programlarının dijital imkânlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle sürdürülmesine, küresel salgın kapsamında gerekli önlemlerin alınabilmesi durumuna göre tezli yüksek lisans ve doktora programlarının yüz yüze eğitimle sürdürülebilmesine karar verildi. Dijital imkânlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılacak olan dersler, hem akademik birimlerin ilan edeceği program ve ders saatleri çerçevesinde senkron (çevrimiçi, canlı ders) hem de asenkron (İÜÖYS'ye yüklenecek olan sekiz içerik türündeki öğretim materyali) yöntemleriyle yapılacak."