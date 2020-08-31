İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da güz dönemi uzaktan olacak

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6'ncı sınıf klinik uygulamaları, Veteriner Fakültesi 4 ve 5'inci sınıf klinik uygulamaları, Sağlık Bilimleri Fakültesi 'Ebelik' programı 3 ve 4'üncü sınıf uygulamaları, Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi 4'üncü sınıf 'klinik uygulama' dersi hariç, üniversitenin tüm birimlerinde önlisans ve lisans dersleri, uygulamaları ve sınavları ilan edilecek akademik takvime göre uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacak.

DERSLER SENKRON OLARAK İŞLENECEK

Belirlenen istisnai uygulamaların hangi yöntemlerle ve nasıl yapılacağına ilgili fakültenin yönetim kurulu karar verecek. Lisansüstü teorik dersler dijital imkanlarla uzaktan öğretim yöntemiyle, tez ve uygulamalar ise yüz yüze yapılacak. Uzaktan öğretim yoluyla yapılacak dersler, birimlerin öğrencilere ilan ettikleri ders programındaki ders saatlerinde ve senkron yani eş zamanlı, canlı olarak yapılacak. Bu dönem zarfında isteyen öğrenciler Covid-19 salgını ile ilgili gerekli önlemleri alarak ve HES kodu ibraz etmek koşuluyla önceden iletişime geçerek öğretim elemanlarıyla yüz yüze görüşebilmeleri mümkün olacak.

BİR ARADA BULUNMAK BULAŞ AÇISINDAN RİSKLİ

Üniversiteden yapılan açıklamada, derslerin uzaktan öğretimle işlenmesi kararıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 küresel salgınının seyri ve muhtemel dinamikleri, üniversitemizde mevcut programların yeterlikleri, kazanımları, öğrenci sayıları, yerleşkelerin İstanbul içerisindeki ulaşımı, öğrencilerimizin barınma imkanları ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci' rehberi göz önünde bulundurularak, öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari personelimizin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde genel planlamalar yapıldı ve konu İstanbul Üniversitesi-Cerrahapaşa Senatosunun 31 Ağustos tarihli toplantısında görüşüldü. Covid-19 salgınının devam ettiği, önümüzdeki güz mevsimi dolayısıyla salgının artış gösterme ihtimalinin olduğu, yüz yüze yapılacak eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin sınıflarda, laboratuvarlarda ve sosyal alanlarda toplu halde bir arada bulunmasının bulaş açısından riski olacağı, özellikle başta şehir dışından gelecek öğrencilerimiz olmak üzere, bütün öğrencilerimizin üniversitemizin farklı semtlerindeki yedi ayrı yerleşkesine ulaşımlarının ve barınma imkanlarının bir risk unsuru olduğu değerlendirilerek 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ile ilgili kararlar alındı."