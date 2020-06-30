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Hürriyet
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Eğitim
AA
Haber Giriş: 30.06.2020 - 10:13,Son Güncelleme:

İstanbul Şehir Üniversitesi resmen kapandı

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İstanbul Şehir Üniversitesi resmen kapandı
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Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kurucu vakfına kayyım atanan ve garantör üniversitesi tarafından yapılan denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilen ve bu durumu Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı.

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