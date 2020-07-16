İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020! İstanbul LGS yüzdelik dilimleri
İstanbul LGS yüzdelik dilimleri, pek çok öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. İstanbul'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları, 16 Temmuz tarihinde başlayan LGS tercihleri ile birlikte araştırılan konu olmaya başladı. İstanbul'da ikamet eden binlerce kişi, yüzdelik dilimler ve taban puanlar için araştırmalarına başladı. İşte, LGS tercihleri için çok önemli bir yere sahip olan yüzdelik dilimler ve taban puanları hakkında detaylı bilgiler
İstanbul'da liselerin yüzdelik dilimleri merakla araştırılan hususlar arasında yer almaya başladı. Bölgede yer alan ilçelere göre listelenen yüzdelik dilimler, okul türleri ve alan adları, görüntülenebilecek unsurlar arasında yer alacak. İşte, LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler
2019 verileri ile açıklanan 2020 LGS yüzdelik dilimleri öğle saatleri itibariyle haberimizde olacaktır. Şimdilik 2018 yılına ait yüzdelik dilimlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 2019 yılına ait taban puanlarına ise tercih robotu ya da aşağıdaki tablo üzerinden erişebilirsiniz.
2018'E AİT YÜZDELİK DİLİM TABLOSUNU PDF OLARAK GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
|Tercih Kodu
|Okul Adı
|Okul Türü
|Alan Adı
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kontenjanı
|09 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ
TABAN PUAN
|31256
|ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|325,9849
|59580
|ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|59815
|ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|32707
|ARNAVUTKÖY / İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|357,3968
|32643
|ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|402,4620
|32869
|ATAŞEHİR / Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|233,0294
|59931
|ATAŞEHİR / Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|60
|32871
|ATAŞEHİR / Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|286,2033
|32893
|ATAŞEHİR / Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|303,2348
|60048
|ATAŞEHİR / Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|60
|32778
|ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|400
|429,5160
|59577
|ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|61143
|ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|263,0301
|32678
|ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|120
|376,8489
|31279
|AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|324,4759
|32872
|AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|315,8967
|32873
|AVCILAR / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|367,5473
|61112
|AVCILAR / Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|SİVİL HAVACILIK ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|365,0405
|32783
|AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280
|436,0177
|32541
|AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|387,4854
|32874
|BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|SİVİL HAVACILIK ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|375,6691
|60985
|BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|356,5896
|59582
|BAĞCILAR / Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız
|İngilizce
|34
|31204
|BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|UÇAK BAKIM ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|386,7736
|31206
|BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|301,3474
|31207
|BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|332,9214
|32813
|BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|417,6739
|32123
|BAĞCILAR / Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|120
|365,0364
|32814
|BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|400
|422,6343
|32122
|BAĞCILAR / Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|120
|335,2447
|31835
|BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|463,2604
|32816
|BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|200
|477,3611
|32819
|BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|200
|460,7866
|32821
|BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|Almanca
|160
|452,2385
|31281
|BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|GAZETECİLİK ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|340,9130
|31282
|BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|RADYO-TELEVİZYON ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|351,3794
|61053
|BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|342,5404
|32822
|BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280
|440,7672
|61035
|BAHÇELİEVLER / İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI)
|Kız
|İngilizce
|34
|247,0732
|32876
|BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|324,9452
|32877
|BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|TASARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|306,8163
|59583
|BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|59584
|BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|61109
|BAHÇELİEVLER / Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|288,5152
|32649
|BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|433,0092
|57569
|BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI (SINAVLI)
|Kız
|İngilizce
|30
|57769
|BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI)
|Kız
|İngilizce
|30
|61000
|BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|306,1836
|61136
|BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|300,7757
|32540
|BAHÇELİEVLER / Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|60
|409,7749
|32542
|BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|60
|355,0745
|60127
|BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|30
|60128
|BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|Arapça
|30
|32798
|BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|440,0247
|59760
|BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız/Erkek
|Fransızca
|30
|61082
|BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|358,2919
|56291
|BAKIRKÖY / Bakırköy Nüket Ercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ADALET ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|32824
|BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|160
|450,6918
|32799
|BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|465,8663
|32801
|BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|200
|431,7271
|32897
|BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|160
|467,4422
|32538
|BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|150
|370,3582
|32878
|BAŞAKŞEHİR / Bahçeşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|323,8782
|32879
|BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|312,6554
|59853
|BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|59854
|BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|59855
|BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|59856
|BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|32121
|BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız/Erkek
|Arapça
|60
|443,4484
|32653
|BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|469,5102
|32844
|BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız/Erkek
|Rusça
|30
|440,0286
|32898
|BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|320
|415,9948
|59932
|BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|90
|32682
|BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|120
|391,0418
|33437
|BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ
|Kız
|İngilizce
|34
|289,9746
|32881
|BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|306,3018
|32901
|BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|320
|422,9709
|31283
|BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|301,3529
|32882
|BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|324,7080
|32894
|BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|374,6609
|32932
|BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|348,9021
|61001
|BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|RADYO-TELEVİZYON ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|329,9611
|32829
|BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280
|451,3405
|32535
|BAYRAMPAŞA / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|401,4117
|32536
|BAYRAMPAŞA / Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|90
|393,5111
|32831
|BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|458,1240
|32904
|BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280
|463,4968
|60097
|BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|40
|32906
|BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|475,4080
|31747
|BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|Almanca
|68
|494,5702
|32833
|BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|494,8246
|32533
|BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|Almanca
|30
|433,6198
|32834
|BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|480,8382
|31745
|BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|287,3418
|31746
|BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|297,3524
|32933
|BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|297,3143
|61037
|BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|424,5720
|61038
|BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|404,2691
|59863
|BEŞİKTAŞ / M. Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|56926
|BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI)
|Kız
|İngilizce
|30
|56929
|BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|RADYO-TELEVİZYON ALANI (SINAVLI)
|Kız
|İngilizce
|30
|57019
|BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI)
|Kız
|İngilizce
|30
|60221
|BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI (SINAVLI)
|Kız
|İngilizce
|60
|59864
|BEŞİKTAŞ / Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ
|Kız
|İngilizce
|34
|32706
|BEYKOZ / Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|321,1686
|59414
|BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|61016
|BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|GEMİ YAPIMI ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|266,5514
|60088
|BEYKOZ / Galip Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|33095
|BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|408,2276
|63781
|BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|Almanca
|34
|32966
|BEYKOZ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|256,2943
|32704
|BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|90
|308,0445
|32836
|BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|320
|456,6003
|61043
|BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|317,6733
|59933
|BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|61042
|BEYLİKDÜZÜ / İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|186,0031
|33096
|BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|419,7988
|32837
|BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|482,6639
|32532
|BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|Arapça
|90
|458,6050
|32838
|BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız
|İngilizce
|68
|422,1016
|33484
|BEYOĞLU / Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|262,1825
|33097
|BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|Fransızca
|100
|500,0000
|32839
|BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|439,5387
|61044
|BEYOĞLU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI)
|Kız
|İngilizce
|34
|220,8384
|60976
|BEYOĞLU / Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|178,7661
|32913
|BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|447,5388
|61137
|BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
|Kız
|İngilizce
|30
|218,4358
|61045
|BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|243,5670
|59810
|BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|61119
|BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|173,2211
|61138
|BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|223,4673
|32967
|BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|309,1347
|59799
|BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|59800
|BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|32692
|BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|90
|340,7148
|33112
|BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|477,2342
|32691
|BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|120
|373,8003
|33453
|ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|410,0690
|60978
|ÇATALCA / Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|259,7819
|59934
|ÇATALCA / Çatalca Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|30
|32531
|ÇEKMEKÖY / Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|90
|359,5057
|62971
|ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|200
|32530
|ÇEKMEKÖY / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|90
|374,8270
|59803
|ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|60979
|ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|278,9517
|61857
|ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|61131
|ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|163,2899
|64915
|ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|59935
|ESENLER / İstanbul Ticaret Odası 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|90
|32500
|ESENLER / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|90
|367,4582
|59767
|ESENYURT / Alkop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|METAL TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|32936
|ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|368,3377
|32937
|ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|358,3810
|32938
|ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|349,5779
|32968
|ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|393,4279
|59578
|ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|59579
|ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|59581
|ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|32914
|ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|320
|428,4862
|61111
|ESENYURT / Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|293,9338
|61083
|ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|90
|381,5825
|59936
|ESENYURT / İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|90
|59881
|ESENYURT / Kıraç İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|59937
|ESENYURT / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|90
|59571
|ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|59572
|ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|60980
|ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|294,1609
|32969
|EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|310,2804
|32971
|EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|288,8598
|32917
|EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|440,5559
|60049
|EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|60
|33454
|EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|90
|359,1328
|32492
|EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|60
|335,0671
|61154
|EYÜPSULTAN / Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|186,7202
|32919
|FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|Almanca
|204
|489,6748
|61054
|FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|264,5030
|61126
|FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|GELENEKSEL TÜRK SANATLARI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|231,5032
|32972
|FATİH / Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI
|Kız
|İngilizce
|34
|292,6860
|32921
|FATİH / Çapa Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|492,3944
|32922
|FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|80
|458,6531
|57466
|FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|Almanca
|80
|32689
|FATİH / Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|90
|377,1202
|32279
|FATİH / Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|60
|425,8538
|32923
|FATİH / İstanbul Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|Almanca
|180
|497,4124
|32119
|FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|HAFIZLIK PROJESİ
|Erkek
|İngilizce
|30
|335,8836
|32484
|FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|90
|412,9435
|64173
|FATİH / Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|32924
|FATİH / Pertevniyal Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|474,9961
|32939
|FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|319,6695
|32941
|FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|300,5205
|32926
|FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280
|470,1008
|33114
|FATİH / Vefa Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|477,5838
|33116
|GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|Almanca
|80
|422,1016
|33117
|GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|200
|431,8741
|61144
|GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|282,7279
|59768
|GAZİOSMANPAŞA / Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|59938
|GAZİOSMANPAŞA / Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|60
|33118
|GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280
|419,4004
|32464
|GAZİOSMANPAŞA / Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|90
|375,0024
|61155
|GÜNGÖREN / Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI)
|Kız
|İngilizce
|34
|203,4414
|33119
|GÜNGÖREN / Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|427,1686
|32427
|GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|90
|424,7327
|32943
|GÜNGÖREN / Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|284,5627
|59939
|GÜNGÖREN / Sultan Alparslan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|61106
|KADIKÖY / Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI)
|Kız
|İngilizce
|34
|273,1959
|33106
|KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|435,1810
|33107
|KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|444,7283
|33108
|KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|200
|438,8459
|33121
|KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|493,3965
|32651
|KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|60
|456,0042
|32652
|KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|60
|428,2889
|32716
|KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İspanyolca
|30
|434,0161
|32161
|KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|120
|416,9036
|32546
|KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İspanyolca
|30
|427,4666
|32550
|KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|30
|461,7234
|31622
|KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|306
|484,3765
|60981
|KADIKÖY / Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|277,4871
|61156
|KADIKÖY / 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|296,4227
|32118
|KAĞITHANE / Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|120
|307,4522
|32974
|KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|230,7046
|59203
|KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|59570
|KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|32278
|KAĞITHANE / Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|60
|356,1221
|61046
|KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|215,1140
|61132
|KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|257,3505
|59865
|KAĞITHANE / İstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ADALET ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|31637
|KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|426,7620
|33206
|KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|Almanca
|40
|423,6345
|59816
|KAĞITHANE / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|59817
|KAĞITHANE / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|32976
|KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ADALET ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|306,4999
|32977
|KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|281,3550
|32944
|KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|335,0191
|32946
|KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|Fransızca
|30
|265,0795
|32978
|KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|288,5807
|32979
|KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|300,1872
|32981
|KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|278,4736
|33207
|KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|Fransızca
|34
|472,3433
|33416
|KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|476,4100
|32709
|KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|478,7574
|31501
|KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|452,9376
|31702
|KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|Almanca
|120
|446,7935
|32117
|KARTAL / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|150
|387,9669
|61047
|KARTAL / Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|181,3991
|32982
|KARTAL / Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|332,7767
|31506
|KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280
|464,1365
|31257
|KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|277,1794
|63387
|KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|TASARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|32947
|KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|297,2438
|32983
|KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|322,0102
|59805
|KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|31677
|KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|470,8610
|32948
|KÜÇÜKÇEKMECE / Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|302,3066
|32984
|KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|255,7662
|59820
|KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|31635
|KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280
|440,3761
|31520
|KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280
|430,2557
|60206
|KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|476
|60982
|KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|310,8697
|61049
|KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|249,5569
|59761
|KÜÇÜKÇEKMECE / K. Çekmece Z. Mustafa Dalgıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|59447
|KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Fen lisesi
|Fen Lisesi
|FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|272
|33164
|KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|223,1720
|32949
|KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|146,9913
|60998
|KÜÇÜKÇEKMECE / Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|209,1527
|32986
|KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|164,6692
|59826
|KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|TASARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|31521
|KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280
|422,6789
|32688
|KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|60
|373,4565
|60996
|KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|Çince
|30
|359,9481
|32116
|KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|120
|346,2013
|32987
|MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|370,5156
|32998
|MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|344,8701
|31522
|MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280
|456,8458
|33184
|MALTEPE / Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|292,0153
|31830
|MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|461,2737
|61087
|MALTEPE / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|120
|373,1903
|60983
|MALTEPE / Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
|Kız
|İngilizce
|34
|191,6061
|59940
|MALTEPE / Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|60
|60999
|MALTEPE / Mediha Engizer Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
|Kız
|İngilizce
|34
|192,2992
|31620
|MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|465,6074
|32114
|MALTEPE / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|120
|362,1536
|31832
|PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|452,1065
|31621
|PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|422,0411
|32951
|PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|SİVİL HAVACILIK ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|358,4729
|59827
|PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|31507
|PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|427,3378
|33166
|PENDİK / Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI
|Kız
|İngilizce
|34
|323,2856
|60116
|PENDİK / Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|UÇAK BAKIM ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|32113
|PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|Arapça
|60
|395,7325
|32843
|PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|60
|412,3678
|32952
|PENDİK / Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|GEMİ YAPIMI ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|334,2486
|31525
|PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|200
|438,1233
|32953
|PENDİK / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|METAL TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|232,6431
|59487
|PENDİK / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|GEMİ YAPIMI ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|33167
|PENDİK / Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|291,8043
|32112
|PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|90
|390,8265
|32954
|PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|320,6694
|32956
|PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|307,8213
|33000
|PENDİK / Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|100,0000
|62236
|PENDİK / Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|33148
|PENDİK / Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|357,9333
|61002
|PENDİK / Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|269,5125
|32111
|PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|90
|407,7564
|62212
|PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|32426
|PENDİK / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|150
|385,2979
|32109
|SANCAKTEPE / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|90
|375,5085
|31258
|SANCAKTEPE / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|292,6719
|59806
|SANCAKTEPE / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|32607
|SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|320
|60050
|SANCAKTEPE / Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|90
|33149
|SANCAKTEPE / 75. Yıl Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|328,4958
|31526
|SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|402,9395
|31636
|SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|416,6867
|59765
|SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|63176
|SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|61888
|SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|31840
|SARIYER / Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|361,6435
|31527
|SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|425,1097
|31509
|SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|467,2189
|59941
|SİLİVRİ / Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|32666
|SİLİVRİ / Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|60
|310,6992
|61059
|SİLİVRİ / Silivri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|279,9866
|31429
|SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280
|413,9833
|61088
|SULTANBEYLİ / Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|90
|365,1953
|33151
|SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|346,6602
|33168
|SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|UÇAK BAKIM ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|373,9169
|32108
|SULTANBEYLİ / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|60
|382,2395
|33204
|SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|320
|412,7219
|32107
|SULTANGAZİ / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|102
|373,3797
|32106
|SULTANGAZİ / Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|102
|344,6031
|60017
|SULTANGAZİ / Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|60018
|SULTANGAZİ / Sultangazi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI
|Kız
|İngilizce
|34
|31701
|ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|445,8534
|32677
|ŞİLE / Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|221,8512
|60019
|ŞİLE / Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|31715
|ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|385,1864
|31261
|ŞİŞLİ / Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|377,4888
|31259
|ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|33152
|ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|334,2944
|33153
|ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|SANAT VE TASARIM ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|340,4190
|31725
|ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|461,4875
|31430
|ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280
|447,2639
|58792
|ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız
|İngilizce
|30
|59828
|ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ
|Kız
|İngilizce
|30
|61004
|ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
|Kız
|İngilizce
|30
|32424
|ŞİŞLİ / Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|120
|325,0414
|31726
|ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|428,2752
|33154
|ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|322,5215
|33156
|ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|281,1735
|33186
|ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|277,5230
|59942
|ŞİŞLİ / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|33157
|ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|296,5921
|33158
|ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|304,3992
|31639
|TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|447,3903
|61060
|TUZLA / İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|271,4223
|31801
|TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|435,4757
|33187
|TUZLA / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|GEMİ YAPIMI ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|352,2866
|59943
|TUZLA / Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|60
|32138
|TUZLA / Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|120
|364,7748
|33188
|TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|326,6090
|33189
|TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|320,3841
|31727
|ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|480
|431,5209
|31679
|ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|59944
|ÜMRANİYE / Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|58826
|ÜMRANİYE / TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|58996
|ÜMRANİYE / TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|33159
|ÜMRANİYE / Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|264,5156
|33160
|ÜMRANİYE / Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|263,7830
|31471
|ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|61078
|ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|61086
|ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|285,7228
|33161
|ÜMRANİYE / Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|288,3426
|32104
|ÜMRANİYE / Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|90
|391,1017
|33241
|ÜSKÜDAR / Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|235,4328
|32137
|ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|90
|417,8922
|33133
|ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız
|İngilizce
|204
|417,9107
|64224
|ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|32146
|ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|120
|398,7640
|57974
|ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|HAFIZLIK PROJESİ
|Erkek
|İngilizce
|30
|33134
|ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|272
|480,3696
|33169
|ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|311,0169
|33243
|ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|335,1821
|33244
|ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|318,8486
|59585
|ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|59586
|ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|33136
|ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|487,9667
|32141
|ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|Arapça
|30
|431,7135
|32162
|ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|30
|424,9838
|33456
|ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|Japonca
|30
|443,0988
|33137
|ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280
|441,0980
|31682
|ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız
|İngilizce
|170
|410,6031
|33162
|ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|348,8533
|33171
|ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|311,5442
|33172
|ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|299,4382
|61110
|ÜSKÜDAR / Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|260,0836
|32103
|ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|150
|387,9424
|57861
|ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|Arapça
|30
|57862
|ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|30
|31684
|ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|160
|451,4980
|31685
|ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|Almanca
|40
|448,1140
|59811
|ÜSKÜDAR / Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI
|Kız
|İngilizce
|30
|60101
|ÜSKÜDAR / Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|60102
|ÜSKÜDAR / Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|60103
|ÜSKÜDAR / Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|BÜRO YÖNETİMİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|33173
|ÜSKÜDAR / Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|379,9358
|31833
|ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|464,3763
|31294
|ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|436,3119
|31686
|ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|320
|424,0368
|32322
|ZEYTİNBURNU / İstanbul Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Kız
|İngilizce
|120
|380,6579
|61006
|ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|173,6977
|61050
|ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|276,8261
|33138
|ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|446,5598
|33174
|ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|100,0000
|61079
|ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|200,8868
|61139
|ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI)
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|295,6860
|59945
|ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|Erkek
|İngilizce
|90
|33177
|ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|327,8464
|33178
|ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|261,9415
|33246
|ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|177,5833
|61124
|ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
LGS TERCİHLERİ E-OKUL ÜZERİNDEN ALINACAK
Öğrencilerin LGS tercihleri, veliler ya da eğitimciler tarafından yapılabilecek. Bu tercihler, öğrenci okul numarası gibi bilgilerle E-Okul sistemine yapılacak olan girişin ardından gerçekleşecek. 1 milyondan fazla öğrencinin tercih işlemlerini yapması ve İlk gün olması dolayısıyla E-Okul sisteminde ilk gün yoğunluk yaşanması bekleniyor.
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