İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020! İstanbul LGS yüzdelik dilimleri

İstanbul'da liselerin yüzdelik dilimleri merakla araştırılan hususlar arasında yer almaya başladı. Bölgede yer alan ilçelere göre listelenen yüzdelik dilimler, okul türleri ve alan adları, görüntülenebilecek unsurlar arasında yer alacak. İşte, LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler

2019 verileri ile açıklanan 2020 LGS yüzdelik dilimleri öğle saatleri itibariyle haberimizde olacaktır. Şimdilik 2018 yılına ait yüzdelik dilimlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 2019 yılına ait taban puanlarına ise tercih robotu ya da aşağıdaki tablo üzerinden erişebilirsiniz.

2018'E AİT YÜZDELİK DİLİM TABLOSUNU PDF OLARAK GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Tercih Kodu Okul Adı Okul Türü Alan Adı Öğretim Şekli Yabancı Dili Kontenjanı 09 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ

TABAN PUAN 31256 ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 325,9849 59580 ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 59815 ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 32707 ARNAVUTKÖY / İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız/Erkek İngilizce 120 357,3968 32643 ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 68 402,4620 32869 ATAŞEHİR / Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 233,0294 59931 ATAŞEHİR / Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 60 32871 ATAŞEHİR / Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 286,2033 32893 ATAŞEHİR / Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 303,2348 60048 ATAŞEHİR / Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 60 32778 ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 400 429,5160 59577 ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 30 61143 ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 30 263,0301 32678 ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 120 376,8489 31279 AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 324,4759 32872 AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 315,8967 32873 AVCILAR / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 367,5473 61112 AVCILAR / Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı SİVİL HAVACILIK ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 365,0405 32783 AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 280 436,0177 32541 AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız/Erkek İngilizce 90 387,4854 32874 BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı SİVİL HAVACILIK ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 375,6691 60985 BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 90 356,5896 59582 BAĞCILAR / Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız İngilizce 34 31204 BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı UÇAK BAKIM ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 386,7736 31206 BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 301,3474 31207 BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 332,9214 32813 BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 240 417,6739 32123 BAĞCILAR / Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 120 365,0364 32814 BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 400 422,6343 32122 BAĞCILAR / Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 120 335,2447 31835 BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Kız/Erkek İngilizce 238 463,2604 32816 BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 200 477,3611 32819 BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 200 460,7866 32821 BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek Almanca 160 452,2385 31281 BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GAZETECİLİK ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 340,9130 31282 BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı RADYO-TELEVİZYON ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 351,3794 61053 BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 90 342,5404 32822 BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 280 440,7672 61035 BAHÇELİEVLER / İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) Kız İngilizce 34 247,0732 32876 BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 324,9452 32877 BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı TASARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 306,8163 59583 BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 59584 BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 61109 BAHÇELİEVLER / Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 34 288,5152 32649 BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Kız/Erkek İngilizce 136 433,0092 57569 BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI (SINAVLI) Kız İngilizce 30 57769 BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) Kız İngilizce 30 61000 BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 306,1836 61136 BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 300,7757 32540 BAHÇELİEVLER / Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 60 409,7749 32542 BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 60 355,0745 60127 BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 30 60128 BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek Arapça 30 32798 BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 240 440,0247 59760 BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız/Erkek Fransızca 30 61082 BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız/Erkek İngilizce 120 358,2919 56291 BAKIRKÖY / Bakırköy Nüket Ercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ADALET ALANI Kız/Erkek İngilizce 68 32824 BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 160 450,6918 32799 BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 68 465,8663 32801 BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 200 431,7271 32897 BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 160 467,4422 32538 BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 150 370,3582 32878 BAŞAKŞEHİR / Bahçeşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 323,8782 32879 BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 312,6554 59853 BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 59854 BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 59855 BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 59856 BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 32121 BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız/Erkek Arapça 60 443,4484 32653 BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız/Erkek İngilizce 60 469,5102 32844 BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız/Erkek Rusça 30 440,0286 32898 BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 320 415,9948 59932 BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 90 32682 BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 120 391,0418 33437 BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ Kız İngilizce 34 289,9746 32881 BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 306,3018 32901 BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 320 422,9709 31283 BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 301,3529 32882 BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 324,7080 32894 BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 374,6609 32932 BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 348,9021 61001 BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı RADYO-TELEVİZYON ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 30 329,9611 32829 BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 280 451,3405 32535 BAYRAMPAŞA / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız/Erkek İngilizce 120 401,4117 32536 BAYRAMPAŞA / Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 90 393,5111 32831 BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 102 458,1240 32904 BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 280 463,4968 60097 BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız/Erkek İngilizce 40 32906 BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 136 475,4080 31747 BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek Almanca 68 494,5702 32833 BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 136 494,8246 32533 BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız Almanca 30 433,6198 32834 BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 170 480,8382 31745 BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 287,3418 31746 BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 297,3524 32933 BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 60 297,3143 61037 BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 424,5720 61038 BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 404,2691 59863 BEŞİKTAŞ / M. Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 56926 BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI) Kız İngilizce 30 56929 BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı RADYO-TELEVİZYON ALANI (SINAVLI) Kız İngilizce 30 57019 BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) Kız İngilizce 30 60221 BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI (SINAVLI) Kız İngilizce 60 59864 BEŞİKTAŞ / Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ Kız İngilizce 34 32706 BEYKOZ / Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız/Erkek İngilizce 120 321,1686 59414 BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 61016 BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı GEMİ YAPIMI ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 60 266,5514 60088 BEYKOZ / Galip Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 34 33095 BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 136 408,2276 63781 BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek Almanca 34 32966 BEYKOZ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 256,2943 32704 BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 90 308,0445 32836 BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 320 456,6003 61043 BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 34 317,6733 59933 BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız/Erkek İngilizce 60 61042 BEYLİKDÜZÜ / İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 34 186,0031 33096 BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Kız/Erkek İngilizce 204 419,7988 32837 BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Kız/Erkek İngilizce 204 482,6639 32532 BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek Arapça 90 458,6050 32838 BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız İngilizce 68 422,1016 33484 BEYOĞLU / Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 34 262,1825 33097 BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek Fransızca 100 500,0000 32839 BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 120 439,5387 61044 BEYOĞLU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) Kız İngilizce 34 220,8384 60976 BEYOĞLU / Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 34 178,7661 32913 BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 204 447,5388 61137 BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) Kız İngilizce 30 218,4358 61045 BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 34 243,5670 59810 BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 61119 BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 30 173,2211 61138 BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 30 223,4673 32967 BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 309,1347 59799 BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 59800 BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 32692 BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 90 340,7148 33112 BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Kız/Erkek İngilizce 180 477,2342 32691 BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 120 373,8003 33453 ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 204 410,0690 60978 ÇATALCA / Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 34 259,7819 59934 ÇATALCA / Çatalca Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 30 32531 ÇEKMEKÖY / Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 90 359,5057 62971 ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 200 32530 ÇEKMEKÖY / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 90 374,8270 59803 ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 30 60979 ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 30 278,9517 61857 ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 61131 ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 34 163,2899 64915 ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 59935 ESENLER / İstanbul Ticaret Odası 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 90 32500 ESENLER / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 90 367,4582 59767 ESENYURT / Alkop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı METAL TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 32936 ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 368,3377 32937 ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 358,3810 32938 ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 349,5779 32968 ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 393,4279 59578 ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 30 59579 ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 30 59581 ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 30 32914 ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 320 428,4862 61111 ESENYURT / Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 34 293,9338 61083 ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 90 381,5825 59936 ESENYURT / İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 90 59881 ESENYURT / Kıraç İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 59937 ESENYURT / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 90 59571 ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 30 59572 ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 30 60980 ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 30 294,1609 32969 EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 310,2804 32971 EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 288,8598 32917 EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 240 440,5559 60049 EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 60 33454 EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 90 359,1328 32492 EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 60 335,0671 61154 EYÜPSULTAN / Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 34 186,7202 32919 FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek Almanca 204 489,6748 61054 FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 30 264,5030 61126 FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı GELENEKSEL TÜRK SANATLARI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 30 231,5032 32972 FATİH / Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI Kız İngilizce 34 292,6860 32921 FATİH / Çapa Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Kız/Erkek İngilizce 170 492,3944 32922 FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 80 458,6531 57466 FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek Almanca 80 32689 FATİH / Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 90 377,1202 32279 FATİH / Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 60 425,8538 32923 FATİH / İstanbul Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek Almanca 180 497,4124 32119 FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi HAFIZLIK PROJESİ Erkek İngilizce 30 335,8836 32484 FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 90 412,9435 64173 FATİH / Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 32924 FATİH / Pertevniyal Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 238 474,9961 32939 FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 319,6695 32941 FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 300,5205 32926 FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 280 470,1008 33114 FATİH / Vefa Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 204 477,5838 33116 GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek Almanca 80 422,1016 33117 GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 200 431,8741 61144 GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 34 282,7279 59768 GAZİOSMANPAŞA / Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 59938 GAZİOSMANPAŞA / Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 60 33118 GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 280 419,4004 32464 GAZİOSMANPAŞA / Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 90 375,0024 61155 GÜNGÖREN / Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) Kız İngilizce 34 203,4414 33119 GÜNGÖREN / Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 240 427,1686 32427 GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 90 424,7327 32943 GÜNGÖREN / Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 284,5627 59939 GÜNGÖREN / Sultan Alparslan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız/Erkek İngilizce 60 61106 KADIKÖY / Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI) Kız İngilizce 34 273,1959 33106 KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 240 435,1810 33107 KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 240 444,7283 33108 KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 200 438,8459 33121 KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Kız/Erkek İngilizce 204 493,3965 32651 KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 60 456,0042 32652 KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 60 428,2889 32716 KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İspanyolca 30 434,0161 32161 KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 120 416,9036 32546 KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İspanyolca 30 427,4666 32550 KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 30 461,7234 31622 KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 306 484,3765 60981 KADIKÖY / Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 34 277,4871 61156 KADIKÖY / 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 34 296,4227 32118 KAĞITHANE / Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 120 307,4522 32974 KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 230,7046 59203 KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 59570 KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 32278 KAĞITHANE / Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 60 356,1221 61046 KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 34 215,1140 61132 KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 34 257,3505 59865 KAĞITHANE / İstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ADALET ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 31637 KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 240 426,7620 33206 KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek Almanca 40 423,6345 59816 KAĞITHANE / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 59817 KAĞITHANE / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 32976 KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ADALET ALANI Kız/Erkek İngilizce 68 306,4999 32977 KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 281,3550 32944 KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 335,0191 32946 KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek Fransızca 30 265,0795 32978 KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 288,5807 32979 KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 300,1872 32981 KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 278,4736 33207 KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek Fransızca 34 472,3433 33416 KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 136 476,4100 32709 KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız/Erkek İngilizce 180 478,7574 31501 KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 120 452,9376 31702 KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek Almanca 120 446,7935 32117 KARTAL / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 150 387,9669 61047 KARTAL / Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 34 181,3991 32982 KARTAL / Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 332,7767 31506 KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 280 464,1365 31257 KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 277,1794 63387 KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı TASARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 32947 KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 297,2438 32983 KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 322,0102 59805 KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 31677 KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Kız/Erkek İngilizce 204 470,8610 32948 KÜÇÜKÇEKMECE / Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 302,3066 32984 KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 255,7662 59820 KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 31635 KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 280 440,3761 31520 KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 280 430,2557 60206 KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 476 60982 KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 34 310,8697 61049 KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 34 249,5569 59761 KÜÇÜKÇEKMECE / K. Çekmece Z. Mustafa Dalgıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 59447 KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Fen lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Kız/Erkek İngilizce 272 33164 KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 223,1720 32949 KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 146,9913 60998 KÜÇÜKÇEKMECE / Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 34 209,1527 32986 KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 164,6692 59826 KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı TASARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 31521 KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 280 422,6789 32688 KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 60 373,4565 60996 KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek Çince 30 359,9481 32116 KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 120 346,2013 32987 MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 370,5156 32998 MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 344,8701 31522 MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 280 456,8458 33184 MALTEPE / Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 292,0153 31830 MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Kız/Erkek İngilizce 238 461,2737 61087 MALTEPE / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 120 373,1903 60983 MALTEPE / Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) Kız İngilizce 34 191,6061 59940 MALTEPE / Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 60 60999 MALTEPE / Mediha Engizer Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) Kız İngilizce 34 192,2992 31620 MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Kız/Erkek İngilizce 180 465,6074 32114 MALTEPE / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 120 362,1536 31832 PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Kız/Erkek İngilizce 204 452,1065 31621 PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 238 422,0411 32951 PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı SİVİL HAVACILIK ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 358,4729 59827 PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 31507 PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 238 427,3378 33166 PENDİK / Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI Kız İngilizce 34 323,2856 60116 PENDİK / Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı UÇAK BAKIM ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 32113 PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek Arapça 60 395,7325 32843 PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 60 412,3678 32952 PENDİK / Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GEMİ YAPIMI ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 334,2486 31525 PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 200 438,1233 32953 PENDİK / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı METAL TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 232,6431 59487 PENDİK / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GEMİ YAPIMI ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 33167 PENDİK / Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 291,8043 32112 PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 90 390,8265 32954 PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 320,6694 32956 PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 307,8213 33000 PENDİK / Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 100,0000 62236 PENDİK / Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 33148 PENDİK / Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 357,9333 61002 PENDİK / Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 34 269,5125 32111 PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 90 407,7564 62212 PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 32426 PENDİK / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 150 385,2979 32109 SANCAKTEPE / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 90 375,5085 31258 SANCAKTEPE / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 292,6719 59806 SANCAKTEPE / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 32607 SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 320 60050 SANCAKTEPE / Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 90 33149 SANCAKTEPE / 75. Yıl Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 328,4958 31526 SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 240 402,9395 31636 SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 204 416,6867 59765 SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 63176 SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 34 61888 SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 102 31840 SARIYER / Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız/Erkek İngilizce 90 361,6435 31527 SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 170 425,1097 31509 SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Kız/Erkek İngilizce 204 467,2189 59941 SİLİVRİ / Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız/Erkek İngilizce 60 32666 SİLİVRİ / Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 60 310,6992 61059 SİLİVRİ / Silivri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 34 279,9866 31429 SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 280 413,9833 61088 SULTANBEYLİ / Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 90 365,1953 33151 SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 346,6602 33168 SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı UÇAK BAKIM ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 373,9169 32108 SULTANBEYLİ / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 60 382,2395 33204 SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 320 412,7219 32107 SULTANGAZİ / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 102 373,3797 32106 SULTANGAZİ / Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 102 344,6031 60017 SULTANGAZİ / Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 60018 SULTANGAZİ / Sultangazi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI Kız İngilizce 34 31701 ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Kız/Erkek İngilizce 170 445,8534 32677 ŞİLE / Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız/Erkek İngilizce 60 221,8512 60019 ŞİLE / Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 31715 ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Kız/Erkek İngilizce 136 385,1864 31261 ŞİŞLİ / Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 377,4888 31259 ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 33152 ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 68 334,2944 33153 ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı SANAT VE TASARIM ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 340,4190 31725 ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 102 461,4875 31430 ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 280 447,2639 58792 ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI Kız İngilizce 30 59828 ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ Kız İngilizce 30 61004 ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) Kız İngilizce 30 32424 ŞİŞLİ / Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 120 325,0414 31726 ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 170 428,2752 33154 ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 68 322,5215 33156 ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 281,1735 33186 ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 277,5230 59942 ŞİŞLİ / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız/Erkek İngilizce 30 33157 ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 296,5921 33158 ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 304,3992 31639 TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 136 447,3903 61060 TUZLA / İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 34 271,4223 31801 TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 238 435,4757 33187 TUZLA / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GEMİ YAPIMI ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 352,2866 59943 TUZLA / Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 60 32138 TUZLA / Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 120 364,7748 33188 TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 326,6090 33189 TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 320,3841 31727 ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 480 431,5209 31679 ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Kız/Erkek İngilizce 238 59944 ÜMRANİYE / Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız/Erkek İngilizce 60 58826 ÜMRANİYE / TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 90 58996 ÜMRANİYE / TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 30 33159 ÜMRANİYE / Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 264,5156 33160 ÜMRANİYE / Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 263,7830 31471 ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 61078 ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 61086 ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 30 285,7228 33161 ÜMRANİYE / Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 288,3426 32104 ÜMRANİYE / Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 90 391,1017 33241 ÜSKÜDAR / Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 235,4328 32137 ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 90 417,8922 33133 ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi Anadolu Lisesi Kız İngilizce 204 417,9107 64224 ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 136 32146 ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 120 398,7640 57974 ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi HAFIZLIK PROJESİ Erkek İngilizce 30 33134 ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 272 480,3696 33169 ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 311,0169 33243 ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 335,1821 33244 ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 318,8486 59585 ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 59586 ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 33136 ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 136 487,9667 32141 ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek Arapça 30 431,7135 32162 ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 30 424,9838 33456 ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek Japonca 30 443,0988 33137 ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 280 441,0980 31682 ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi Anadolu Lisesi Kız İngilizce 170 410,6031 33162 ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 348,8533 33171 ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 311,5442 33172 ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI Kız/Erkek İngilizce 34 299,4382 61110 ÜSKÜDAR / Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 34 260,0836 32103 ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 150 387,9424 57861 ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız Arapça 30 57862 ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 30 31684 ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 160 451,4980 31685 ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek Almanca 40 448,1140 59811 ÜSKÜDAR / Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI Kız İngilizce 30 60101 ÜSKÜDAR / Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 60 60102 ÜSKÜDAR / Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 60 60103 ÜSKÜDAR / Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı BÜRO YÖNETİMİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 30 33173 ÜSKÜDAR / Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 34 379,9358 31833 ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Kız/Erkek İngilizce 170 464,3763 31294 ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 204 436,3119 31686 ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 320 424,0368 32322 ZEYTİNBURNU / İstanbul Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Kız İngilizce 120 380,6579 61006 ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 30 173,6977 61050 ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 30 276,8261 33138 ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız/Erkek İngilizce 238 446,5598 33174 ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 100,0000 61079 ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 30 200,8868 61139 ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) Kız/Erkek İngilizce 34 295,6860 59945 ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Erkek İngilizce 90 33177 ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 327,8464 33178 ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 261,9415 33246 ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI Kız/Erkek İngilizce 30 177,5833 61124 ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ Kız/Erkek İngilizce 30

LGS TERCİHLERİ E-OKUL ÜZERİNDEN ALINACAK

Öğrencilerin LGS tercihleri, veliler ya da eğitimciler tarafından yapılabilecek. Bu tercihler, öğrenci okul numarası gibi bilgilerle E-Okul sistemine yapılacak olan girişin ardından gerçekleşecek. 1 milyondan fazla öğrencinin tercih işlemlerini yapması ve İlk gün olması dolayısıyla E-Okul sisteminde ilk gün yoğunluk yaşanması bekleniyor.

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