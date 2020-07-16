MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleriİstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020! İstanbul LGS yüzdelik dilimleri
GeriEğitim İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020! İstanbul LGS yüzdelik dilimleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
Haber Giriş: 16.07.2020 - 11:12,Son Güncelleme:

İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020! İstanbul LGS yüzdelik dilimleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020! İstanbul LGS yüzdelik dilimleri
Abone Olgoogle-news

İstanbul LGS yüzdelik dilimleri, pek çok öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. İstanbul'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları, 16 Temmuz tarihinde başlayan LGS tercihleri ile birlikte araştırılan konu olmaya başladı. İstanbul'da ikamet eden binlerce kişi, yüzdelik dilimler ve taban puanlar için araştırmalarına başladı. İşte, LGS tercihleri için çok önemli bir yere sahip olan yüzdelik dilimler ve taban puanları hakkında detaylı bilgiler

İstanbul'da liselerin yüzdelik dilimleri merakla araştırılan hususlar arasında yer almaya başladı. Bölgede yer alan ilçelere göre listelenen yüzdelik dilimler, okul türleri  ve alan adları, görüntülenebilecek unsurlar arasında yer alacak. İşte, LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler

2019 verileri ile açıklanan 2020 LGS yüzdelik dilimleri öğle saatleri itibariyle haberimizde olacaktır. Şimdilik 2018 yılına ait yüzdelik dilimlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 2019 yılına ait taban puanlarına ise tercih robotu ya da aşağıdaki tablo üzerinden erişebilirsiniz.

2018'E AİT YÜZDELİK DİLİM TABLOSUNU PDF OLARAK GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Tercih KoduOkul AdıOkul TürüAlan AdıÖğretim ŞekliYabancı DiliKontenjanı09 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ
TABAN PUAN
31256ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce30325,9849
59580ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30 
59815ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıKİMYA TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30 
32707ARNAVUTKÖY / İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKız/Erkekİngilizce120357,3968
32643ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce68402,4620
32869ATAŞEHİR / Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMATBAA TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30233,0294
59931ATAŞEHİR / Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce60 
32871ATAŞEHİR / Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıYENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce34286,2033
32893ATAŞEHİR / Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34303,2348
60048ATAŞEHİR / Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce60 
32778ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce400429,5160
59577ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıKİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce30 
61143ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce30263,0301
32678ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce120376,8489
31279AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34324,4759
32872AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34315,8967
32873AVCILAR / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce34367,5473
61112AVCILAR / Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıSİVİL HAVACILIK ALANIKız/Erkekİngilizce34365,0405
32783AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce280436,0177
32541AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKız/Erkekİngilizce90387,4854
32874BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıSİVİL HAVACILIK ALANIKız/Erkekİngilizce30375,6691
60985BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce90356,5896
59582BAĞCILAR / Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANIKızİngilizce34 
31204BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıUÇAK BAKIM ALANIKız/Erkekİngilizce30386,7736
31206BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıİNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30301,3474
31207BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30332,9214
32813BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce240417,6739
32123BAĞCILAR / Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce120365,0364
32814BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce400422,6343
32122BAĞCILAR / Orhangazi Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce120335,2447
31835BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen LisesiFen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)Kız/Erkekİngilizce238463,2604
32816BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce200477,3611
32819BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce200460,7866
32821BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/ErkekAlmanca160452,2385
31281BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıGAZETECİLİK ALANIKız/Erkekİngilizce34340,9130
31282BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıRADYO-TELEVİZYON ALANIKız/Erkekİngilizce34351,3794
61053BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıSAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce90342,5404
32822BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce280440,7672
61035BAHÇELİEVLER / İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıMODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI)Kızİngilizce34247,0732
32876BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30324,9452
32877BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıTASARIM TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce30306,8163
59583BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce30 
59584BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30 
61109BAHÇELİEVLER / Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıKİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce34288,5152
32649BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi Kız/Erkekİngilizce136433,0092
57569BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI (SINAVLI)Kızİngilizce30 
57769BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıMODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI)Kızİngilizce30 
61000BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıYENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce34306,1836
61136BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıRAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34300,7757
32540BAHÇELİEVLER / Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce60409,7749
32542BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce60355,0745
60127BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce30 
60128BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekArapça30 
32798BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce240440,0247
59760BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKız/ErkekFransızca30 
61082BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKız/Erkekİngilizce120358,2919
56291BAKIRKÖY / Bakırköy Nüket Ercan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıADALET ALANIKız/Erkekİngilizce68 
32824BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce160450,6918
32799BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce68465,8663
32801BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce200431,7271
32897BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce160467,4422
32538BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce150370,3582
32878BAŞAKŞEHİR / Bahçeşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce34323,8782
32879BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30312,6554
59853BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce30 
59854BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30 
59855BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıKİMYA TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30 
59856BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30 
32121BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKız/ErkekArapça60443,4484
32653BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKız/Erkekİngilizce60469,5102
32844BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKız/ErkekRusça30440,0286
32898BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce320415,9948
59932BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce90 
32682BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce120391,0418
33437BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMODA TASARIM TEKNOLOJİLERİKızİngilizce34289,9746
32881BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMUHASEBE VE FİNANSMAN ALANIKız/Erkekİngilizce34306,3018
32901BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce320422,9709
31283BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34301,3529
32882BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34324,7080
32894BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce30374,6609
32932BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30348,9021
61001BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıRADYO-TELEVİZYON ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce30329,9611
32829BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce280451,3405
32535BAYRAMPAŞA / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKız/Erkekİngilizce120401,4117
32536BAYRAMPAŞA / Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce90393,5111
32831BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce102458,1240
32904BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce280463,4968
60097BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKız/Erkekİngilizce40 
32906BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce136475,4080
31747BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek LisesiAnadolu Lisesi Kız/ErkekAlmanca68494,5702
32833BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce136494,8246
32533BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızAlmanca30433,6198
32834BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce170480,8382
31745BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30287,3418
31746BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıYENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce30297,3524
32933BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce60297,3143
61037BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce30424,5720
61038BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30404,2691
59863BEŞİKTAŞ / M. Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMUHASEBE VE FİNANSMAN ALANIKız/Erkekİngilizce34 
56926BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıGRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI)Kızİngilizce30 
56929BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıRADYO-TELEVİZYON ALANI (SINAVLI)Kızİngilizce30 
57019BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıMODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI)Kızİngilizce30 
60221BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI (SINAVLI)Kızİngilizce60 
59864BEŞİKTAŞ / Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMODA TASARIM TEKNOLOJİLERİKızİngilizce34 
32706BEYKOZ / Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKız/Erkekİngilizce120321,1686
59414BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30 
61016BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıGEMİ YAPIMI ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce60266,5514
60088BEYKOZ / Galip Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce34 
33095BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce136408,2276
63781BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/ErkekAlmanca34 
32966BEYKOZ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34256,2943
32704BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce90308,0445
32836BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce320456,6003
61043BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıBİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce34317,6733
59933BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKız/Erkekİngilizce60 
61042BEYLİKDÜZÜ / İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıTEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce34186,0031
33096BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi Kız/Erkekİngilizce204419,7988
32837BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen LisesiFen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)Kız/Erkekİngilizce204482,6639
32532BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekArapça90458,6050
32838BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kızİngilizce68422,1016
33484BEYOĞLU / Galata Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce34262,1825
33097BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray LisesiAnadolu Lisesi Kız/ErkekFransızca100500,0000
32839BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce120439,5387
61044BEYOĞLU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıMODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI)Kızİngilizce34220,8384
60976BEYOĞLU / Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıPAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce34178,7661
32913BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce204447,5388
61137BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıGIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)Kızİngilizce30218,4358
61045BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıİNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce34243,5670
59810BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıTEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30 
61119BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce30173,2211
61138BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıMODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce30223,4673
32967BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce30309,1347
59799BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30 
59800BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30 
32692BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce90340,7148
33112BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen LisesiFen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)Kız/Erkekİngilizce180477,2342
32691BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce120373,8003
33453ÇATALCA / Çatalca Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce204410,0690
60978ÇATALCA / Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıMOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce34259,7819
59934ÇATALCA / Çatalca Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce30 
32531ÇEKMEKÖY / Çekmeköy Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce90359,5057
62971ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce200 
32530ÇEKMEKÖY / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce90374,8270
59803ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıMOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce30 
60979ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce30278,9517
61857ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce30 
61131ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıTEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce34163,2899
64915ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34 
59935ESENLER / İstanbul Ticaret Odası 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce90 
32500ESENLER / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce90367,4582
59767ESENYURT / Alkop Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıMETAL TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34 
32936ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30368,3377
32937ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30358,3810
32938ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30349,5779
32968ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce30393,4279
59578ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce30 
59579ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce30 
59581ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıMOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce30 
32914ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce320428,4862
61111ESENYURT / Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıGIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce34293,9338
61083ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce90381,5825
59936ESENYURT / İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce90 
59881ESENYURT / Kıraç İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıTESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANIKız/Erkekİngilizce34 
59937ESENYURT / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce90 
59571ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce30 
59572ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce30 
60980ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıMAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce30294,1609
32969EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34310,2804
32971EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34288,8598
32917EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce240440,5559
60049EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce60 
33454EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce90359,1328
32492EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce60335,0671
61154EYÜPSULTAN / Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıMUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce34186,7202
32919FATİH / Cağaloğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/ErkekAlmanca204489,6748
61054FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıMODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce30264,5030
61126FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıGELENEKSEL TÜRK SANATLARI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce30231,5032
32972FATİH / Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıGRAFİK VE FOTOĞRAF ALANIKızİngilizce34292,6860
32921FATİH / Çapa Fen LisesiFen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)Kız/Erkekİngilizce170492,3944
32922FATİH / Çemberlitaş Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce80458,6531
57466FATİH / Çemberlitaş Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/ErkekAlmanca80 
32689FATİH / Fatih Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce90377,1202
32279FATİH / Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce60425,8538
32923FATİH / İstanbul Erkek LisesiAnadolu Lisesi Kız/ErkekAlmanca180497,4124
32119FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHAFIZLIK PROJESİErkekİngilizce30335,8836
32484FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce90412,9435
64173FATİH / Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıKİMYA TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30 
32924FATİH / Pertevniyal LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce238474,9961
32939FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34319,6695
32941FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34300,5205
32926FATİH / Şehremini Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce280470,1008
33114FATİH / Vefa LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce204477,5838
33116GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/ErkekAlmanca80422,1016
33117GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce200431,8741
61144GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıİNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce34282,7279
59768GAZİOSMANPAŞA / Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34 
59938GAZİOSMANPAŞA / Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce60 
33118GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce280419,4004
32464GAZİOSMANPAŞA / Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce90375,0024
61155GÜNGÖREN / Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıMODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI)Kızİngilizce34203,4414
33119GÜNGÖREN / Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce240427,1686
32427GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce90424,7327
32943GÜNGÖREN / Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34284,5627
59939GÜNGÖREN / Sultan Alparslan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKız/Erkekİngilizce60 
61106KADIKÖY / Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıGRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI)Kızİngilizce34273,1959
33106KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce240435,1810
33107KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce240444,7283
33108KADIKÖY / İstanbul Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce200438,8459
33121KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen LisesiFen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)Kız/Erkekİngilizce204493,3965
32651KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce60456,0042
32652KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce60428,2889
32716KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİspanyolca30434,0161
32161KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce120416,9036
32546KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİspanyolca30427,4666
32550KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce30461,7234
31622KADIKÖY / Kadıköy Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce306484,3765
60981KADIKÖY / Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıMUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce34277,4871
61156KADIKÖY / 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıGRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce34296,4227
32118KAĞITHANE / Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce120307,4522
32974KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30230,7046
59203KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce30 
59570KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30 
32278KAĞITHANE / Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce60356,1221
61046KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıTEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce34215,1140
61132KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıMODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce34257,3505
59865KAĞITHANE / İstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıADALET ALANIKız/Erkekİngilizce34 
31637KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce240426,7620
33206KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/ErkekAlmanca40423,6345
59816KAĞITHANE / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıGRAFİK VE FOTOĞRAF ALANIKız/Erkekİngilizce34 
59817KAĞITHANE / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce34 
32976KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıADALET ALANIKız/Erkekİngilizce68306,4999
32977KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMUHASEBE VE FİNANSMAN ALANIKız/Erkekİngilizce34281,3550
32944KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce30335,0191
32946KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/ErkekFransızca30265,0795
32978KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30288,5807
32979KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34300,1872
32981KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34278,4736
33207KARTAL / Burak Bora Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/ErkekFransızca34472,3433
33416KARTAL / Burak Bora Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce136476,4100
32709KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKız/Erkekİngilizce180478,7574
31501KARTAL / Kartal Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce120452,9376
31702KARTAL / Kartal Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/ErkekAlmanca120446,7935
32117KARTAL / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce150387,9669
61047KARTAL / Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıPAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce34181,3991
32982KARTAL / Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce34332,7767
31506KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce280464,1365
31257KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34277,1794
63387KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıTASARIM TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce34 
32947KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıKİMYA TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30297,2438
32983KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıBİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce30322,0102
59805KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30 
31677KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen LisesiFen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)Kız/Erkekİngilizce204470,8610
32948KÜÇÜKÇEKMECE / Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıKİMYA TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34302,3066
32984KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMATBAA TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34255,7662
59820KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıGRAFİK VE FOTOĞRAF ALANIKız/Erkekİngilizce34 
31635KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce280440,3761
31520KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce280430,2557
60206KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce476 
60982KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce34310,8697
61049KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıMAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce34249,5569
59761KÜÇÜKÇEKMECE / K. Çekmece Z. Mustafa Dalgıç Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıMUHASEBE VE FİNANSMAN ALANIKız/Erkekİngilizce34 
59447KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Fen lisesiFen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)Kız/Erkekİngilizce272 
33164KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıKUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34223,1720
32949KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıAYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34146,9913
60998KÜÇÜKÇEKMECE / Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıMETAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce34209,1527
32986KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıPLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34164,6692
59826KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıTASARIM TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce34 
31521KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce280422,6789
32688KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce60373,4565
60996KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekÇince30359,9481
32116KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce120346,2013
32987MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce34370,5156
32998MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34344,8701
31522MALTEPE / Kadir Has Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce280456,8458
33184MALTEPE / Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34292,0153
31830MALTEPE / Maltepe Fen LisesiFen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)Kız/Erkekİngilizce238461,2737
61087MALTEPE / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce120373,1903
60983MALTEPE / Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıEL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)Kızİngilizce34191,6061
59940MALTEPE / Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce60 
60999MALTEPE / Mediha Engizer Çok Programlı Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıTEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)Kızİngilizce34192,2992
31620MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen LisesiFen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)Kız/Erkekİngilizce180465,6074
32114MALTEPE / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce120362,1536
31832PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen LisesiFen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)Kız/Erkekİngilizce204452,1065
31621PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce238422,0411
32951PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıSİVİL HAVACILIK ALANIKız/Erkekİngilizce34358,4729
59827PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34 
31507PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce238427,3378
33166PENDİK / Melek Aknil Çok Programlı Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANIKızİngilizce34323,2856
60116PENDİK / Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıUÇAK BAKIM ALANIKız/Erkekİngilizce34 
32113PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekArapça60395,7325
32843PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce60412,3678
32952PENDİK / Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıGEMİ YAPIMI ALANIKız/Erkekİngilizce34334,2486
31525PENDİK / Pendik Fatih Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce200438,1233
32953PENDİK / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMETAL TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34232,6431
59487PENDİK / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıGEMİ YAPIMI ALANIKız/Erkekİngilizce34 
33167PENDİK / Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34291,8043
32112PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce90390,8265
32954PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34320,6694
32956PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce34307,8213
33000PENDİK / Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıSERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34100,0000
62236PENDİK / Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıGRAFİK VE FOTOĞRAF ALANIKız/Erkekİngilizce34 
33148PENDİK / Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce34357,9333
61002PENDİK / Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıGÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce34269,5125
32111PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce90407,7564
62212PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce30 
32426PENDİK / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce150385,2979
32109SANCAKTEPE / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce90375,5085
31258SANCAKTEPE / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34292,6719
59806SANCAKTEPE / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34 
32607SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce320 
60050SANCAKTEPE / Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce90 
33149SANCAKTEPE / 75. Yıl Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce34328,4958
31526SARIYER / Ali Akkanat Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce240402,9395
31636SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce204416,6867
59765SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıKİMYA TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34 
63176SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce34 
61888SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce102 
31840SARIYER / Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKız/Erkekİngilizce90361,6435
31527SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce170425,1097
31509SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen LisesiFen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)Kız/Erkekİngilizce204467,2189
59941SİLİVRİ / Selimpaşa Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKız/Erkekİngilizce60 
32666SİLİVRİ / Silivri Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce60310,6992
61059SİLİVRİ / Silivri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce34279,9866
31429SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce280413,9833
61088SULTANBEYLİ / Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce90365,1953
33151SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34346,6602
33168SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıUÇAK BAKIM ALANIKız/Erkekİngilizce34373,9169
32108SULTANBEYLİ / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce60382,2395
33204SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce320412,7219
32107SULTANGAZİ / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce102373,3797
32106SULTANGAZİ / Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce102344,6031
60017SULTANGAZİ / Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34 
60018SULTANGAZİ / Sultangazi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıGRAFİK VE FOTOĞRAF ALANIKızİngilizce34 
31701ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen LisesiFen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)Kız/Erkekİngilizce170445,8534
32677ŞİLE / Şile Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKız/Erkekİngilizce60221,8512
60019ŞİLE / Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce34 
31715ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi Kız/Erkekİngilizce136385,1864
31261ŞİŞLİ / Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıSAĞLIK HİZMETLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce34377,4888
31259ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce34 
33152ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce68334,2944
33153ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıSANAT VE TASARIM ALANIKız/Erkekİngilizce34340,4190
31725ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce102461,4875
31430ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce280447,2639
58792ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıKİMYA TEKNOLOJİSİ ALANIKızİngilizce30 
59828ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMODA TASARIM TEKNOLOJİLERİKızİngilizce30 
61004ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıTEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)Kızİngilizce30 
32424ŞİŞLİ / Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce120325,0414
31726ŞİŞLİ / Şişli Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce170428,2752
33154ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce68322,5215
33156ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34281,1735
33186ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34277,5230
59942ŞİŞLİ / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKız/Erkekİngilizce30 
33157ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıHARİTA-TAPU-KADASTRO ALANIKız/Erkekİngilizce30296,5921
33158ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıİNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30304,3992
31639TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce136447,3903
61060TUZLA / İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce34271,4223
31801TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce238435,4757
33187TUZLA / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıGEMİ YAPIMI ALANIKız/Erkekİngilizce34352,2866
59943TUZLA / Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce60 
32138TUZLA / Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce120364,7748
33188TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30326,6090
33189TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce30320,3841
31727ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce480431,5209
31679ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen LisesiFen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)Kız/Erkekİngilizce238 
59944ÜMRANİYE / Saray Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKız/Erkekİngilizce60 
58826ÜMRANİYE / TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce90 
58996ÜMRANİYE / TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıRAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce30 
33159ÜMRANİYE / Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıİNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30264,5156
33160ÜMRANİYE / Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıKİMYA TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30263,7830
31471ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANIKız/Erkekİngilizce30 
61078ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30 
61086ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce30285,7228
33161ÜMRANİYE / Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34288,3426
32104ÜMRANİYE / Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce90391,1017
33241ÜSKÜDAR / Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıPAZARLAMA VE PERAKENDE ALANIKız/Erkekİngilizce34235,4328
32137ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce90417,8922
33133ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız LisesiAnadolu Lisesi Kızİngilizce204417,9107
64224ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce136 
32146ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce120398,7640
57974ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHAFIZLIK PROJESİErkekİngilizce30 
33134ÜSKÜDAR / Haydarpaşa LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce272480,3696
33169ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30311,0169
33243ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30335,1821
33244ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce30318,8486
59585ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce30 
59586ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANIKız/Erkekİngilizce30 
33136ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce136487,9667
32141ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekArapça30431,7135
32162ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce30424,9838
33456ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekJaponca30443,0988
33137ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce280441,0980
31682ÜSKÜDAR / Kandilli Kız LisesiAnadolu Lisesi Kızİngilizce170410,6031
33162ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıLABORATUVAR HİZMETLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce34348,8533
33171ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıGIDA TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce34311,5442
33172ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıHAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞIKız/Erkekİngilizce34299,4382
61110ÜSKÜDAR / Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıKİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce34260,0836
32103ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce150387,9424
57861ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızArapça30 
57862ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce30 
31684ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce160451,4980
31685ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/ErkekAlmanca40448,1140
59811ÜSKÜDAR / Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANIKızİngilizce30 
60101ÜSKÜDAR / Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıMUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce60 
60102ÜSKÜDAR / Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce60 
60103ÜSKÜDAR / Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıBÜRO YÖNETİMİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce30 
33173ÜSKÜDAR / Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıSAĞLIK HİZMETLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce34379,9358
31833ÜSKÜDAR / Validebağ Fen LisesiFen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)Kız/Erkekİngilizce170464,3763
31294ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce204436,3119
31686ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce320424,0368
32322ZEYTİNBURNU / İstanbul Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIKızİngilizce120380,6579
61006ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıMATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce30173,6977
61050ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıGRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce30276,8261
33138ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi Kız/Erkekİngilizce238446,5598
33174ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıTEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30100,0000
61079ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıMODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce30200,8868
61139ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI)Kız/Erkekİngilizce34295,6860
59945ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIErkekİngilizce90 
33177ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce30327,8464
33178ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANIKız/Erkekİngilizce30261,9415
33246ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıTEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANIKız/Erkekİngilizce30177,5833
61124ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMODA TASARIM TEKNOLOJİLERİKız/Erkekİngilizce30 

LGS TERCİHLERİ E-OKUL ÜZERİNDEN ALINACAK

Öğrencilerin LGS tercihleri, veliler ya da eğitimciler tarafından yapılabilecek. Bu tercihler, öğrenci okul numarası gibi bilgilerle E-Okul sistemine yapılacak olan girişin ardından gerçekleşecek. 1 milyondan fazla öğrencinin tercih işlemlerini yapması ve İlk gün olması dolayısıyla E-Okul sisteminde ilk gün yoğunluk yaşanması bekleniyor.

E-OKUL GİRİŞİ İLE TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle