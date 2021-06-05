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Haber Giriş: 05.06.2021 - 12:11 | Son Güncelleme:

İstanbul lise taban puanları 2021! İstanbul LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

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İstanbul lise taban puanları 2021! İstanbul LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. İstanbul'da sınavla öğrenci alan okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemi yapacak. İşte 2021 yılına ait İstanbul LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

İstanbul'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilecek unsurlardan. İşte, İstanbul'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılKız/ErkekFransızca100494,9370,020,01
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılKız/ErkekAlmanca180492,50540,040,01
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılKız/ErkekAlmanca68489,31590,080,01
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce136489,31590,080,01
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204485,01020,150,01
İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170481,82140,220,01
İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılKız/ErkekAlmanca204479,94730,260,04
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce136477,49690,350,08
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce306470,35720,590,09
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce170467,38940,710,14
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce180466,90540,740,01
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204464,75810,850,09
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce272463,64190,890,26
İSTANBUL / FATİH / Vefa LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce204462,32650,970,26
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180461,46821,010,07
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce136459,78281,110,3
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce136459,78281,110,2
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılKız/ErkekFransızca34457,90931,210,82
İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238456,23291,310,29
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce200454,63191,420,26
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılErkekİngilizce30452,80251,540,01
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170452,39971,560,43
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce60452,24441,580,45
İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204451,83751,610,33
İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce280447,38091,941,14
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180445,90952,070,41
İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204443,2892,290,78
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce280441,71562,420,97
İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce280441,54392,441,12
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKızİngilizce60441,45362,450,82
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce160440,85562,50,6
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce68440,29382,551,43
İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce80440,29382,551,04
İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238438,57062,710,3
İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238438,57062,711,14
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102437,41052,821,28
İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılKız/ErkekAlmanca80436,65272,90,95
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Fen lisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce272436,49492,920,82
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılErkekİngilizce30435,674530,78
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce200434,22113,150,29
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKız/ErkekArapça60433,54723,210,97
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102433,10513,261,56
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238432,75623,31,16
İSTANBUL / MALTEPE / Kadir Has Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce280432,12073,371,4
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKızİspanyolca30431,78943,41,55
İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılErkekArapça90430,22223,580,81
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/ErkekAlmanca160429,50963,652,53
İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204429,45963,660,35
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120428,35733,782,52
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce320428,07633,811,14
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce160427,72473,861,72
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKız/ErkekRusça30425,9964,061,65
İSTANBUL / TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136425,68844,10,92
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce160425,68384,12,59
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/ErkekAlmanca40425,6334,12,15
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce280424,05764,291,35
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/ErkekAlmanca120423,58094,342,82
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılErkekArapça30423,29874,381,04
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılErkekİspanyolca30422,69484,461,81
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce280421,7984,572,89
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238421,78064,572,24
İSTANBUL / KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce240420,83314,692,77
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204420,44174,741,07
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce30420,27964,761,47
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60418,94474,941,54
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce280418,90374,951,56
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKızAlmanca30418,40615,011,31
İSTANBUL / ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170416,62965,251,43
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce280416,49955,271,45
İSTANBUL / PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce30415,52355,410,47
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılErkekJaponca30415,43585,422,08
İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce240415,19795,452,12
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce200414,51395,550,45
İSTANBUL / PENDİK / Pendik Fatih Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce200414,08325,613,55
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce280414,00655,632,78
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce240413,84045,653,21
İSTANBUL / BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120412,12265,92,82
İSTANBUL / KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce240411,424563,48
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136411,10896,052,36
İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKızİngilizce90411,08776,050,79
İSTANBUL / TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238409,86326,244,13
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204409,49236,32,24
İSTANBUL / FATİH / Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60408,42486,461,25
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce136406,90526,711,28
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce30406,3026,82,69
İSTANBUL / AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce280405,816,883,59
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce280405,56936,924,11
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce120405,22586,980,86
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce200404,93437,023,66
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce200403,96987,184,22
İSTANBUL / PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238403,64417,244,07
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce480402,48797,432,89
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce400401,85837,543,96
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKızİngilizce90401,80997,540,9
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170400,41327,794,6
İSTANBUL / SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102399,86117,882,9
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKızİngilizce30399,7687,92,18
İSTANBUL / GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce240399,52557,942,71
İSTANBUL / PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce90399,49897,950,97
İSTANBUL / ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce320399,15468,012,39
İSTANBUL / PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238398,50088,124,19
İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılKızİngilizce68398,49128,132,48
İSTANBUL / SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170397,70418,272,32
İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılErkekİngilizce60397,3288,343,93
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce280397,10778,375,1
İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce240397,08838,383,26
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce320395,09788,744,82
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/ErkekAlmanca80395,0238,756,06
İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/ErkekAlmanca40394,92718,774,7
İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce200394,45518,864,03
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce320393,59649,034,86
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız LisesiAnadolu Lisesi4 yılKızİngilizce204393,07519,134,21
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce280391,57229,424,1
İSTANBUL / SANCAKTEPE / Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılErkekİngilizce90390,69699,590,1
İSTANBUL / BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce400390,68629,592,93
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce204390,52629,633,84
İSTANBUL / SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204389,58679,823,51
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90389,56689,833,39
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Kandilli Kız LisesiAnadolu Lisesi4 yılKızİngilizce170389,46969,854,17
İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce280389,01369,944,71
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60388,94069,951,21
İSTANBUL / BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce240387,449510,255,45
İSTANBUL / BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/ErkekAlmanca34387,22210,33,27
İSTANBUL / BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136387,146210,315,09
İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılErkekArapça60386,553110,444,06
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce320386,449710,464,4
İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204384,307810,914,36
İSTANBUL / SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce320383,79911,035,43
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce476383,735811,043,39
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce90383,363711,123,62
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKızArapça30382,281311,362,74
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce68381,579411,53,7
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce120381,553711,514,98
İSTANBUL / SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce320381,406311,544,14
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce90380,260111,794,4
İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30379,973611,867,33
İSTANBUL / PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90379,688611,926,78
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120378,129212,274,59
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce150376,584112,643,1
İSTANBUL / SARIYER / Ali Akkanat Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce240376,078212,764,92
İSTANBUL / PENDİK / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce150374,803213,060,92
İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60374,358413,172,67
İSTANBUL / AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90373,642613,344,8
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce150373,476313,392,53
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120373,434313,41,49
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90370,839714,031,66
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120370,788214,043,64
İSTANBUL / ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce90370,587814,090,8
İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30369,273814,419,5
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34367,28814,928,34
İSTANBUL / SANCAKTEPE / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce90367,17114,953,29
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30366,045815,2410,71
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34366,027715,259,94
İSTANBUL / MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34366,02615,258,64
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce120365,557715,377,41
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılErkekİngilizce30364,692515,597,14
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılErkekİngilizce60364,501115,644,09
İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60363,508715,899,54
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90362,465816,176,49
İSTANBUL / ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce136361,94416,318,61
İSTANBUL / SARIYER / Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90361,434416,443,06
İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce90361,153316,513,78
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60359,770916,885,25
İSTANBUL / FATİH / Fatih Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce90358,91317,128,29
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120358,629617,21,14
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce150358,464417,246,22
İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30358,086817,358,6
İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120357,599517,486,76
İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30356,850817,6910
İSTANBUL / AVCILAR / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34356,386917,8211,64
İSTANBUL / KAĞITHANE / Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60355,26918,134,09
İSTANBUL / BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30355,221818,1410,86
İSTANBUL / ESENLER / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce90354,990318,216,39
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKız/ErkekFransızca30354,959918,2210,24
İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce120354,42218,377,73
İSTANBUL / BAĞCILAR / Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120353,034718,757,32
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34352,961818,789,36
İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34352,943818,7810,69
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120351,70919,141,52
İSTANBUL / PENDİK / Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34351,6419,1611,49
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60351,59719,175,08
İSTANBUL / SULTANGAZİ / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce102351,324519,256,77
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılErkekÇince30351,070119,326,5
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce120350,87419,387,89
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30350,040719,638,53
İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90349,952719,6510,24
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce40347,910420,265,55
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30347,289920,447,78
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Saray Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60346,885620,5610,58
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30346,435320,712,92
İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce90345,483220,987,92
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120345,155921,0810,09
İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Çekmeköy Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90344,569221,264,27
İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30343,14821,688,78
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılErkekArapça30342,815821,7812,01
İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60342,59321,857,16
İSTANBUL / TUZLA / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34342,316921,9411,5
İSTANBUL / AVCILAR / Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34341,468222,213,41
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60340,00622,6510,81
İSTANBUL / PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34339,730222,7410,57
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30338,664623,0710,14
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60338,446223,148,81
İSTANBUL / MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34337,952923,315,25
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34337,87523,3313,3
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34337,554823,4310,97
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce90336,987223,6110,31
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120336,676923,715,23
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34336,064223,9111,71
İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30336,024923,9313,27
İSTANBUL / PENDİK / Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34334,273524,4910,51
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34333,123324,8616,33
İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34332,785924,9713,45
İSTANBUL / KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30331,884325,2815,29
İSTANBUL / GÜNGÖREN / Sultan Alparslan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60331,382825,4410,76
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30329,917525,9315,64
İSTANBUL / BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce90329,806925,9610,5
İSTANBUL / ESENYURT / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce90328,529526,48,37
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90327,805726,648,26
İSTANBUL / SULTANGAZİ / Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce102327,116826,8712,66
İSTANBUL / AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34326,34127,1415,32
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34325,381527,4712,2
İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60325,203927,5310,27
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30324,667327,727,09
İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30324,145627,913,77
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30324,129327,9113,27
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30324,118127,9113,02
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30323,998527,959,29
İSTANBUL / SANCAKTEPE / 75. Yıl Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34323,709828,0619,41
İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30321,19528,9615,09
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30320,489329,2112,55
İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30319,791829,4612,44
İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30319,070729,7210,37
İSTANBUL / PENDİK / Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34317,42830,3320,84
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30317,375930,3512,5
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34316,299330,7513,87
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34315,875730,918,27
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90314,446931,454,68
İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120314,209431,5310,07
İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30313,712731,7320,21
İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30313,360631,8612,36
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30312,89532,0417,51
İSTANBUL / KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30312,345732,2418,59
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68312,214932,2912,17
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Bakırköy Nüket Ercan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68311,877932,4112,39
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34311,753132,4613,12
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Bahçeşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34311,527132,5512,9
İSTANBUL / FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34311,434732,5810,35
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90311,383632,69,43
İSTANBUL / SİLİVRİ / Silivri Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60310,955332,7710,64
İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60310,405132,9913,07
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120309,969133,1610,47
İSTANBUL / PENDİK / Melek Aknil Çok Programlı Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34308,85233,618,39
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60308,743333,6414,69
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34308,594833,719,47
İSTANBUL / AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34308,50333,7417,61
İSTANBUL / BAĞCILAR / Orhangazi Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce120308,238233,8410,29
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34308,066333,916,34
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68307,727634,0314
İSTANBUL / PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34307,664934,0618,83
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30307,471934,1321,92
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34307,319534,199,54
İSTANBUL / PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34305,520534,8916,21
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34303,999235,5211,22
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30303,994335,5215,81
İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30302,793136,0112,54
İSTANBUL / KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34301,876236,3915,96
İSTANBUL / SANCAKTEPE / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34301,699136,4715,56
İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34301,611136,519,19
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30301,011836,757,5
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34300,950836,7720,23
İSTANBUL / KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30300,763936,8517,7
İSTANBUL / PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34299,317237,4617,32
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30298,963437,619,9
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34298,731837,7121,47
İSTANBUL / ESENLER / İstanbul Ticaret Odası 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90298,727937,7110,66
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30298,690537,7217,42
İSTANBUL / SANCAKTEPE / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34298,610237,7511,28
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30297,905938,0618,6
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30297,343238,317,13
İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68296,990838,4515,88
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce30296,739338,5610,6
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30296,506238,6623,93
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30295,848138,9520,8
İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30295,356539,1617,46
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30295,033739,3111,75
İSTANBUL / FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34294,936539,3516,71
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34294,870939,3823,52
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30294,111239,7215,26
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34294,031839,7524,68
İSTANBUL / BAĞCILAR / Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34293,991939,7718,15
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34293,63239,9316,67
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34293,143640,1518,65
İSTANBUL / KADIKÖY / 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34292,796640,311,61
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKızİngilizce30292,605340,3817,79
İSTANBUL / KAĞITHANE / Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce120292,488740,4410,96
İSTANBUL / ÜMRANİYE / TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30292,168540,5817,66
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30290,32641,4120,8
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34290,281141,4316,27
İSTANBUL / ESENYURT / Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34289,702841,724,45
İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34289,355341,8615,12
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34289,029342,0113,66
İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34288,831642,120,6
İSTANBUL / KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30288,83142,123,78
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34288,747642,1414,91
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce30288,499242,2613,17
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34287,207242,8524,99
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30287,186542,8624,62
İSTANBUL / SİLİVRİ / Silivri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34287,068342,928,29
İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34286,03743,416,7
İSTANBUL / SULTANGAZİ / Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34285,621543,6127,04
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34285,120543,8423,51
İSTANBUL / MALTEPE / Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34284,813743,9826,02
İSTANBUL / PENDİK / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34283,953644,424,82
İSTANBUL / ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30283,807344,4721,53
İSTANBUL / PENDİK / Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34283,780344,4819,51
İSTANBUL / FATİH / Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30283,763644,4920,24
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30283,676544,5323,6
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34283,422944,6518,79
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60282,938644,8916,44
İSTANBUL / KAĞITHANE / İstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34282,558845,0712,81
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34282,355445,1728,83
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34281,78445,4518,52
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34281,652945,5129,32
İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30281,451745,6114,6
İSTANBUL / SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34281,083945,7917,29
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30281,003945,8320,56
İSTANBUL / TUZLA / İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34280,990845,8425,9
İSTANBUL / ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30280,789845,9426,97
İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30280,696245,9925,83
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34280,217946,2227,91
İSTANBUL / KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30279,239546,7221,44
İSTANBUL / PENDİK / Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34278,424847,1328,62
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34278,225247,2321,44
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce30278,07347,3121,93
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30278,038647,3214,17
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30276,860747,9221,23
İSTANBUL / KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34276,570848,079,11
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30276,352748,1823,05
İSTANBUL / ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34276,152348,2919,57
İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34276,060448,3315,91
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30275,892248,437,89
İSTANBUL / ÜMRANİYE / TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce90275,502648,6310,38
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34275,207148,7814,62
İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30275,109948,8312,2
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / K. Çekmece Z. Mustafa Dalgıç Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34274,920848,9313,28
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30274,805748,9916,78
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKızİngilizce30274,494649,1619,82
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30273,830349,5126,84
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30273,568749,6518,14
İSTANBUL / KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34273,533649,6721,67
İSTANBUL / KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34273,345449,7722,4
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30273,112149,8920,24
İSTANBUL / ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30273,064249,9232,7
İSTANBUL / PENDİK / Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34272,92085014,13
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce30272,009250,4822,71
İSTANBUL / BEYOĞLU / Galata Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34271,584950,733,73
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKızİngilizce30270,856851,0921,95
İSTANBUL / PENDİK / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34270,348651,3621,57
İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30270,006651,5424,05
İSTANBUL / KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/ErkekFransızca30268,208152,5225,4
İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60267,814352,7419,01
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34267,752452,7713,54
İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34267,040553,1627,83
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30265,950653,7639,64
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34265,764753,8623,08
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / M. Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34265,724553,8820,66
İSTANBUL / KADIKÖY / Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKızİngilizce34265,51035421,62
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34265,316354,1126,49
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34264,566954,5420,75
İSTANBUL / ESENYURT / İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90264,413854,6312,48
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34263,608855,0936,71
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30263,36455,2318,01
İSTANBUL / ESENYURT / Alkop Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34262,928855,4825,36
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30260,359956,9532,28
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKızİngilizce30259,906757,2213,22
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30259,508257,4517,36
İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30259,077757,7118,25
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60259,045457,7318,31
İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34258,713357,9323,44
İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34257,973258,3710,86
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKızİngilizce34257,005258,9424,4
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30256,601359,1826,65
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKızİngilizce60255,766759,6915,57
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34255,359759,9321,52
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34255,274159,9818,27
İSTANBUL / ESENYURT / Kıraç İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34254,778860,2828,22
İSTANBUL / SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34254,632360,3719,25
İSTANBUL / SULTANGAZİ / Sultangazi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34253,953960,7821,45
İSTANBUL / BEYKOZ / Galip Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34253,73660,916,74
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKızİngilizce30253,548161,0211,38
İSTANBUL / GÜNGÖREN / Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKızİngilizce34253,085761,324,93
İSTANBUL / KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30253,059761,3134,01
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30252,228361,8120,24
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30251,673262,1523,76
İSTANBUL / KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30251,507862,2530,19
İSTANBUL / KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34251,119762,4931,96
İSTANBUL / BEYKOZ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34246,220465,5932,03
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30246,152365,6328,25
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKızİngilizce30245,58256620,23
İSTANBUL / BEYOĞLU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKızİngilizce34243,610667,2624,36
İSTANBUL / PENDİK / Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34242,582167,9315,92
İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34241,988668,3230,85
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34239,989369,6238,56
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30239,297770,0933,1
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30239,125270,227,07
İSTANBUL / ŞİLE / Şile Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60238,773570,4319,61
İSTANBUL / KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34238,760170,4432,21
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60236,752771,7721,97
İSTANBUL / BEYOĞLU / Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34235,95772,338,35
İSTANBUL / KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30235,284272,7428,94
İSTANBUL / ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34235,268172,7627,77
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30234,276173,4236,17
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30232,712174,4421,16
İSTANBUL / SİLİVRİ / Selimpaşa Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60232,095374,8612,42
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30228,695177,1417,03
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34228,19177,4839,26
İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKızİngilizce34225,430279,328,36
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKızİngilizce30221,759181,6835,45
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34221,536881,8335,53
İSTANBUL / MALTEPE / Mediha Engizer Çok Programlı Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKızİngilizce34194,731595,4626,84
İSTANBUL / ŞİLE / Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34175,310599,1919,17
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