İstanbul İSKİ su abonelik ücreti ne kadar? İSKİ depozito ücreti peşin mi faturaya yansıtılır mı

İSKİ su abonelikleri işlemlerinde konut abonelikleri ve iş yeri abonelikleri farklı şekillerde gerçekleşmektedir. Bunun yanında ödeme miktarları da fark göstermektedir.

İstanbul İSKİ Su Abonelik Ücreti Ne kadar?

İSKİ su abonelikleri için istenen miktar, binanın yapım tarihine göre değişmektedir. Aynı zamanda gerekli belgeler de değişmektedir. 12.10.2004 tarihi öncesinde olan binalar ve sonrasında yapılan binalar olarak fark göstermektedir.

Abonelik alım aşamalarında T.C kimlik numarasının yer aldığı belgenin fotokopisi yer almalıdır.

Mülk sahibi olma durumunda tapunun yer alması, kira olması halinde ise kira kontratının bulundurulması gerekmektedir. Bu belgeler arasında teminat bedeli olarak 144 tl ücret alınmaktadır.

Binanın yapım tarihinin 12.10.2004 öncesinde olması halinde öncesine ait olan bir fatura belirtilmelidir. Bu fatura, belediye tarafından temin edilebilmektedir. Aynı zamanda emlak vergisi tasdiki olan bir imzalı belgede yer almalıdır.

Eğer binanın yapım tarifi 12.10.2004 ile 26.07.2008 olması halinde yapının ruhsatı ve yapıtın kayıt belgesi yer almalıdır.

İşyeri için alınacak olan abonelikler için işlemler daha farklı yapılmaktadır. Bunun yanında ücret miktarı da değişmektedir. İSKİ tarafından abonelik almak isteyen işyeri sahiplerinin izlemesi gereken ve elde etmesi gereken belgeler şunlardır.

T.C kimlik numarası olan bir kimlik belgesinin bulunması. Mülkler için gerektiği şekliyle yer almalıdır.

Vergi numarasının resmi bir belge içerisinde sunulması gerekmektedir.

Yetki belgelerinin gerekli belgeler arasında yer alması gerekmektedir.

Mukavele aşaması içinde 387.9 Türk lirası üstünde ilk 3 ay faturası fazla olanlar için ilk üç ay kadarında teminat alınmaktadır.

Binanın yapım tarihine bağlı olarak 12.10.2004 tarihi öncesine ait olan bir faturanın belgelenmesi gerekmektedir.

12.10.2004 arası ile 26.07.2008 arasında yer binalar için ruhsat gerekmektedir.

Aynı zamanda 2008 sonrası olan binalar için iskan belgesi yer almalıdır.

Su iştirak ücreti olarak 261,57 Türk lirası alınmaktadır.

Aboneliklerde isim değişi olması halinde isim değişiklik işlemleri yapılmaktadır. Bu işlemler için suyu dönem içinde kullanan için abonelik oluşturulmalıdır. Bu isim değişikliklerinin yapılmasında kullanılabilecek kurumlar, E-devlet ile birlikte ALO 185 hattıdır. Bunun dışında İSKİ üzerinden de yapılabilmektedir.

İsim değişimleri içinde gerekmekte olan belgelendirme, abonelik aşamasında olduğu gibidir. Aynı z-şekilde 144 TL olmak üzerine teminat alınmaktadır. Bu işlemler işyeri abonelikleri içinde aynı şekilde işlemektedir. Ancak bu aşamalarda sayaç üzerine olan bir fatura bulundurulmalıdır.

İSKİ Depozito Ücreti Peşin mi?

İSKİ işlemlerinde gerekli olan teminat bedelleri, işlem sırasında alınmaktadır. Abonelik işlemleri için gerekli olan ücretler, mülk olma ya da işyeri olma durumlarına göre değişmektedir. Bu aşamalarda farklı taleplere göre 144 TL ve 387.9 TL alınmaktadır.

Bunun dışında abonelik iptali için ücretlendirme olmamaktadır. Yalnızca T.C kimlik belgesinin yer aldığı bir belge ve sayaç üzerinde yer almakta olan hacim miktarı bulundurulmalıdır.

İSKİ Depozito Ücreti Faturaya Yansıtılır mı?

İSKİ depozito işlemleri peşin bir şekilde işlemler sırasında alınmaktadır. Gerekli olan belgelerin getirilmesi ve ücretin verilmesi durumlarında abonelik işlemleri tamamlanmaktadır. Fatura yansıma durumları yapılmamaktadır.

Abonelik ayırma ve tesisat iptal işlemlerinde işlem ücretleri alınmamaktadır. Bunun dışında gerekli olan belgelendirme ve işlemler kısa sürmektedir. 65 yaş üzerinde yer alan vatandaşlar için ücretlendirme ve faturalandırma farklı şekilde gerçekleşmektedir