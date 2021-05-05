İstanbul İSKİ su abonelik nereden açtırılır? İSKİ su aboneliği başvuru için gerekli evraklar / Belgeler nelerdir?

İSKİ Su Aboneliği için abonelik alacak olan bireylerin mülk bilgilerini evraklar halinde sunması ile gerçekleşir. Ticarethane abonelikleri için ise ek evrakların sunulması gerekmektedir.

İstanbul İSKİ Su Abonelik Nereden Açtırılır?

İSKİ Su Aboneliği için başvurular online olarak gerçekleşmektedir. Gerekli olan belgelerin sunulmasının kolaylaştırılması ve işlemlerin hızlanması adına verilmekte olan bir sistemdir. İşlemlerin kolay halledilmesi için İSKİ’nin resmi web sitesi kullanılmaktadır.

İşlemler internet üzerinden yapılmakta ve bunun yanı sıra iptal işlemleri ve isim değiştirme işlemleri de bu şekilde gerçekleşmektedir. Yeni abonelikler için ya da inşa edilen binalar için adresin bildirilmesi ve belirlenen tarihler içinde kontrolü gerçekleştirilmektedir.

Yeni yapılmakta olan ya da yapılan binalar için gerekli aşamalar iki şekildedir. İlk olarak İSKİ’nin resmi sitesi üzerinden kayıt oluşturulması gerekmektedir. Başvuru yapan kimsenin bilgilerine ne zaman tesisat kontrolü yapılacağı bildirilmektedir.

İSKİ Su Aboneliği Başvuru İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Abonelik işlemlerinde konut aboneliklerinde gerekli olan belgeler arasında T.C kimlik numarasının bulunduğu ve mülk sahibi ya da kiracıya ait bilgiler yer almalıdır. Bunun yanı sıra komut aboneliklerinde tapunun ya da kiracı olma halinde ise kira kontratı bulundurulmalıdır.

Mülk sahibinin bulunduğu ya da kiracılar için mülk sahibinin izni olan bir belge bulundurulmalıdır.

Teminat bedeli abonelik sırasında alınmaktadır. Bu bedelin değeri, 144 TL olarak güncel fiyatı bulunmaktadır.

Binanın yapım tarihine bağlı olarak ek bir belgede yer almaktadır. 12.10.2004 öncesinde yer alan binalar için bu tarih öncesine ait olan bir fatura bulundurulmalıdır. Mülkün bulunduğu konuma ait belediye binalarından temin edilmektedir.

Bina tarihinin 12.10.2004 ile 26.07.2008 tarihlerini içeren bir aralıkta olması halinde ise yapının kayıt belgelerinin yer alması ya da ruhsatın yer alması gerekmektedir.

Binanın yapım tarihinin 26.07.2008 sonrasında yer alması halinde ise yapının iskan belgesi bulundurulmalıdır. Bu tarih aralığında yer alan mülkler için 5.261.57 TL iştirak bedeli alınmaktadır.

Kanallar için gerekli olan iştirak bedeli ise 6.208.26 TL olarak sunulmaktadır.

İSKİ Su Aboneliği Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ticarethaneler için su aboneliklerinde istenmekte olan belgelerin içerisinde ticari bilgilerde yer almaktadır. Kurumun ne üzerine iş yaptığı, kullanım miktarının ortalama değerinin ne olacağına dair ek evraklar bulundurulmalıdır.

İSKİ Su Aboneliği, ticarethane başvurularında farklılık göstermektedir. Bunlar arasında T.C kimlik belgesi olarak ticaret kurumunun sahibinin belgesi gerekmektedir.

Vergi numarasının beyanı yapılmalı ve imza ya da yetkili belgesinin sunulması gerekmektedir.

Bu aşama, mukavele olarak adlandırılmakta ve bedeli yer almaktadır. Bedel olarak 387.9 TL alınmaktadır.

Bu bedel üç aylık kullanım için teminat olarak alınmaktadır.

Binanın yapım tarihine bağlı olarak faturanın yer alması gerekebilir. Bu durum 12.10.2004 öncesi ve sonrası için farklılık göstermektedir.

İSKİ Su Aboneliği olarak ticarethanelerde de konut aboneliklerinde istenen belgeler istenmektedir.

Bunun yanı sıra iştirak bedelinin temini alınmaktadır. Bu bedel 26.07.2008 sonrasında inşa edilen binalar için 6.261.57 TL olmaktadır. İştirak bedelinin yanı sıra kanal değişikliği içinde bedel alınmaktadır. Bu ücret ise metrekare kullanımlarına göre değişmektedir.

Aboneliklerde isim değiştirme işlemleri yapılmaktadır. İşlemler internet üzerinden de gerçekleşmektedir. İşlem sırasında ek olarak sayacın güncel halinin belirtilmesi bulunmaktadır.

İsim değişikliği için de ticarethane ve konutlar için teminat bedeli alınmaktadır.