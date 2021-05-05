İstanbul İSKİ su abonelik kapatma nasıl yapılır? İSKİ abonelik iptali için yapılacak işlemler

2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki kanunda İSKİ’nin kuruluş amaçları sıralanmış olup önceliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve gerekli tesisleri kurmaktır. Bu kapsamda İstanbullulara kesintisiz ve en sağlıklı şekilde su ulaştırma hizmetlerini gerçekleştirirken vatandaşların abonelik işlemlerini de başlatma sürecinden sona erdirme aşamasına kadar geniş bir çerçevede yerine getirmeye devam etmektedir. Bu işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi de artık mümkün.

İstanbul İSKİ Su Abonelik Kapatma Nasıl Yapılır?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi yani İSKİ aboneliğini başlatma kadar kapatma bir diğer ifade ile sona erdirme işleminin nasıl yapılacağı hususu merak edilerek araştırılıyor. Özellikle yeni bir eve taşınanlar, eski aboneliklerini bir an evvel doğru bir şekilde kapatmak istiyorlar. Bu noktada yeni bir eve taşınanlar, abonelik kendi adlarına ise iptalini yapmak için harekete geçmeden önce izleyecekleri adımları öğrenmeleri gerektiğinin farkındalar. Prosedür hakkında bilgi sahibi olmak kişilerin hem işlemleri sırası ile hem de en doğru şekilde eksiksiz olarak yerine getirmeleri için önem taşıyor.

İSKİ Abonelik kapatma işlemleri, eskiden sadece İSKİ’nin yetkili şubelerine giderek ilgili birimlere dilekçe ile müracaat edilerek gerçekleştirilirken günümüzde teknolojik gelişmeler paralelinde farklı alternatif seçenekler üzerinden hem daha kısa sürede hem de daha kolay bir şekilde yapılabiliyor. Öyleyse İSKİ su abonelik kapatma işlemleri için şu üç adımdan herhangi biri izlenebilir:

İSKİ Şubelerine şahsen giderek müracaat etmek

ALO 185 çağrı merkezini aramak ve su aboneliğini kapatma talebini sözlü olarak iletmek

Günümüzde pek çok işlemin hızlı ve en güvenilir şekilde gerçekleştirildiği E-Devlet uygulamasına TC Kimlik no ve şifre ile giriş yaparak ilgili sekmelerden İSKİ su abonelik kapatma işlemi yapmak

İSKİ Abonelik İptali için Yapılacak İşlemler

İSKİ'ye bağlı yetkili şubelere giderek bizzat abonelik işlemlerinin iptali için başvuruda bulunulabilir. Bunun için su aboneliğini başlatma sürecinde olduğu gibi birtakım evraklar istenmektedir. Gerekli evraklar olarak TC kimlik belgesi ve su sayacının üzerinde yer alan son metreküp işareti gelmektedir. Ev değil de iş yerine dair bir abonelik iptali yapılacak ise bu belgelere ek olarak imza sürküsü ile yetki belgesi de istenmektedir. Bu belgeler o işyerinde faaliyet gösteren bir şirket söz konusu ise abonelik kapatma işleminin ancak o şirketin yetkilisi tarafından yapılabileceği için gereklidir.

İSKİ abonelik iptal işlemi gerçekleştirildikten sonra başvuran ve hak sahibi olan kişiye teminat bedeli geri iade edilmektedir. Bahsedilen belgeler hazır edilerek İSKİ şubesinden su aboneliği sanıldığının aksine çok fazla zaman almaksızın iptal edilebilmektedir.

İSKİ aboneliğinin ALO 185 çağrı merkezinden belirtildiği üzere iptal edilmesi de tercih edilen başvuru yollarından biridir. Müşteri temsilcisi ile yapılacak görüşmede kişisel bilgiler doğru bir şekilde verilir. Akabinde abonelik iptali gerçekleşir. Teminat bedelinin iadesi için başvurucudan IBAN numarası talep edilir ve 3-5 gün içerisinde teminat bedeli ilgili İBAN adresine yatırılır.

E-Devlet sistemi üzerinden günümüzde birçok işlem kolaylıkla, kısa sürede ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu işlemlerden biri de İSKİ abonelik iptalidir. Bunun için www.turkiye.gov.tr/iski-abonelik-iptali başvurusu linkine tıklanması yeterli olmaktadır.