İstanbul IGDAŞ doğalgaz abonelik kapatma nasıl yapılır? IGDAŞ abonelik iptali için yapılacak işlemler

İstanbul IGDAŞ doğalgaz abonelik iptal konusu pek çok insan için önemli konu başlıklarından birini oluşturmaktadır. Bu sebeple pek çok insan bu yöndeki araştırmalarını en çok internet üzerinden gerçekleştirmektedir.

İstanbul IGDAŞ Doğalgaz Abonelik Kapatma Nasıl Yapılır?

İstanbul IGDAŞ doğalgaz abonesinin bulunmakta olduğu adresten çeşitli sebepler nedeniyle taşınmasının gerekliliği halinde İstanbul IGDAŞ Doğalgaz aboneliği sözleşmesini sona erdirmesinin gerekliliği söz konusudur. Bu son derece önemli ve dikkate alınması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

İstanbul IGDAŞ Doğalgaz abonelik kapatma başvurusu, doğalgaz abonelik sözleşmesinde adı geçmekte olan şahıs yahut yetkili temsilcisi tarafından kolaylıkla gerçekleştirilebilir bir işlemdir. Doğalgaz abonelik kapatma işlemlerinizi; şubelere gitme mecburiyeti olmaksızın İGDAŞ web sayfası üzerinden online olarak kolaylıkla gerçekleştirmeniz mümkün olmaktadır.

İstanbul IGDAŞ doğalgaz abonelik kapatma işleminin ardından, doğalgaz kullanımı sürecinde tahsil edilmiş olan güvence bedeli, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanmış durumda olan Tüketici Fiyatları Genel İndeksi'nde yer alan aylık değişim oranları doğrultusunda güncelleştirilerek iade edilmektedir.

İade işlemlerinde; güncellenmiş olan güvence bedeli, mevcut ise borçlarınızın tahsil edilmesinden sonra yapılmaktadır. Güvence bedeli iadesi; İstanbul İGDAŞ vezneleri üzerinden / PTT Şubelerinden TC kimlik beyanı gerçekleştirilerek ve fotokopisi ile alınabileceği gibi talebiniz doğrultusunda vadesiz TL banka hesabınıza IBAN no ile havale edilebilmektedir.

İstanbul IGDAŞ Doğalgaz abonelik kapatma işleminin sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi adına aboneden talep edilen bazı evrakların varlığı söz konusudur. Bunlar:

- İstanbul IGDAŞ doğalgaz abonelik kapatma işlemi yapılacak olan yerin tüketim noktası numarası,

- İstanbul IGDAŞ doğalgaz abonelik kapatma işlemini gerçekleştirecek olan kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,

-İstanbul IGDAŞ doğalgaz abonelik kapatma işleminin üçüncü şahıslar tarafından yapılması halinde noter onaylı vekaletname fotokopisi,

- İstanbul IGDAŞ doğalgaz abonelik kapatma işleminin gerçekleştirecek olan yabancı uyruklu kişiler için ilave olarak; Pasaport beyanı ve fotokopisi,

IGDAŞ Abonelik İptali İçin Yapılacak İşlemler

Herhangi bir sebepten dolayı bireylerin sonlandırmak arzusunda oldukları IGDAŞ obonelik işlemlerini gerçekleştirmeleri oldukça kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Bunun beraberinde İGDAŞ aboneliği bulunan kişilerin oturdukları dairen taşınacak olmaları durumunda, önceki dönemde İGDAŞ aboneliği kapsamında ödemiş oldukları doğalgaz abonelik ücretini de geri alma olanağının varlığı söz konusudur.

Kişilerin var olan İGDAŞ doğalgaz abonelik iptal işlemlerini online işlemler ile şubeye gitmeye gerek kalmadan kolaylıkla yapması mümkün olmaktadır. Buna ek olarak ödemiş olduğu abonelik ücretini de online olarak PTT yahut IBAN numaranız ile geri iade olarak alabilme imkanı bulunmaktadır.

IGDAŞ abonesinin oturmakta olduğu daireden taşınmaya karar vermesi halinde yapması gereken işlemlerden bir de kişinin mevcut durumdaki IGDAŞ abonelik iptalini gerçekleştirmek olacaktır. İptal işlemleri esnasında abonelik ücretinin de iade alınması mümkün olmaktadır. Bu işlemlerin yapılması için ise herhangi bir şubeye gitmeye gerek kalmadan online işlemler aracılığı ile tüm işlemleri kolaylıkla gerçekleştirmek mümkündür. Tüm bunlar için yapılması gerekenler sırasıyla :

- ilk olarak igdas.com.tr adresine giriş yapılır.

- Bireysel - Abonelik işlemleri seçeneğine tıklanır.

- IGDAŞ abonelik sözleşme fesih (iptal) sekmesine giriş yapılır.

- Online fesih işlemlerine tıklanarak 'bağlantı sözleşmesine giriş yapılır.

- Takip edilen tüm bu adımların sonrasında kişi e-devlet ile sözleşme fesih etme ekranına aktarılır.

- Burada kişi istenen bilgileri doldurarak gerekli adımları uygulamalıdır.

- Son olarak abonelik iptalinin gerçekleştirilmesinin sonrasında PTT veya IBAN seçeneklerinden bir tanesi seçilerek abonelik fesih ücreti alınabilmektedir.