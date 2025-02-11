İstanbul genelinde eğitime ara yok

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Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi;

“İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir.

TATİL OLAN İLÇELER

Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Büyükçekmece, Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi, Beylikdüzü, Beykoz, Avcılar ve Arnavutköy ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir.”