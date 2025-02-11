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İstanbul genelinde eğitime ara yok

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt#İstanbul#Arnavutköy
İstanbul genelinde eğitime ara yok
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 11:05

İstanbul Valiliği, şehirde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesi yönündeki beklentilere ilişkin açıklama yaptı.

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Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi;
İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir.

TATİL OLAN İLÇELER
Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Büyükçekmece, Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi, Beylikdüzü, Beykoz, Avcılar ve Arnavutköy ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir.”

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#Esenyurt#İstanbul#Arnavutköy

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