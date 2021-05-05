İstanbul CK Boğaziçi Elektrik abonelik kapatma nasıl yapılır? BEDAŞ abonelik iptali için yapılacak işlemler

İstanbul CK Boğaziçi Elektrik aboneliğini iptal etmek için kullanabileceğiniz üç farklı yöntem bulunuyor. Bunlardan ilki BEDAŞ merkezini ziyaret etmek, ikincisi müşteri hizmetleri ile işlemleri başlatmak ve üçüncüsü yani en kolay yöntem ise internet şube vasıtasıyla aboneliği iptal etmektir.

İstanbul CK Boğaziçi Elektrik Abonelik Kapatma Nasıl Yapılır?

BEDAŞ aboneliğini iptal edebilmek için yapılması gereken ilk şey abone olan kişinin işlemleri yürütmesi olacaktır. Noter vasıtası ile vekalet verilmiş kişiler de abone odana iptal işlemlerini kolaylıkla yürütebilir. Vefat eden kimseler için de yapılması gereken şey mirasçıların abonelik iptali işlemlerini yürütmesi olacaktır. Eğer yeni bir abonelik almak için eski aboneliği iptal etmek istiyorsanız işlemleri uzatmadan direk yeni abonelik aşamasına geçerek eskisinin iptal edilmesini sağlayabilirsiniz. Bu işlemi yaparken eski aboneliği iptal etmek için herhangi bir başvuruda bulunmanız gerekmeyip sadece yeni başvuruyu yapmanız yeterli olacaktır. Eski aboneliğin durumu yenisi açıldıktan sonra otomatik olarak bitecektir.

BEDAŞ Abonelik İptali İçin Yapılacak İşlemler

BEDAŞ aboneliğini internet üzerinden iptal edebilmek için https://websube.ckbogazici.com.tr/ adresini ziyaret etmemiz gerekir. Sistem içerisinde herhangi bir üyeliğiniz bulunmuyorsa kayıt ol seçeneği üzerinde kısa süre içerisinde sisteme giriş yapabilirsiniz. Sonrasında Online İşlemler üzerinden Sözleşme İptali alanını ziyaret etmeniz gerekir. Açılan form içerisinde gerekli olan bütün şartları yerine getirdikten sonra BEDAŞ aboneliğiniz iptal edilecektir. İşlemin herhangi bir aksaklığa uğramaması ve sorun çıkmaması için de abone sahibine ait olan bir hesap numarası kullanmanızda fayda vardır. Güvence bedelini iade etmek için kullanılacak bu banka hesabına işlemler tamamlandıktan sonra depozito yatırılacaktır.

BEDAŞ aboneliğini iptal etmek için ikinci yöntem olan müşteri temsilcisi de hızlı bir şekilde sonuç alabileceğiniz kanallardan birisidir. Sabah 8.30 ile akşam 18.00 arası hizmet veren müşteri temsilcileri abonelik iptali için sizlere yardımcı olacaktır. Yukarıda da bahsedildiği üzere abonelik iptalini yürütebilecek yetkili kişi abonenin bizzat kendisidir. Bu bağlamda eğer abone sahibi kimse noter vasıtası ile vekalet oluşturursa yetkili kişinin abonelik iptalini yapmasını sağlayabilir. https://www.ckbogazici.com.tr/tr/hizmet-merkezleri sayfası üzerinden adresinize en yakın olan müşteri merkezine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Abonelik iptali yaparken ihtiyaç duyacağınız belgeler üzerinde T.C. kimlik numarasının yer aldığı kimlik ve iptali yapılacak aboneliğin hesap numarası olacaktır. Ayrıca güvence bedelinin hesabınıza yatırılabilmesi için size ait olan bir banka hesap numarası da gereklidir. Başvuruyu yaptığınız andan itibaren abonelik iptali başlatılıp tamamlandıktan sonra güvence bedeli hesabınıza aktarılacaktır.

Herhangi bir şirket veya firma için abonelik iptali başvurusu yapılacaksa yürütülecek işlemler farklı olacaktır. Burada şirket sahibi veya sahiplerinden birisi gerekli olup işlem onlar tarafından yürütülür. İnternet şubesi neden müşteri hizmetleri merkezleri aracılığı ile abonelik iptali başvurusu şirketler için hızlı bir şekilde yapılabilir. Başvuru esnasında istenilecek belgeler şirketler için farklı olup imza sirküsü gerekmektedir. Eğer noter aracılığı ile vekalet verilen birisi aboneliği iptal edecekse vekaletname içerisinde “aboneliği iptal etme yetkisi” belirtilmelidir. Söz konusu bu vekaletname sadece aslı ya da ıslak imzalı hali ile kabul edildiği için çoğaltılması durumunda imza konusuna dikkat edilmesi gerekir. Depozitonun iade edilebilmesi için de şirkete ya da yetkiliye ait olan bir banka hesabı yeterli olacaktır.