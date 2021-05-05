İstanbul BEDAŞ elektrik abonelik ücreti ne kadar? CK Boğaziçi Elektrik depozito ücreti peşin mi faturaya yansıtılır mı

Son kaynak elektrik tedariki dahilinde tüketim gerçekleştirmesi söz konusu olan tüketicilerden perakende elektrik satış sözleşmesi yapılması aşamasında alınan elektrik abonelik bedeli, tedarikçi firması değiştirildikten sonra tüketiciye iade edilmektedir.

İstanbul BEDAŞ Elektrik Abonelik Ücreti Ne Kadar?

İstanbul BEDAŞ Elektrik Abonelik ücreti ne kadar sorusu, yeni abone olacak olan pek çok kişi tarafından yanıtı oldukça fazla merak edilen bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan çok sayıda insan tarafından internet ortamında büyük bir titizlikle araştırılmaktadır.

Elektrik abonelik ücreti, esasında görevli elektrik tedarikçileri tarafından ilk kez sözleşme yapılması esnasında abone olacak kişiden alınan bir bedel olarak nitelendirilmektedir. Elektrik bağlantısı işlemi gerçekleştirildiğinde elektrik kullanım yerinin sözleşme/bağlantı gücü doğrultusunda hesaplanır ve bu kapsamda tahsili gerçekleştirilir.

2021 yılının Şubat ayında merak edilen elektrik abonelik ücreti (elektrik aboneliği başlatmak için ödenmesi gerekli olan ücretler - elektrik abonelik ücreti 2021) aşağıda belirtilen birim fiyatlar baz alınarak hesaplanmaktadır. Buna göre:

Abone Grubu (Sözleşme Gücü) Açma ve Kapama Bedeli Güvence Bedeli

- Mesken (1kW) 20,00 TL 37,06 TL

- Mesken (5kW) 100,00 TL 188,00 TL

- Ticarethane (1kW) 20,00 TL 106,09 TL

- Ticarethane (5kW) 100,00 TL 534,05 TL

Burada belirtilen birim fiyatlar kapsamında abonelik ücreti en az 5kW üzerinden hesaplanmaktadır. Burada belirtilmiş durumda olan fiyatlar 2021 yılı için geçerli olan bedellerdir.

Eğer herhangi bir sebeple elektrik tedarikçinizi değiştirme durumunuz söz konusu olur ise, daha önceki tedarikçinize ödemiş durumda olduğunuz güvence bedelini (teminat) geri almanız söz konusudur.

Eğer abonelik sözleşmesi imzalayacağınız yeni tedarikçiniz de sizden güvence bedeli talep etmiyorsa alacak olduğunuz bu bedel size bir anlamda tasarruf olarak yansır. Bu bakımdan abonelik güvencesini geri almanız size büyük bir avantaj sağlayacaktır.

CK Boğaziçi Elektrik Depozito Ücreti Peşin mi, Faturaya Yansıtılır mı?

CK Boğaziçi Elektrik depozito ücreti peşin mi faturaya yansıtılır mı şeklindeki soru çok fazla insan tarafından oldukça fazla merak edilen konular arasında öne çıkmaktadır. Bu sorunun cevabının daha iyi anlaşılması adına öncelikle CK Boğaziçi elektrik depozito ücretinin ne zaman ödendiğinin bilinmesi yararlı olacaktır. Bu kapsamda CK Boğaziçi elektrik depozito ücreti perakende elektrik satış sözleşmesi yapılması esnasında ödenir.

Elektrik abonelik ücreti kalemleri arasında en yüksek olanı elektrik depozito ücreti olmaktadır. Elektrik abonelik bedelinin tahsilat biçimi Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 27. maddesi kapsamında belirtilmiş durumdadır.

Buna göre elektrik depozito ücretinin ev (mesken) kullanıcıları için nakit olarak tahsil edilmesi esastır: Bu kapsamda "Nakit olarak verilecek olan depozito bedelinin tamamının peşin olarak verilmesi esastır. Fakat tüketicinin istemesi durumunda, depozito bedelinin iki eşit taksitte tahsil edilmesi söz konusu olabilmektedir. Böyle bir durumda görevli konumundaki tedarik şirketi tarafından kabul edilmesi halinde, ilgili depozito bedelinin ilk taksiti de faturaya yansıtılmak suretiyle tahsil edilebilmektedir.

Bundan dolayı da görevli konumundaki elektrik tedarik şirketleri, tüketicilerin elektrik abonelik bedelinin taksitli olarak ödemek isteyip istemediğini sormakla yükümlü durumdadır.

İnternet üzerinden gerçekleştirilmesi söz konusu durumda olan elektrik abonelik başvuruları esnasında ise elektrik abonelik bedeli ilk faturaya yansıtılmak suretiyle ödenmektedir.

CK Boğaziçi Elektrik depozito bedeli, tüketicilerin tedarikçilerine olan fatura borçlarını ödememe olasılığına karşı tedarikçiler tarafından alınan bir bedel olma özelliği taşımaktadır. Perakende satış sözleşmesi dahilinde tahsil edilecek olan CK Boğaziçi Elektrik depozito bedeli sözleşme (bağlantı) gücüne göre Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 26. maddesinde belirtilmiş olduğu şekilde hesaplanmaktadır.