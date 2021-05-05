İstanbul BEDAŞ elektrik abonelik nereden açtırılır? CK Boğaziçi Elektrik başvuru için gerekli evraklar / Belgeler nelerdir?

Her hizmet için olduğu gibi şirketler tarafından sunulan elektrik hizmetlerinden sorunsuz bir şekilde faydalanılması adına abonelik sözleşmesinin imzalanmasının gerekliliği söz konusudur. Bu sebeple İstanbul BEDAŞ Elektrik abonelik konusu önem taşımaktadır.

İstanbul BEDAŞ Elektrik Abonelik Nereden Açtırılır?

Çoğu insan için yeni bir eve taşınma fikri heyecan verici bir süreç olsa dahi bir o kadar da yorucu bir süreç oluşturabilir. Taşınma süreçlerinde en önemli konulardan birini ise hiç şüphesiz elektrik olmaktadır. Bu bakımdan mümkünse yeni eve taşınmadan önce halledilmesi gereken en önemli konulardan biri elektrik açtırmaktır.

Özellikle de sıfır bir daireye taşınma durumu söz konusu ise bu durumda yapılması gereken işlemlerin başında ilk olarak İstanbul BEDAŞ elektrik abonelik işlemleri gelmektedir. Bu noktada pek çok kişi tarafından İstanbul BEDAŞ elektrik aboneliği nereden açılır sorusunun yanıtı çok fazla insan tarafından merak edilmektedir. Bu sorunu yanıtı şu şekildedir: Kişinin ilk olarak bulunduğu İstanbul ilinin ilgili elektrik dağıtım şirketinin BEDAŞ şubelerine giderek abone bağlantı işlemlerini yaptırması gerekliliği söz konusudur.

İstanbul BEDAŞ Elektrik abonelik işlemlerini ise kira sözleşmesinde yahut konuta ait tapuda adı geçen kişinin bizzat yapması gerekmektedir. Eğer elektrik aboneliği başvurusunun başka bir kişi adına yapılması söz konusu ise bunun için noterden tasdikli vekaletname alınması gerekmektedir. Bu vekaletnamenin ise kişinin başvuru esnasında yanında bulunmalıdır. Kişinin yanında evlilik cüzdanı olsa dahi eşinin adına vekaletname olmadan başvuru yapmanız mümkün olmayacaktır.

Eğer konutunuzda elektrik bağlı durumdaysa ancak aboneliği üzerinize almak istiyorsanız bu durumda yapmanız gereken son derece basittir. Bunun için ilk olarak yapmanız gereken İnternetten İstanbul BEDAŞ elektrik abonelik işlemleri sayfasına giriş yapmaktır. Buradan dağıtıcı elektrik şirketinin internet sitesi, gerekli olan adımlar konusunda sizi bilgilendirecektir.

Ayrıca tüm bu işlemlerin yanı sıra elektrik dağıtıcısı olan şirketin şubelerine giderek de elektrik açtırma işlemini kolaylıkla yaptırmanız mümkün olmaktadır. Elektrik aboneliği değiştirme işlemi için için gerekli olan belgeler ise şunlar olmaktadır:

- Nüfus cüzdanı

- IBAN numarası

- Mülkiyeti belirten belge (kira kontratı, lojman tahsis belgesi, tapu kaydı, vb.)

- Daireye ait olan tesisat yahut abone numarası,

- DASK poliçesi yahut poliçe numarası ile birlikte poliçe sahibinin T.C. kimlik numarası

CK Boğaziçi Elektrik Başvuru İçin Gerekli Evraklar / Belgeler Nelerdir?

Elbette burada İstanbul BEDAŞ Elektrik aboneliği açtırmak için gerekli olan belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir. Bu kapsamda sorunsuz bir şekilde sıfırdan elektrik aboneliği açmak için gerekli olan belgeler ise şunlar olmaktadır:

Eğer evinizi taşıyorsanız bu durumda gerekli belgeler:

- Resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı) ve fotokopisi.

- Mülkiyet belirleyen belgelerden biri (İkametgah, Kira Sözleşmesi, Tapu Kaydı)

- Zorunlu deprem sigortası gerektiren yerler için olan zorunlu deprem sigortası poliçesi yahut poliçe numarası.

- Kiracı olan kişiler için mülk sahibi bilgileri: Adı, soyadı ve kimlik numarası bilgileri (mülk sahibi olan kişi tüzel kişilik ise, vergi numarası ve unvan bilgileri)

Eğer iş yerinizi taşıyorsanız bu durumda gerekli belgeler:

- Kişinin iş yerine ait yetki belgesi yahut vekaletname ve imza sirküleri.

- Yetkili olan kişinin resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı) ve fotokopisi

- Mülkiyet belirleyen belgelerden biri (İkametgah, Kira Sözleşmesi, Tapu Kaydı)

- Kiracı olan kişiler için mülk sahibi bilgileri: Adı, soyadı ve kimlik numarası (mülk sahibi olan kişi tüzel kişilikse, vergi numarası ve unvan bilgileri)

- Zorunlu deprem sigortası gerektiren mekanlar için zorunlu deprem sigortası poliçesi yahut poliçe numarası.