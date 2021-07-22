Iss Nedir Ve Nasıl Kurulur? İnternet Servis Sağlayıcı Nasıl Hizmet Verir

Genellikle İnternet Servis Sağlayıcısı (ISS), bir ücret karşılığında İnternet’e erişimi sağlayan bir şirkettir. Bir internet servis sağlayıcısına bağlanmanın en çok kullanılan yöntemi geniş bant bağlantısı (DSL veya kablosuz)ya da telefon hattı (çevirmeli) kullanmaktır. Pek çok ISS, web tarayıcıları ve e-posta hesapları gibi web sitesi ve ek hizmetler oluşturmanız için alan sağlar.

İSS Nedir?

İngilizce internet service provider (IPS) tanımlamasının Türkçeleştirilmesi sonucu ortaya çıkan ve internet servis sağlayıcı kelimelerinin baş harflerinden oluşan İSS, çoğu zaman belli bir ücret karşılığında internet erişimini sağlayan şirket ya da kurumların genel adıdır.

En temel anlamıyla internet servis sağlayıcı, internet ağının ulaşılabilir bir hizmete dönüştürülmesidir. Bir başka deyişle İSS, internetin kullanılmasına olanak sağlar.

İnternet dijital bir ağdır ve servis sağlayıcıları aracılığı ile kullanılır. Modemin ve bilgisayarın mevcut olması internetten faydalanabilmek için yeterli değildir. Modem aracılığı ile servis sağlayıcıları tarafından bilgisayarı internet erişimine açan sistem kurulur. İnterneti herhangi bir İSS aboneliği olmadan kullanmak mümkün değildir.

İSS Nasıl Kurulur?

İnternet ağlarına erişimini sağlayan en önemli unsurlardan birisi İSS’dir. İnternet kullanmak isteyen herkes bir başka deyişle herhangi bir internet servis sağlayıcısından bu hizmeti almak zorundadır. Ancak alınan bu hizmet ile internete erişim mümkün kılınmaktadır. İnternet servis sağlayıcılarına kişiler kolay bir şekilde abone olarak internet hizmeti almaya başlayabilir.

Çeşitli şirket ya da kurumlar internet servis sağlayıcısı hizmeti almak için tercih edilebilir. Belirtilen hizmet bedeli anlaşma sırasında ödenerek İSS yani internet servis sağlayıcı hizmeti edinilebilir. İSS kurumlarını seçmekte kişiler özgürdür. İSS seçim esnasında yürütülen kampanyalar, fiyat performans dengesi ve sunulan hizmetin kalitesi etkilidir. İSS üyeliği için herhangi bir kuruma başvurularak hizmet alınmaya başlanabilir.

İnternet Servis Sağlayıcı Nasıl Hizmet Verir?

İSS belirli bir ücret karşılığında herkese sunulan bir teknik altyapı hizmetidir. Bu sebeple domain ya da sunucu ile karıştırılmamalıdır. İSS sunulan hizmeti nitelemekle birlikte internetteki kişisel alanı nitelemez.

İSS sunucularının çeşitli olması internet bağlantısını etkilemez. Aynı internet servis sağlayıcısının kullanılması ya da kullanılmaması önemli değildir. Önemli olan internet hizmetini sunan sağlayıcının sahip olduğu bant aralığı ve teknik olanaklarıdır.