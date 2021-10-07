İspinoz Kuşu Nedir, Nerede Yaşar Ve Ne Yer? İspinoz Özellikleri Ve Türleri

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İspinoz kuşu, İspinozgiller familyasından olup ötücü bir kuştur. Uzun ömrü olduğu bilinen İspinoz kuşunun yaşam süresi yaklaşık olarak 24 yıldır. Birkaç çeşidi olan İspinoz kuşu, konik gagalı bir kuştur. Bu kuşu daha yakından tanımak isteyenler nerelerde yaşadıklarını, nasıl beslendiklerini, türlerini ve özelliklerini öğrenerek işe başlamalıdır.

İspinoz Kuşu Nedir?

Ötücü kuşlar takımında İspinozgiller familyasına mensup İspinoz kuşunun tepesi ile ensesi mavi-gri iken kuyruk çıkıntısında yosun yeşili rengi göze çarpar. Renkleri ile göz alıcı bu küçük kuşlar, sesleri ile de kulakları şenlendirirler. İspinoz kuşu, diğer kuş türleri ile kıyaslandığı zaman rengarenk yapıları, küçük boyutları ve güzel sesleri ile doğa da olduğu kadar evlerde de görülmek istenen kuş çeşitlerinden birisi haline gelmiştir.

İspinoz Kuşu Nerede Yaşar ve Ne Yer?

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İspinoz kuşuna dair merak edilen hususların başında bu özel kuşların nerede yaşadıkları gelmektedir. İspinoz kuşları bahçe ve orman kenarlarında yaşayan kuş cinsleridir. İspinoz kuşları yuvalarını daha çok park ve bahçelerde bulunan ağaçların çatallı dalları üzerine kurarlar. Erkekleri dişilerine nazaran daha parlak renkli olan bu kuşların yuvalarını dişileri yapmakta olup yuvalar çoğunlukla çanak biçimindedir. Yuvaların dış kısımları ağaç kabukları, böcekler ve yosunlar ile kaplanır. Bu nedenle yuvaların dışarıdan fark edilmesi zordur. İç kısımlarında ise özenle hazırlanan tüyler ve kıllar vardır.

İspinoz kuşu, 14-18 cm boyutlarına haiz yaklaşık olarak 30 gram ağırlığında küçük bir kuş türü olarak kafeste beslenmeye son derece uygun olan ebatlara haizdir. İspinoz kuşunun beslenme şekli de bilgi edinilmek istenen konular arasındadır. İspinoz kuşları genellikle yağlı tohumlarla beslenirler. Yaz mevsiminde tırtıl ve böcekler ile beslendikleri de gözlemlenir. Bazı zamanlar bal özünü almak için çiçekleri parçalayabilirler.

İspinoz kuşları özel bir bakıma ihtiyaç duymazlar. Bakımları kolaydır. Bununla beraber kalsiyum gereksinimlerinin etkili bir şekilde karşılanabilmesine özen gösterilmelidir. Bunun için kafeslerinden mürekkep balığı kemiği eksik edilmemeye çalışılmaktadır.

İspinoz Özellikleri ve Türleri

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İspinoz kuşları, yılda iki defa yumurta verirler. Üreme zamanları ise ilkbahar ve yaz aylarına rastlamaktadır. Dişileri yalnızca kuluçkaya yatmaktadır. Kuluçka süreleri ise 12-13 gün devam etmektedir. Dişileri her seferinde üzeri mor benekli gri renge haiz 3-4 adet yumurta verir. İspinoz kuşları, yavrularını tırtıl ve kurtçuklarla besler. Kısa sürede yavruları gelişerek 13-14 gün içerisinde yuvayı terk etmektedirler.

İspinoz kuşları, yaşadıkları yere bağlı olarak yerli ya da göçmen kuş türleridir. Kış mevsiminde süre halinde dolaşırlar. Göçmen olan cinsleri kışı Orta Akdeniz bölgesinde geçirir. Erkekleri yerlerinde kalıcıdır. Bu nedenle göç etmezler. Göçe sadece yavru ve dişi ispinozlar katılmaktadır. Bu özel kuşlar, İlkbahar da göçten dönüşlerinde tekrar yuvalarını arayıp bulurlar.

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İspinoz kuşları Avrupa, Kuzey Afrika, Atlantik Adaları, Batı Asya ile Japonya'ya kadar yayılırlar. İspinoz kuşlarının Kayın ispinozu, Dağ ispinozu ve Mavi ispinoz olmak üzere üç çeşidi bulunmaktadır. Dağ ispinozları en fazla Asya ile Avrupa'da; Mavi ispinozlar ise Kanarya Adalarında görülür.