Isparta'nın alan kodu kaçtır? Isparta telefon kodu hakkında bilgi

Ülkemizde 81 ilin kendine özel olarak bulundurmakta olduğu alan kodları bulunmaktadır. Bu alan kodları il içerisindeki aramalarda ve iletişimlerde kullanılmaktadır.

Isparta'nın Alan Kodu Kaçtır?

Isparta'nın alan kodu 0246 olarak yıllardan beridir kullanılmaktadır. Geriye kalan 80 ilde de olduğu gibi, Isparta ilinin de kendisine özel bir alan kodu bulunmaktadır. Sabit hat üzerinden ve Isparta üzerinden arama yapacak kişilerin 0246 alan kodunu kullanması gerekmektedir.

Isparta'nın ilçeleri içerisinden sabit hat üzerinden görüşme yapmak isterseniz, bu kodu girmenize veya kullanmanıza gerek yoktur. Ancak Isparta üzerine bir telefon araması yapacaksanız bu kodu girmeniz gerekmektedir. 0246 alan koduna sahip Isparta ili, aynı zamanda son zamanlarda da en merak edilen alan koduna sahip il olmuştur. Birçok farklı insan Isparta ilinin alan kodunu internet üzerinden araştırmış ve çeşitli bilgiler edinmiştir.

Turistik geziler için de bir hayli elverişli olan Isparta ili, dağlık alanları ile de bu güne kadar birçok farklı turistin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Dünya genelinden her sene düzenli olarak Isparta iline belirli sayılarda turist gelmekte ve bu il içerisinde yamaç paraşütü, dağcılık ve çeşitli spor faaliyetlerine boy göstermektedirler.