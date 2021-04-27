Isparta plaka kodu kaçtır? Isparta ve ilçelerinin plaka harfleri
Türkiye'de her ilin bir plaka kodu bulunur. Aynı zamanda bu ile bağlı olan ilçelere de birer harf kodu verilmiştir. Yani bir aracın plakasına bakıldığında, o aracın hangi il ve ilçeye bağlı bulunduğunu anlamak mümkündür. Peki, Eskişehir ilinin plaka kodu nedir? Eskişehir ilçelerinin plaka harfleri nelerdir? İşte bu konu hakkında tüm bilinmesi gerekenler.
Her ilin olduğu gibi, Eskişehir ilinin de bir plaka kodu bulunur. Bu plaka kodları aynı zamanda sonlarına üç tane sıfır alarak illerin posta kodlarını da oluştururlar.
Eskişehir Plaka Kodu Kaçtır?
Eskişehir ilinin plaka kodu 26'dır. Aynı zamanda bu plaka kodundan hareketler Eskişehir'in posta kodu da 26000 olarak belirlenmiştir. Plaka kodu o aracın hangi ile bağlı olduğunu belirtirken, plaka kodundan sonra gelen harfler ise o aracın hangi ilçeye bağlı olduğunu belirtir. Plakalar tamamen özel olarak oluşturulur. Yani her plakadan yalnızca bir tane vardı ve o plakanın bir benzerinin olması mümkün değildir. Aynı zamanda aracınızla ilgili yapmak istediğiniz her türlü işlem için plaka numarasına ihtiyacınız vardır.
Eskişehir İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?
Plaka kodu 26 olan Eskişehir'in aynı zamanda ilçelerine de verilmiş olan harfler bulunur. Bu harfler aynı zamanda aracınızla ilgili tüm işlemleri yaparken size kolaylık sağlar. Plaka numarası, aynı zamanda aracınızın kimliği gibidir. Eskişehir ilçelerinin plaka harflerini şu şekilde listeleyebiliriz:
Odunpazarı;
AA 001 - AZ 999
D 0001 - D 9999
DA 991 - DZ 999
EA 001 - EZ 999
FA 001 - FS 999
FU 001 - FU 999
KA 001 - KZ 999
M 0001 - M 0009
MA 001 - MA 999
NA 001 - NZ 999
PA 001 - PZ 999
RA 001 - RZ 999
S 0001 - S 9999
T 0001 - T 9999
Sivrihisar;
HA 001 - HZ 999
Seyitgazi;
LA 001 - LZ 999
Çifteler;
ZA 001 - ZZ 999
FT 001 - FT 999
FV 001 - FZ 999
Beylikova;
YA 001 - YZ 999