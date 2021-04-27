Isparta plaka kodu kaçtır? Isparta ve ilçelerinin plaka harfleri

Her ilin olduğu gibi, Eskişehir ilinin de bir plaka kodu bulunur. Bu plaka kodları aynı zamanda sonlarına üç tane sıfır alarak illerin posta kodlarını da oluştururlar.

Eskişehir Plaka Kodu Kaçtır?

Eskişehir ilinin plaka kodu 26'dır. Aynı zamanda bu plaka kodundan hareketler Eskişehir'in posta kodu da 26000 olarak belirlenmiştir. Plaka kodu o aracın hangi ile bağlı olduğunu belirtirken, plaka kodundan sonra gelen harfler ise o aracın hangi ilçeye bağlı olduğunu belirtir. Plakalar tamamen özel olarak oluşturulur. Yani her plakadan yalnızca bir tane vardı ve o plakanın bir benzerinin olması mümkün değildir. Aynı zamanda aracınızla ilgili yapmak istediğiniz her türlü işlem için plaka numarasına ihtiyacınız vardır.

Eskişehir İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Plaka kodu 26 olan Eskişehir'in aynı zamanda ilçelerine de verilmiş olan harfler bulunur. Bu harfler aynı zamanda aracınızla ilgili tüm işlemleri yaparken size kolaylık sağlar. Plaka numarası, aynı zamanda aracınızın kimliği gibidir. Eskişehir ilçelerinin plaka harflerini şu şekilde listeleyebiliriz:

Odunpazarı;

AA 001 - AZ 999

D 0001 - D 9999

DA 991 - DZ 999

EA 001 - EZ 999

FA 001 - FS 999

FU 001 - FU 999

KA 001 - KZ 999

M 0001 - M 0009

MA 001 - MA 999

NA 001 - NZ 999

PA 001 - PZ 999

RA 001 - RZ 999

S 0001 - S 9999

T 0001 - T 9999

Sivrihisar;

HA 001 - HZ 999

Seyitgazi;

LA 001 - LZ 999

Çifteler;

ZA 001 - ZZ 999

FT 001 - FT 999

FV 001 - FZ 999

Beylikova;

YA 001 - YZ 999