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Isparta Milli Eğitim’de görev değişimi

Güncelleme Tarihi:

#Isparta#Recai Ocak#Antalya
Isparta Milli Eğitim’de görev değişimi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 15:19

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Recai Ocak görevine başladı.

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Antalya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevinden Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Recai Ocak görevine başladı. Müdür Ocak, "Tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla, eğitime verdiği önemle ülkemizin gül kokulu güzel şehri Isparta'da Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in tensipleriyle 05 Ağustos itibarıyla göreve başlamış bulunmaktayım. Sayın Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Eğitim öğretim alanında üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmak için ekip ruhuyla tüm paydaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız. İlimizdeki tüm öğrencilerimize, çalışma arkadaşlarımıza, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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#Isparta#Recai Ocak#Antalya

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