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GeriEğitim Isparta lise taban puanları 2021! Isparta LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
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Eğitim
Haber Giriş: 13.06.2021 - 13:22 | Son Güncelleme:

Isparta lise taban puanları 2021! Isparta LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Isparta lise taban puanları 2021! Isparta LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sınavı sonrasında gözler açıklanacak sınav sonuçlarında. Sınav sonrası en çok araştırılan konulardan biri taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Isparta'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan öğrenciler, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Isparta LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Isparta'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Isparta'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
ISPARTA / MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180445,89292,070,02
ISPARTA / GÖNEN / Gönen Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150405,9456,862,09
ISPARTA / MERKEZ / Tenzile Erdoğan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204405,8886,872,08
ISPARTA / YALVAÇ / Yalvaç Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120396,1138,551,27
ISPARTA / ŞARKIKARAAĞAÇ / Şarkikaraağaç Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120383,761111,034,8
ISPARTA / MERKEZ / Isparta Gazi Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce150375,75712,845,34
ISPARTA / MERKEZ / Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce90359,741116,892,48

 

ISPARTA / MERKEZ / Işıkkent Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60351,89119,086,73
ISPARTA / KEÇİBORLU / Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce90340,144722,617,82
ISPARTA / MERKEZ / Isparta Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60323,500928,1315,25
ISPARTA / MERKEZ / İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30287,337742,7916,9
ISPARTA / MERKEZ / TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30285,963243,4418,54
ISPARTA / MERKEZ / İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30278,914446,8923,04
ISPARTA / MERKEZ / Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30276,222748,2520,55
ISPARTA / MERKEZ / Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30275,789948,488,29
ISPARTA / MERKEZ / Gül Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce60271,63950,6720,1
ISPARTA / YALVAÇ / Yalvaç Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce30260,255257,0215,9
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