Isparta lise taban puanları 2021! Isparta LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
LGS sınavı sonrasında gözler açıklanacak sınav sonuçlarında. Sınav sonrası en çok araştırılan konulardan biri taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Isparta'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan öğrenciler, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Isparta LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...
Isparta'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Isparta'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|ISPARTA / MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|445,8929
|2,07
|0,02
|ISPARTA / GÖNEN / Gönen Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|405,945
|6,86
|2,09
|ISPARTA / MERKEZ / Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|405,888
|6,87
|2,08
|ISPARTA / YALVAÇ / Yalvaç Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|396,113
|8,55
|1,27
|ISPARTA / ŞARKIKARAAĞAÇ / Şarkikaraağaç Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|383,7611
|11,03
|4,8
|ISPARTA / MERKEZ / Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|375,757
|12,84
|5,34
|ISPARTA / MERKEZ / Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|359,7411
|16,89
|2,48
|ISPARTA / MERKEZ / Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|351,891
|19,08
|6,73
|ISPARTA / KEÇİBORLU / Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|340,1447
|22,61
|7,82
|ISPARTA / MERKEZ / Isparta Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|323,5009
|28,13
|15,25
|ISPARTA / MERKEZ / İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|287,3377
|42,79
|16,9
|ISPARTA / MERKEZ / TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|285,9632
|43,44
|18,54
|ISPARTA / MERKEZ / İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|278,9144
|46,89
|23,04
|ISPARTA / MERKEZ / Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|276,2227
|48,25
|20,55
|ISPARTA / MERKEZ / Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|275,7899
|48,48
|8,29
|ISPARTA / MERKEZ / Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|271,639
|50,67
|20,1
|ISPARTA / YALVAÇ / Yalvaç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|260,2552
|57,02
|15,9