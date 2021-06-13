Isparta lise taban puanları 2021! Isparta LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Isparta'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Isparta'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik ISPARTA / MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 445,8929 2,07 0,02 ISPARTA / GÖNEN / Gönen Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 405,945 6,86 2,09 ISPARTA / MERKEZ / Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 405,888 6,87 2,08 ISPARTA / YALVAÇ / Yalvaç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 396,113 8,55 1,27 ISPARTA / ŞARKIKARAAĞAÇ / Şarkikaraağaç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 383,7611 11,03 4,8 ISPARTA / MERKEZ / Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 375,757 12,84 5,34 ISPARTA / MERKEZ / Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 359,7411 16,89 2,48