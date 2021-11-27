İspanyolca Saatler - İspanyolca Saatleri Söyleme, Saatlerin Okunuşları Ve Yazılışları Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

İspanyolca saatleri öğrenmek isteyenler için İspanyolca saatler, İspanyolca saatleri söyleme, saatlerin okunuşları ve yazılışlarının yanı sıra saatlerin örnek cümlelerde kullanım önemli bir yol gösterici olma niteliği barındırmaktadır.

İspanyolca Saatler

Saatler İspanyolca dilinde dişil tanım edatı "la" ya da "las" ile ifade edilir. Saat bir için ser fiilinin üçüncü tekil şahıs biçimi olan ''es'', diğer saat dilimleri için ise üçüncü çoğul şahıs ekli "son" kullanımı söz konusudur. İspanyolca dilinde Saat kaç sorusu ¿Qué hora es? şeklinde sorulmaktadır.

Saat söylenirken geçen dakikalar, esas saatin söylenmesinden sonra yine "y" bağlacı ile, kalan dakikalar ise "menos" (eksik) sıfatı kullanılarak ifade edilir.

İspanyolca Saatleri Söyleme

İspanyolca saatleri söylemek için saat dilimine uygun olarak çeşitli ifadeler kullanılır. Konun daha anlaşılır olması adına saat dilimine göre İspanyolca saatleri söyleme şu şekilde olmaktadır:

Haberin Devamı

Çeyrek saatler için "cuarto" kelimesi kullanımı söz konusudur:

Türkçe İspanyolca

Saat bir Es la una

Saat biri çeyrek geçiyor. Es la una y cuarto.

Saat ona çeyrek var . Son las diez menos cuarto.

Son las tres. Saat üç.

Saat on ikiyi çeyrek geçiyor. Son las doce y cuarto.

Yarım saatlerin ifadesi için, saat rakamından sonra "y media" ibaresi kullanılır:

Türkçe İspanyolca

Saat bir buçuk. Es la una y media.

Saat on ikiyi yirmi geçiyor Son las doce y veinte

Söylenilen saatin günün hangi zaman diliminde olduğunu belirtmek için ise "de la mañana (sabahın)", "de la tarde (aksamüstünün)" ya da "de la noche (gecenin)" ibareleri kullanımı söz konusudur.

Türkçe İspanyolca

Saat sabahın dokuzu. Son las nueve de la mañana

Saat beş buçuk. Son las cinco y media.

Saat biri on geçiyor Es la una y diez

Saat biri on sekiz geçiyor. Es la una y dieciocho

Saat iki Son las dos

Saat bire beş var Es la una menos cinco

Saat dördü yirmi geçiyor. Son las cuatro y veinte.

Saat altıya beş var. Son las seis menos cinco.

İspanyolca Saatlerin Okunuşları ve Yazılışları

Saatler İspanyolca Yazılışı Okunuşu

Haberin Devamı

1:00 Es la una Es la una



2:00 Son las dos Son las doors

3:00 Son las tres Son las drees

4:00 Son las cuatro Son las kuadro

5:00 Son las cinco Son las tinko

6:00 Son las seis Son las seiys

7:00 Son las siete Son las siyede

8:00 Son las ocho Son las otho

9:00 Son las nueve Son las nueve

10:00 Son las diez Son las diye

11:00 Son las once Son las onfi

12:00 Son las doce Son las dofe

Geçen dakikalar ise saat söylendikten sonra "y dakika" yapısı ile kullanılır.

10: 05 Son Las Diez y Cinco Son las diye fi finko

Haberin Devamı

10:10 Son Las Diez y Diez Son las diye fi diye

10:15 Son Las Diez y Cuarto Son laz diye fi kuarto

10:30 Son Las Diez y Media Son las diye fi medya

Kalan dakikalar ise "menos + kalan dakika" yapısı kullanılarak kurulur.

10:45 (Onbire çeyrek var.) Son Las Once Menos Cuarto Son las menos kuyarto.

Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Örnek cümleler ile İspanyolca saat söyleme konusu aşağıda verilmektedir.

İspanyolca Türkçe

¿Qué hora es? Saat kaç?

Son las dos menos cinco Saat ikiye beş var

¿Qué hora es? Saat kaç?

Haberin Devamı

Son las diez y cuarto. Saat on on beş