İspanyolca Saatler - İspanyolca Saatleri Söyleme, Saatlerin Okunuşları Ve Yazılışları Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Silahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandıSilahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandı!#Sezer Öztürk
Beşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçekin kararı sonrası tepkiBeşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçek'in kararı sonrası tepki#Beşiktaş
Portekizin Türkiye şaşkınlığı Kurada çıkınca...Portekiz'in Türkiye şaşkınlığı! Kurada çıkınca...#A Milli Takım
Beşiktaş darmadağın Vodafone Parkta tarihi yenilgiBeşiktaş darmadağın! Vodafone Park'ta tarihi yenilgi#Süper Lig
Ünlü şarkıcıdan korkutan haber Hastaneye kaldırıldıÜnlü şarkıcıdan korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı#Zerrin Özer
Sergen Yalçından Giresunspor sonrası flaş sözler: Çözüm bulamıyoruzSergen Yalçın'dan Giresunspor sonrası flaş sözler: "Çözüm bulamıyoruz"#Beşiktaş
Türkiyede Nu varyantı var mı Flaş açıklama İşte Kovid-19da son gelişmeler...Türkiye'de Nu varyantı var mı? Flaş açıklama! İşte Kovid-19'da son gelişmeler...#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecekCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecek#Döviz Kuru
Müslüme cinayetinde gizem çözülüyor Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladıMüslüme cinayetinde gizem çözülüyor! Bakan Yanık: 'Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı'#Müslüme
Türkmenistanda tarihi gün İmzalar atıldı... Erdoğandan flaş mesajlarTürkmenistan'da tarihi gün! İmzalar atıldı... Erdoğan'dan flaş mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna tepki Kılıçdaroğlunun trolleri bu açıklamaya da saldıracakBakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Kılıçdaroğlu'nun trolleri bu açıklamaya da saldıracak'#İçişleri Bakanı
İngilterede yeni varyant alarmı Kırmızı listeye 4 ülke daha eklendiİngiltere'de 'yeni varyant' alarmı! Kırmızı listeye 4 ülke daha eklendi#Koronavirüs
Bu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşimBu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşim#Trafik Kazası
Kahroldular 13 yaşındaki Timurdan haber yokKahroldular! 13 yaşındaki Timur'dan haber yok#Timur Nuri
En dayanıklısı Özlem Tekin çıktıEn dayanıklısı Özlem Tekin çıktı!#Doğa İle İç İçe Yaşayan Ünlüler
HABERLEREğitim Haberleri Yabancı Diller Haberleri

İspanyolca Saatler - İspanyolca Saatleri Söyleme, Saatlerin Okunuşları Ve Yazılışları Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

İspanyolca Saatler - İspanyolca Saatleri Söyleme, Saatlerin Okunuşları Ve Yazılışları Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

İspanyolca öğrenmek isteyenler için önemli bir konu başlığını İspanyolca saatler oluşturmaktadır. Esasında İspanyolca saatleri öğrenmek oldukça kolaydır. Bu sayede İspanyolca öğrenirken saatleri öğrenmek kolaydır. Sizin için tüm detayları ile birlikte İspanyolca saatler - İspanyolca saatleri söyleme, saatlerin okunuşları ve yazılışları örnek cümleler ile konu anlatımını detayları ile derledik.

Haberin Devamı

 İspanyolca saatleri öğrenmek isteyenler için İspanyolca saatler, İspanyolca saatleri söyleme, saatlerin okunuşları ve yazılışlarının yanı sıra saatlerin örnek cümlelerde kullanım önemli bir yol gösterici olma niteliği barındırmaktadır. 

 İspanyolca Saatler 

 Saatler İspanyolca dilinde dişil tanım edatı "la" ya da "las" ile ifade edilir. Saat bir için ser fiilinin üçüncü tekil şahıs biçimi olan ''es'', diğer saat dilimleri için ise üçüncü çoğul şahıs ekli "son" kullanımı söz konusudur. İspanyolca dilinde Saat kaç sorusu ¿Qué hora es? şeklinde sorulmaktadır. 

 Saat söylenirken geçen dakikalar, esas saatin söylenmesinden sonra yine "y" bağlacı ile, kalan dakikalar ise "menos" (eksik) sıfatı kullanılarak ifade edilir. 

 İspanyolca Saatleri Söyleme 

 İspanyolca saatleri söylemek için saat dilimine uygun olarak çeşitli ifadeler kullanılır. Konun daha anlaşılır olması adına saat dilimine göre İspanyolca saatleri söyleme şu şekilde olmaktadır: 

Haberin Devamı

 Çeyrek saatler için "cuarto" kelimesi kullanımı söz konusudur: 

 Türkçe İspanyolca 

 Saat bir Es la una 

 Saat biri çeyrek geçiyor. Es la una y cuarto. 

 Saat ona çeyrek var . Son las diez menos cuarto. 

 Son las tres. Saat üç. 

 Saat on ikiyi çeyrek geçiyor. Son las doce y cuarto. 

 Yarım saatlerin ifadesi için, saat rakamından sonra "y media" ibaresi kullanılır: 

 Türkçe İspanyolca 

 Saat bir buçuk. Es la una y media. 

 Saat on ikiyi yirmi geçiyor Son las doce y veinte 

 Söylenilen saatin günün hangi zaman diliminde olduğunu belirtmek için ise "de la mañana (sabahın)", "de la tarde (aksamüstünün)" ya da "de la noche (gecenin)" ibareleri kullanımı söz konusudur. 

 Türkçe İspanyolca 

 Saat sabahın dokuzu. Son las nueve de la mañana 

 Saat beş buçuk. Son las cinco y media. 

 Saat biri on geçiyor Es la una y diez 

 Saat biri on sekiz geçiyor. Es la una y dieciocho 

 Saat iki Son las dos 

 Saat bire beş var Es la una menos cinco 

 Saat dördü yirmi geçiyor. Son las cuatro y veinte. 

 Saat altıya beş var. Son las seis menos cinco. 

 İspanyolca Saatlerin Okunuşları ve Yazılışları 

 Saatler İspanyolca Yazılışı Okunuşu 

Haberin Devamı

 1:00 Es la una Es la una

 2:00 Son las dos Son las doors

 3:00 Son las tres Son las drees

 4:00 Son las cuatro Son las kuadro

 5:00 Son las cinco Son las tinko

 6:00 Son las seis Son las seiys

 7:00 Son las siete Son las siyede

 8:00 Son las ocho Son las otho

 9:00 Son las nueve Son las nueve

 10:00 Son las diez Son las diye

 11:00 Son las once Son las onfi

 12:00 Son las doce Son las dofe 

 Geçen dakikalar ise saat söylendikten sonra "y dakika" yapısı ile kullanılır. 

 10: 05 Son Las Diez y Cinco Son las diye fi finko

Haberin Devamı

 10:10 Son Las Diez y Diez Son las diye fi diye

 10:15 Son Las Diez y Cuarto Son laz diye fi kuarto

 10:30 Son Las Diez y Media Son las diye fi medya 

 Kalan dakikalar ise "menos + kalan dakika" yapısı kullanılarak kurulur. 

 10:45 (Onbire çeyrek var.) Son Las Once Menos Cuarto Son las menos kuyarto. 

 Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı 

 Örnek cümleler ile İspanyolca saat söyleme konusu aşağıda verilmektedir. 

 İspanyolca Türkçe 

 ¿Qué hora es? Saat kaç? 

 Son las dos menos cinco Saat ikiye beş var 

 ¿Qué hora es? Saat kaç? 

Haberin Devamı

 Son las diez y cuarto. Saat on on beş

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising