İspanyolca Özür Dilerim Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır? İspanyolca Özür Dilerim Kelimesinin Okunuşu Nedir

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İspanyolca Avrupa'da en çok konuşulan ana dillerin başında geliyor. Romen dil grubundan olan bu dile Kastilya dili de denir. Amerika, İber Yarım adası ve Afrika bölgelerinde konuşulan bir dildir.

İspanyolca Özür Dilerim Ne Demek, Nasıl Denir ve Yazılır?

Tuhaf boğa güreşi ile meşhur İspanya'da, özür dilerim kelimesi 'lo siento' kelimesidir. İspanyolcanın en çok kullanılan kelimelerinden biridir. i, ü ve ö harfleri İspanyolca alfabede yer almıyor.

İspanyolca Özür Dilerim Kelimesinin Okunuşu Nedir?

Türkçe gibi Latin harflere sahip olan İspanyolcanın kendine özgü kuralları yer alıyor. Bu kural 'özür dilerim' kelimesi için de geçerli bir kuraldır. Lo siento şeklinde yazılan İspanyolca 'özür dilerim' kelimesi 'lö sienta' şeklinde okunmaktadır.