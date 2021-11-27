İspanyolca Öğrenmek Ne Kadar Sürer Ve Zor Mu? İspanyolca Öğrenmek İçin Bilgiler

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İspanyolca öğrenmek için nelerin gerekli olduğu ya da neden buna değer olduğu konusunda pek çok soru bulunuyor. İspanyolca öğrenmek için verilecek olan çabaya değer olduğundan emin olabilirsiniz. Yolculuğunuzda size rehberlik edecek olan doğru teknolojiyle, çabalarınızın pek çok bakımdan karşılayabilirsiniz.

İspanyolca Öğrenmek Ne Kadar Sürer ve Zor mu?

İster bir müzik aleti çalmak, ister yeni bir tarif pişirmek ya da bir spor yapmak gibi, herhangi bir yeni beceriyi öğrenmek, emek ve zaman gerektirir. İspanyolca gibi bir dil öğrenmek günümüzde bir istisna değildir. Kendinize meydan okumaya istekli olmayı ve düzenli bir bağlılık zorlaştığı zaman bile buna bağlı kalmayı gerektirir.

Yeni bir dilin temellerini öğrenmek söz konusu olduğu zaman, pek çok uzman günde yaklaşık olarak 15 dakikalık dil çalışması ile kelime, telaffuzun ve dil bilgisinin temellerini yaklaşık olarak 3 hafta içinde öğrenebileceğinizi söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri Dış Hizmet Enstitüsü, İspanyolca’yı Kategori I dili olarak sıralanır. Yani profesyonel bir çalışma yeterliliğine ulaşmak ise, yaklaşık olarak 24 hafta sürer.

Herhangi bir beceriyi geliştirmek için doğru öğretmenlere ve doğru araçlara ihtiyacınız var. Öğrenme stilinize uygun olan kaynaklara ne kadar çok erişiminiz olursa, hedefinize de bir o kadar hızla ilerleme imkanı da bulabilirsiniz. Bu ya da başka bir dil öğrenmenin ne kadar süreceğini belirlemek ise, ne sıklıkla pratik yaptığınıza ve dil öğrenmek için ne kadar donanımlı olduğunuza ve tavrınıza bağlıdır.

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İspanyolca öğrenen ve İngilizce konuşanlar için bir başka kafa karıştırıcı diğer ses ise, daha gırtlak bir İngilizce h (“el”deki gibi) gibi görünen ve jardín (“bahçe”) ve rojo (“kırmızı”) gibi kelimelerde görünen j sesidir. Bunu daha da kafa karıştırıcı yapan şey ise, otel (“otel”) ve hombre (“adam”) gibi kelimelerdeki h harfinin hiç telaffuz edilmemesidir.

İspanyolca Öğrenmek için Bilgiler

İspanyolca akıcılığına ulaşmak, aslında çok adımlı bir öğrenme sürecini içerir. Başlangıç ​​seviyesinde İspanyolca ile başlayarak, ardından da en ileri İspanyolca konularında uzmanlaşmaya başlamadan önce orta seviye İspanyolca ile bilginizi geliştirmeniz gerekir. Ama İspanyolcada akıcı olma yolculuğunda ise, bu seviyelerin her birini başarı ile uygulamak gerekiyor.

İspanyolca, Romance dil ailesi içinde yer alan bir üyesidir. Yani (diğerlerinin yanı sıra Fransızca, İtalyanca ve Portekizce ile birlikte), Roma İmparatorluğu’nda halk dilinde konuşulan Latince çeşidi olan Vulgar Latinceden türetildi. Bir Roman dili biliyorsanız diller arasında tanıdığınız pek çok kelime bulmanız gerektiği anlamına gelir.

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İngilizce teknik olarak bir Cermen dilidir. Yani Hollandaca ve Almanca gibi dillerle ortak bir dilsel ataya sahiptir. Ama yüzyıllar boyunca İngilizce, Latinceden ve Fransızca gibi Latinceden türetilmiş olan o kadar çok kelimeyi benimsemiştir ki, hem İspanyolca hem de İngilizcede sayısız olarak eş anlamlı ya da kulağa aynı gelen ve her iki dilde aynı anlama gelen kelimeler bulunabilir. El animal, la celebración ya da público gibi kelimelerin İngilizce çevirilerini öğrenmek için bir sözlüğe bakmanıza gerekmez. İspanyolca hakkında iyi olan şey ise, her harfin genellikle onunla ilişkili sadece bir ya da iki sese sahip olması ve bu seslerin İspanyolca dilindeki tüm kelimelerde de tutarlı kalmasıdır. Bu durum ise, İspanyolca bir kelimeyi okumanın ve ilk denemenizde nasıl telaffuz edildiğini öğrenmenin aslında çok kolay olduğu anlamına gelir.