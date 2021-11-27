İspanyolca Nasılsınız Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır? İspanyolca Nasılsınız Kelimesinin Okunuşu Nedir

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İspanyolca öğrenilirken en sık olarak kullanılan diyaloglardan başlamak son derece doğru bir tercih olacaktır. Bu anlamda İspanyolca dilinde en sık kullanımı söz konusu olan diyaloglar arasında "Nasılsınız " kelimesi yer almaktadır.

İspanyolca Nasılsınız Ne Demek?

İspanyolcada nasılsın ne demek sorusuna kişinin halinin nasıl olduğunu sormak demek şeklinde bir cevap verilebilir.

İspanyolca Nasılsınız Nasıl Denir ve Yazılır?

İspanyolcada nasılsınız kelimesi

"Gommo estas" şeklinde denir.

İspanyolca Nasılsınız = " Cómo estás" şeklinde yazılır.

İspanyolca Nasılsınız Kelimesinin Okunuşu Nedir?

İspanyolca "Cómo estás" şeklinde yazılan ve Türkçede nasılsınız anlamına gelen kelimenin okunuşu ise;

" Gommo estas" şeklinde olmaktadır. Bu şekilde İspanyolca olarak bir kişiye nasıl olduğu sorununu kolay bir şekilde yöneltebilirsiniz.