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İspanyolca Mevsimler Ve Okunuşları Nelerdir? İspanyolca Mevsimlerin Yazılışları Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

İspanyolca Mevsimler Ve Okunuşları Nelerdir İspanyolca Mevsimlerin Yazılışları Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Günümüzde İspanyolca dizilerin popülerliğinin artmasıyla İspanyolca diline ilgi de artış göstermiştir. Özellikle basit konuşma cümleleri önem taşımaktadır. Bu bakımdan İspanyolca mevsimleri ve okunuşlarını öğrenebilir ve bunlarla cümleler kurabilirsiniz. Sizin için İspanyolca mevsimler nelerdir? İspanyolca mevsimlerin okunuşları nasıldır detaylarıyla derledik.

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 İspanyolca, İngilizceden sonra dünyada en fazla konuşulan dil olarak karşımıza çıkmaktadır. Hint-Avrupa dil ailesinin Roman dilleri koluna ait olan İspanyolca, Brezilya haricinde diğer tüm Güney Amerika ülkelerinde anadil konumundadır. Günümüzde Türkiye'de de üniversitelerde ve bazı kolejlerde İspanyolca seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmıştır. 

 İspanyolca Mevsimler ve Okunuşları Nelerdir? 

İlkbahar mevsimi İspanyolcada ''primavera''dır ve ''primavera'' şeklinde okunur. 

Sonbahar mevsimi İspanyolcada ''otoño'' dur ve ''otonyo'' şeklinde okunur. 

Kış mevsimi İspanyolcada ''invierno'' dur ve ''invierno'' şeklinde okunur. 

Yaz mevsimi İspanyolcada ''verano'' dur ve ''verano'' şeklinde okunur. 

İspanyolca Mevsimler İle İlgili Örnek Cümleler 

''Me gusta Ilevar el pelo corto en verano'' ( Yazın kısa saçı seviyorum ) 

''En prima vera hace buen tiempo'' (İlkbaharda hava güzeldir.) 

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''En verano hace calor'' (Yaz mevsiminde hava sıcaktır.) 

''En otoño hace un pocode frio'' ( Sonbahar mevsiminde hava biraz soğuktur. ) 

''En invierno hace frio'' ( Kış mevsiminde hava soğuktur. ) 

''Vamos chicos, hace frio aquí.'' ( Haydi çocuklar, hava çok soğudu. )

 İspanyolca Kış Mevsiminde Giyilen Kıyafetler 

Abrigo ( Mont )

 

Chaqueta ( Ceket )

 

Chaqueton ( Kaban )

 

Botas ( Bot )

 

Botas de agua ( Yağmurluk çizme )

 

Bufanda ( Atkı )

 

Guantes ( Eldiven )

 

Gorro ( Şapka )

 

İspanyolca Yaz Mevsiminde Giyilen Kıyafetler

 

Zapatillas de casa ( Terlik )

 

Bikini ( Bikini )

 

Bañador ( Mayo )

 

Falda ( Etek )

 

Vestido ( Elbise )

 

Pareo ( Pareo )

 

İspanyolca Hava Olayları

 

Cielo ( Gökyüzü )

 

Nube ( Bulut )

 

Arco iris ( Gökkuşağı )

 

Frio ( Soğuk )

 

Calido ( Sıcak )

 

Hace calor ( Sıcak )

 

Hace frio ( Soğuk )

 

Nevando ( Karlı )

 

Iloviendo ( Yağmurlu )

 

Nublado ( Bulutlu )

 

Hay humedad ( Nemli )

 

Hace viento ( Rüzgarlı )

 

Buen tiempo ( İyi hava )

 

Mal tiempo ( Kötü hava )

 

Estamos a 20 grados ( Hava 20 derece )

 

İluvia ( Yağmur )

 

Nieve ( Kar )

 

Dom ( Güneş )

 

Hielo ( Buz )

 

Niebla ( Sis )

 

Tormenta ( Fırtına )

 

Completo ( Dolu )

 

Huracan ( Kasırga )

 

Trueno ( Gök gürültüsü )

 

Relámpago ( Şimşek )

 

Manguera ( Şimşek )

 

İnundar ( Sel )

 

Mojado ( Islak )

 

Seco ( Kuru )

 

Clima ( İklim )

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Pronóstico del tiempo ( Hava durumu )

 

İspanyolca Aylar

 

 İspanyolca'da aylar İngilizce ve bazı Türkçe aylar ile benzerlik göstermektedir.

 

Enero ( Ocak )

 

Febrero ( Şubat )

 

Marzo ( Mart )

 

Abril ( Nisan )

 

Mayo ( Mayıs )

 

Junio ( Haziran )

 

Julio ( Temmuz )

 

Agosto ( Ağustos )

 

Septiembre ( Eylül )

 

Octubre ( Ekim )

 

Noviembre ( Kasım )

 

Diciembre ( Aralık )

 

İspanyolca Günler

 

El domingo ( Pazar )

 

El lunes ( Pazartesi )

 

El martes ( Salı )

 

El miércoles ( Çarşamba )

 

El jueves ( Perşembe )

 

El viernes ( Cuma )

 

El sábado ( Cumartesi )

 

İspanyolca Günlük Konuşma Kelimeleri

 

Buenos dias (Günaydın)

 

Buenas noches (İyi geceler)

 

Adios (Güle güle)

 

Por favor (Lütfen)

 

Gracias (Teşekkürler)

 

De nada (Bir şey değil)

 

Si (Evet)

 

No (Hayır)

 

Perfecto (Harika)

 

El hermano (Erkek kardeş)

 

La hermana (Kız kardeş)

 

El padre (Baba)

 

La madre (Anne)

 

Hola (Merhaba)

 

Como estas? (Nasılsın)

 

Muy bien (Çok iyi)

 

Hotel (Otel)

 

Telefono (Telefon)

 

Mapa (Harita)

 

Taxi (Taksi)

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Yo necesito un ordenador (Bir bilgisayara ihtiyacım var)

 

Yo necesito un taxi (Bir taksiye ihtiyacım var.)

 

Yo necesito un mapa (Benim bir haritaya ihtiyacım var.)

 

Yo necesito un hotel (Bir otele ihtiyacım var)

 

Abrir (Açmak)

 

Comprar (Satın almak)

 

Tiempo (Zaman)

 

Cerrar (Kapatmak)

 

Que hora es ? (Saat kaç?)

 

Es la una (Saat bir)

 

Estudiar (Ders çalışmak)

 

İdioma (Dil)

 

Hablar (Konuşmak)

 

Entender (Anlamak)

 

Habla despacio (Yavaş konuşun)

 

No entiento (Anlamıyorum)

 

Por favor repita (Lütfen tekrar edin)

 

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