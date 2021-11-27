İspanyolca Merhaba Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır? İspanyolca Merhaba Kelimesinin Okunuşu Nedir

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İspanyolca dili en çok öğrenilmek istenen dillerden biridir. İspanyolca dilinde merhaba, hola olarak söyleniyor. Hola şeklinde yazılan merhaba kelimesi, ow-la şeklinde okunuyor.

İspanyolca Merhaba Ne Demek, Nasıl Denir ve Yazılır?

Kendini geliştirmek isteyen kişiler yabancı dil öğrenmek isteyebiliyor. İspanyolca dili de, en çok tercih edilen dillerden biridir. Merhaba kelimesinin İspanyolca karşılığı araştırılan bir bilgidir. Hola kelimesi İspanyolca olan ve merhaba anlamına gelen bir kelimedir. Merhaba demek isteyen kişiler, hola kelimesini kullanıyor. Hola kelimesi, ow-la şeklinde söyleniyor.

İspanyolca Merhaba Kelimesinin Okunuşu Nedir?

İspanyolca dilini öğrenmek isteyen bireyler ilk olarak ana kelimeleri öğrenmek istiyor. Türkçe dilinde kullanılan merhaba sözcüğünün İspanyolca karşılığı araştırılıyor. İspanyolca karşılığı olan hola kelimesi, “owla“ olarak okunuyor.