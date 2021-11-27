İspanyolca Konuşan Ülkeler Hangileridir? Dünyada İspanyolca Konuşan İnsan Sayısı Ve Nüfusu

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İspanyolca Hint Avrupa dillerinden bir tanesidir. Yazı sistemi ise Latin alfabesidir.

İspanyolca Konuşan Ülkeler Hangileridir?

1) İspanya

Tam olarak resmi adı İspanya Krallığı'dır. İspanya Avrupa'nın batı tarafında yer almaktadır. Aynı zamanda coğrafi konumu itibari ile Afrika kıtasına da son derecede yakındır. İber yarımadasında yer alan İspanya parlamenter demokrasi ile yoğrulmuş anayasal monarşi ile yönetilmektedir.

2) Arjantin

Arjantin Güney Amerika'da bulunan bir ülkedir. Başkenti ise Buenos Aires olarak bilinmektedir. Arjantin'de resmi dil İspanyolcadır. Arjantin Güney Amerika'nın en büyük ülkelerinden bir tanesidir.

3) Bolivya

Bolivya Güney Amerika'da ki ülkelerden bir tanesidir. Tam olarak resmi adı ise Bolivya Çokuluslu Devleti olarak bilinmektedir. Bolivya'da resmi dil ise İspanyolcadır. Sosyalist bir cumhuriyet ile yönetilmektedir.

4) Şili

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Resmi adı Şili Cumhuriyeti olan Şili'de bir Güney Amerika ülkesidir. Şili And dağları ile çevrili olan bir ülkedir. Nüfusu ise yaklaşık olarak 18 milyondur. Şili yüzölçümü olarak da 750 bin kilometre karedir.

5) Kolombiya

Resmi dili İspanyolca olan Güney Amerika ülkesidir. Dünya'nın en geniş ülkeleri arasında 26. sırada yer alan bir ülkedir. Kolombiya'nın başkenti Bogota'dır. Üniter başkanlık cumhuriyet ile yönetilen Kolombiya'nın resmi para birimi ise Kolombiya Pesosu'dur.

Dünyada İspanyolca Konuşan İnsan Sayısı ve Nüfusu

Dünya üzerinde 500 milyona yakın insan İspanyolca konuşmaktadır. Resmi dil olarak da İspanyolca 420 milyon nüfusa sahiptir.