İspanyolca Hayır Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır? İspanyolca Hayır Kelimesinin Okunuşu Nedir

Haberin Devamı

Avrupa'nın kalabalık ülkelerinden biri olan İspanya, İspanyolca konuşmaktadır. 29 harften oluşan alfabeleri vardır ve kural olarak Türkçeye benzemektedir. Yazıldığı gibi okunmaktadır.

İspanyolca Hayır Ne demek, Nasıl Denir ve Yazılır?

Olumsuzluk anlamına gelen 'hayır' kelimesi, İspanya'da nasıl ifade ediliyor? İspanya'da ve diğer İspanyolca konuşulan yerlerde 'hayır' kelimesinin karşılığı 'no' şeklinde yazılmaktadır. İngilizcedeki 'no' ile Almancadaki 'nein' kelimeleri ile benzerlik göstermektedir.

İspanyolca Hayır Kelimesinin Okunuşu Nedir?

Türkçede bulunan i, ö ve u harfleri hariç diğer bütün harfler İspanyolcada yer almaktadır. Bu dilde yazılış ve okunuş aynıdır. İspanyolca 'hayır' kelimesinin karşılığı 'no' kelimesidir. Bu kelime yazıldığı gibi 'no' şeklinde okunmaktadır. Türkçedeki 'hayır' kelimesi gibi olumsuzluk bildiren bir kelimedir.