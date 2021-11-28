İspanyolca Güzel Ve Anlamlı Sözler - En Güzel İspanyolca Aşk Sözleri, Kelimeler Ve Anlamları

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Özel olarak hazırlanmış olan İspanyolca sözleri, Türkçe açıklamasıyla birlikte sosyal medya platformlarında kolaylıkla paylaşabilirsiniz. Özellikle de aşk ve sevgiyi anlatan İspanyolca sözler, günümüzde oldukça fazla tercih edilmektedir. Hissedilen duygu ve düşünceleri en iyi mümkün olan in güzel şekilde anlatabilmek için bu sözler arasından kolaylıkla tercih yapabilirsiniz.

İspanyolca Güzel ve Anlamlı Sözler

Belli başlı bazı kısımlarıyla Türkiye'ye benzer nitelik gösteren İspanya, aynı zamanda sözleri bakımından da bu topraklarda çok fazla beğeni toplamaktadır. Aşk ve sevginin beraberinde hayat üzerine kurgulanmış niteliğe sahip durumda olan çok özel İspanyolca sözler, yaşadığımız çağda Türkçeye çevrilerek değerlendirme olanağı sunmaktadır. Üstelik bu paylaşım hem Türkçe hem de İspanyolca dilinde yapılabildiğinden dolayı son derece derin anlam barındıran cümleler yan yana verilmektedir.

İspanyolcası: No eres rico hasta que tengas algo que el dinero no puede comprar.

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Türkçesi : Paranın satın alamayacağı bir şeye sahip olana kadar zengin sayılmazsınız.

İspanyolcası: Tu mejor maestro es tu último error.

Türkçesi: En iyi öğretmeniniz, en son hatanızdır.

İspanyolcası : La paz comienza con una sonrisa.

Türkçesi : Huzur bir gülümsemeyle baslar.

İspanyolcası: Todos los hombres mueren, pero no todos los hombres realmente viven.

Türkçesi : Herkes ölür ama herkes gerçekten yaşamaz.

İspanyolcası: Si dices la verdad, no tendrás que acordarte de nada.

Türkçesi : Daima doğruyu söyleyin. Böylelikle ne dediğinizi hatırlamak zorunda kalmazsınız.

İspanyolcası: Donde hay amor hay vida.

Türkçesi: Eğer bir yerde aşk varsa, orada hayat vardır.

İspanyolcası: En el amor no se trata de encontrar alguien con quien vivir, sino de encontrar a alguien con quien no se puede dejar de vivir.

Türkçesi: Aşk, birlikte yaşayacağın kişiyi bulmakla ilgili değil, onsuz yaşayamayacağın birisini bulmakla ilgilidir.

En Güzel İspanyolca Aşk Sözleri, Kelimeler ve Anlamları

Sevgilisine İspanyolca güzel söz söylemek isteyenlerin illede İspanyolcayı sular seller gibi öğrenmeleri gerekmiyor. Artık günümüzde sevgiliye ona İspanyolca öğrenmek zorunda kalmadan İspanyolca güzel sözler söylemek mümkün. İşte en güzel İspanyolca aşk sözleri, kelimeler ve anlamları:

İspanyolcası : Te Amo.

Türkçesi : Seni Seviyorum.

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İspanyolcası : Estoy enamorada de ti.

Türkçesi: Sana aşığım.

İspanyolcası: Eres el amor de mi vida.

Türkçesi: Hayatımın aşkısın.

İspanyolcası: Tu amor mas que millones de estrellas.

Türkçesi : Senin aşkın, milyonlarca yıldızdan bie daha değerli.

İspanyolcası: No puedo imaginar la vida sin ti.

Türkçesi : Sensiz bir hayat düşünemem.

İspanyolcası: Nadie puede terminar el amor en mi corazón a menos que tú lo hagas.

Türkçesi: Kimse kalbimdeki aşkı bitiremez sen bitirmediğin sürece.

İspanyolcası: Conocerte es la mejor oportunidad de mi vida.

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Türkçesi: Seni tanımak hayatımın en iyi şansı.

İspanyolcası: Tus ojos son tan hermosos como las estrellas en el cielo.

Türkçesi: Gözlerin en az gökyüzündeki yıldızlar kadar güzelsin.

İspanyolcası: Eres lo único inolvidable en mi vida.

Türkçesi: Hayatımdaki unutulmaz tek şey sensin.

İspanyolcası: Cuando miro los espacios vacíos en la distancia, te recuerdo. Porque solo pienso en ti.

Türkçesi: Uzaklardaki boşluklara baktığımda seni hatırlıyorum. Çünkü sadece seni düşünüyorum.