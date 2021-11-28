İspanyolca Günler Ve Okunuşları Nelerdir? İspanyolca Günlerin Yazılışları Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

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Dünyadaki birçok insan için kendi ana dilinin dışında farklı diller bilmek, öğrenmek ve akıcı konuşabilmek gerek eğitim alanında gerekse kültür seviyesi alanında büyük önem arz etmektedir. Hatta bazı insanlar ticaret sektörünün bir getirisi olarak olması gereken dilleri özel eğitimler sayesinde öğrenmektedir. İspanyolca da bu diller arasında kendini duyurmuş ve dünyada en çok kullanılan dördüncü dil olmuştur.

İspanyolca Günler Nelerdir?

Bilindiği gibi Türkçede günler pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar olarak bilinmektedir. Dolayısıyla bir haftada toplamda yedi adet gün vardır.

Bu yazımızda yazılışlarıyla beraber İspanyolca günler verilecektir. İspanyolca pazartesi gününün yazılışı Lunes olarak geçmektedir. İspanyolca salı gününün yazılışı Martes kelimesidir. İspanyolca çarşamba gününün yazılışı Miercoles olarak yazılmaktadır. İspanyolca perşembe gününün yazılışı Jueves olarak yazılır. İspanyolca cuma gününün yazılışı Viernes olarak yazılmaktadır. İspanyolca cumartesi gününün yazılışı Sabado olarak yazılırken İspanyolca son gün olan pazar gününün yazılışı da Domingo olarak yazılır.

Sıralamayla yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar sıralamasına göre liste şeklinde İspanyolca günler şöyledir;

Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

Sabado

Domingo

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İspanyolca Günlerin Okunuşları Nasıldır?

İspanyolca günlerin neler olduğunu ve yazılışlarını yukarıda öğrendikten sonra asıl önemli konu olan bu günlerin nasıl okunduğuna sıra gelmiştir.

Öncelikle günlerin okunuşunu kavramak amacıyla İspanyol dilinin telaffuzu hakkında biraz bilgi sahibi olmak gerekir. Genel olarak yazıldığı gibi okunan bir dil olan İspanyolcayı sesli halde dile getirmek oldukça basittir.

İspanyolca dilinde H harfinin okunuşu oldukça önemlidir. Türkiye'de Trakyalıların yaptığı gibi H harfi İspanyolca dilinde yutulmaktadır. Dolayısıyla sessiz harf olarak geçmekte ve okunmamaktadır. Bu püf nokta İspanyolca günleri okurken sizlere rahatlık sağlayacaktır.

Bu duruma bir örnek verelim. İspanyolca merhaba demek hola kelimesidir. Yazılışı hola olurken İspanyolca okunuşu da H harfi yutulacak şekilde ola olarak okunmaktadır.

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İspanyolca dilinde ''b'', ''v'' harflerinin okunuşu biraz karışıktır. İspanyolca dilinde bu harflerin okunuşu ters söylenmektedir. Yani b harfi v gibi v harfi de b gibi okunmaktadır.

İspanyolca dilinin rahat bir şekilde okunması için bu ve benzeri şekilde çeşitli ipuçları vardır. Biraz da olsa ipuçlarını bildikten sonra günlerin okunmasını daha iyi kavrayacaksınız.

Pazartesi günü olan Lunes kelimesinin okunuşu yazıldığı gibidir. Yani İspanyolca pazartesi günü Lunes olarak da okunmaktadır.

Salı günü olan Martes kelimesinin okunuşu yine yazıldığı gibidir. Yani İspanyolca salı günü Martes olarak okunmaktadır.

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Çarşamba günü kelimesi Miercoles sözcüğüdür. İspanyolca çarşamba günü Mierkoles olarak okunmaktadır. Görüldüğü gibi bu kelimenin okunuşunda İngilizceye benzer şekilde yazılışta yer alan c harfi okunurken k harfine dönüşmektedir.

Perşembe günü olarak geçen Jueves kelimesi İspanyolca olarak Huebes olarak okunmaktadır. Burada yer alan ve ipuçlarında da verdiğimiz gibi yazılışta yer alan ''v'' harfi okunuşta ''b'' harfine dönüşmüştür. Bunun dışında da yazılışta yer alan ''j'' harfi okunuşta ''h'' harfi olarak okunmaktadır. İspanyolca dilinde ''h'' harfi genelde yutulmaktadır. O halde bu gün bazı yörelerde direk olarak Uebes olarak da okunmaktadır.

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Cuma günü olan Viernes kelimesi Biernes olarak okunmaktadır. Burada da ''v'' harfi okunurken ''b'' harfine dönüşmüştür.

Cumartesi günü olan Sabado kelimesi yazıldığı gibi okunmaktadır. Yani cumartesi gününün İspanyolca okunuşu yine Sabado olaraktır.

Pazar günü olan Domingo kelimesinin okunuşu da yazıldığı şekildedir. Pazar günü İspanyolca Domingo olarak okunmaktadır. Görüldüğü gibi İspanyolca dilinde çoğu kelime yazıldığı gibi okunmaktadır.

İspanyolca Günlerin Yazılışlarına Örnek Cümleler

İspanyolca günlerin yazılışlarını ve okunuşlarını tek tek yukarıdaki konularda öğrendik. Bir de bu günlerin yazılışlarını cümle içinde görelim. İşte İspanyolca günlerin kullanıldığı örnek cümleler;

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''Tengo un examen muy importante el lunes.'' Bu cümlenin Türkçesi ''Pazartesi günü çok önemli bir sınavım var. ''

''Vendrás a vernos el martes?'' Bu cümlenin Türkçesi '' Bize salı mı geleceksin?''

''Nos reuniremos el miércoles en el café juntos.'' Bu cümlenin Türkçesi '' Birlikte kafede çarşamba günü buluşacağız.''



''Mi boda comenzará el jueves a las nueve.'' Bu cümlenin Türkçesi ''Nikahım perşembe saat dokuzda başlayacaktır.''

''El horario laboral se llevará a cabo el viernes.''Bu cümlenin Türkçesi ''Çalışma saatleri cuma günü düzenlenecekmiş.''

''Vamos al zoológico el sábado con los niños.'' Bu cümlenin Türkçesi ''Çocuklarla cumartesi günü hayvanat bahçesine gideceğiz.''

''Leer libros, escuchar música y ver películas son las actividades que haré el domingo.'' Bu cümlenin Türkçesi ''Kitap okumak, müzik dinlemek ve film izlemek pazar günü yapacağım etkinliklerdir.''