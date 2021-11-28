İspanyolca Günaydın Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır? İspanyolca Günaydın Kelimesinin Okunuşu Nedir

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İspanya, Avrupa'nın güney batısında yer alan, 'Endülüs medeniyetine' beşiklik etmiş bir ülkedir. İspanyolca bu devletin ana dilidir. 29 harfli alfabeleri ve dil yapısı Türkçeye çok benzemektedir.

İspanyolca Günaydın Ne Demek, Nasıl Denir ve Yazılır?

Bu dilde sıklıkla kullanılan 'günaydın' kelimesinin karşılığı ' Buenos dias' kelimesidir. Bu kelime yazıldığı gibi okunduğundan kolay telaffuz edilmektedir. İspanyolca da 'günaydın anlamına gelen 'buenos dias' kelimesinin telaffuzu da oldukça kolaydır. Avrupa'nın öğrenmesi kolay olan dillerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

İspanyolca Günaydın Kelimesinin Okunuşu Nedir?

Avrupa'nın Hint-Avrupa dil gurubuna dahil olan İspanyolcada 'günaydın' kelimesinin karşılığı 'buenos dias' kelimesidir. Okunuşu ise 'buenoz diaz' şeklindedir. Okunuşu İspanyol aksanınız kendine özgü özelliklerini yansıtmaktadır.