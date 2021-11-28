İspanyolca Görüşürüz Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır? İspanyolca Görüşürüz Kelimesinin Okunuşu Nedir

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İki kişi ayrılacakları zaman 'görüşürüz' kelimesini sıklıkla kullanır. İspanyollar da bu kelimeyi günlük konuşma dilinde kullanmaktadır.

İspanyolca Görüşürüz Ne Demek, Nasıl Denir ve Yazılır?

Günlük kullanılan görüşürüz kelimesi İspanyolca dilinde ' hasta luego' şeklinde yazılmaktadır. İspanyolca, Türkçe kurallarına benzeyen bir yapısı vardır. Kelimeler yazıldığı gibi okunur. İspanyolca diline ait alfabede beş sesli harf yer almaktadır.

İspanyolcada Görüşürüz Kelimesinin Okunuşu Nedir?

Türkçe dilinde kelimeler yazıldığı gibi okunur. İki harf birleşiminden oluşan ses grupları yoktur. İspanyolca dilinde 'görüşürüz' kelimesi anlamına gelen 'hasta luego' kelimeleri İspanyolcada 'hasta luego' şeklindedir. Türkçede olduğu gibi 29 harf vardır. i,ü ve ö harfleri yoktur. Bu kelime İspanyol halkının kullandığı günlük konuşma dilinde yer almaktadır.