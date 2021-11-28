İspanyolca Fiiller - İspanyolca En Çok Kullanılan Fiiller Ve Anlamları Konu Anlatımı

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Fiil özneyle beraber bir cümlenin temel yapı taşını oluşturmaktadır. Hangi dilde konuşursanız konuşun yaptığınız eylemi, hareketi, işi ve oluşu fiil kelimesiyle bildirirsiniz. Bu sebepten dolayı dil öğrenirken ilgili dilin fiillerini bilmek önem arz etmektedir. Baz fiiller yalın halleriyle cümle içinde kullanılırken bazı fiillere de çeşitli ekler gelmektedir.

İspanyolca Fiiller ve Anlamları

İspanyolcada yer alan fiiller tıpkı Türkçede olduğu gibi hareketin ne zaman ve kim tarafından yapıldığını gösterirken sonuna gelen eklerle kendini belli eder. Bu yüzden İspanyolca dilindeki fiil yapısı kök ve ek olmak üzere iki bölümden meydana gelir. Bu duruma bir örnek verelim.

Örneğin tomar kelimesi İspanyolca bir fiildir. Bu fiilin kök hali tom mastar yani ek hali de ar takısı şeklindedir. Buna benzer şekilde comer bir fiildir. Bu fiilin kök hali com kelimesidir. Bu kök hale er takısı yani mastar eki gelmiştir. Comer yemek anlamına gelmektedir.

Mastar eki düşünüldüğünde fiillerin sonunun ar, er, ir ile bittiğini anlarız. Düzenli fiiller, düzensiz fiiller, tek şahıslı fiiller, eksik fiiller ve yardımcı fiiller de İspanyolca fiilleri meydana getirmektedir.

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Edilgen çatılı olan ve birleşik zamanlarda kullanılan fiiller yardımcı fiil olarak isimlendirilir. İspanyolca olmak anlamına gelen estar fiili buna bir örnektir. Bir diğer örnek ise var anlamına gelen haber fiilidir.

Tek şahıslı fiiller tüm zamanlar için kullanılır fakat sadece üçüncü tekil şahıs hali yer alır. Kar yağmak anlamına gelen İspanyolca nevar fiili ve yağmur yağmak anlamına gelen İspanyolca Llover fiili bu kategoriye birer örnektir.

Düzensiz fiiller ise zamana ve kişiye göre takı alırlar. Böyle olduğunda kök olarak veya belirtildiği zaman ve kişinin ekine göre farklılığa uğrarlar. Kapatmak anlamına gelen İspanyolca cerrar fiili buna bir örnektir. Yine bilmek anlamına gelen İspanyolca saber fiili de örnek olarak verilebilir.

Eksik fiiller her hali kullanılamayan fiillerdir. Çünkü burada telaffuz zorluğu ve fiilin çekim halinin zorluğu söz konusudur. Başlatmak anlamına gelen İspanyolca İncoar fiili buna bir örnektir.

Kökleri aynı kalan, ait oldukları çekimin normal zaman eklerini alan fiiller düzenli fiiller olarak adlandırılır. Çalışmak anlamına gelen İspanyolca Trabajar fiili ve dinlemek ya da duymak anlamına gelen İspanyolca Escuchar fiilleri bu kategoriye örnek olarak verilebilir.

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İspanyolca En Çok Kullanılan Fiiller ve Anlamları

İspanyolca en çok kullanılan fiilleri anlamlarıyla beraber ezberlemeniz biraz zor olabilir ve zaman alıcı bir olaydır. Sabırla zaman içinde fiilleri kullanarak benimseyebilir ve öğrenebilirsiniz. İşte İspanyolca en çok kullanılan fiiller anlamlarıyla beraber şöyle sıralanmaktadır;

Uyanmak: Amanecer

Yürümek: Andar

Açmak: Abrir

İçmek: Beber

Dans etmek: Bailar

Aramak: Buscar

Araba sürmek: Conducir

Yemek: Comer

İnanmak: Creer

İnşa etmek: Construir

Karar vermek: Decidir

Vermek: Dar

Savunmak: Defender

Yönetmek: Drigir

Girmek: Entrar

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Bulmak veya biriyle karşılaşmak: Encontrarse

Yazmak: Escribir

Ders çalışmak: Estudiar

Konuşmak: Hablar

Sahip olmak: Haber

Yapmak: Hacer

Oynamak: Jugar

Denemek: Intentar

Gitmek: Ir

Elbette ki kullanılan fiiller yapılan işe, harekete ve eyleme göre değişkenlik göstermektedir. En çok kullanılan fiiller de buna göre kategoriler ayrılır. Örneğin her birey araba kullanmak fiilini kullanmayabilir. Çünkü araba kullanmayı bilmeyebilir ya da farklı bir kişiyle ilgili anlatımda bulunmaya ihtiyaç duymayabilir. Fakat bunun aksine gelmek, gitmek, okumak, yemek, yazmak, oynamak, açmak, uyanmak gibi fiiller İspanyolcada da en çok kullanılan fiil listesinde yer almaktadır.