İspanyolca Fiil Çekimleri - Geniş, Şimdiki, Gelecek Ve Geçmiş Zaman Fiil Yapıları Konu Anlatımı

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Dünya üzerinde konuşulmakta olan her dilin kendisine özgü bir yapısı ve kuralları bulunmaktadır. Bu yapı ve kurallar dilin kendisine has bir özellik barındırmaktadır. Bu noktada İspanyolca dilinin fiil yapısı oldukça önemli bir husus oluşturmaktadır.

İspanyolca Fiil Çekimleri

Fiiller iş, oluş ve hareket bildirme görevi üstlenen sözcüklerdir. İspanyolca dilinde fiiller de Türkçe dilinde olduğu gibi eylemin ne zaman ve kim tarafından yapılmış olduğunu fiilin sonuna eklenen takılarla göstermektedir.

İspanyolca dilinde fiiller Türkçede olduğu gibi kök (raíz) ve takı (desinencia) olarak iki kısımdan oluşmaktadır.

Konu hakkında bir örnek verilmesi gerekirse; “TOMAR: ALMAK” fiilinde “Tom” fiilin kök kısmı, “ar” ise mastar takısını oluşturmaktadır.

Tom-ar Al-mak

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Benze şekilde İspanyolca dilinde “COMER: YEMEK” fiili için “Com” fiilin kök kısmı, “er” ise mastar kısmını meydana getirmektedir.

Com-er Ye-mek

Konu ile ilgili olarak verilebilecek bir başka örnek; “VİVİR: YAŞAMAK” fiilinde de “Viv” kök, “ir” ise mastar olmaktadır.

Viv-ir yaşa-mak

İspanyolcada Geniş Zaman Fiil Yapıları Konu Anlatımı

Geniş zaman genel olarak, hem konuşulmuş olduğu zamanı diğer tabiri ile şimdiki zamanı hemde her zaman yapılan eylemi , diğer bir tabiri ile geniş zamanı ifade etmek için kullanılır.

İspanyolca da Tıpkı Türkçe dilinde olduğu gibi fiillerin sonunda ekler mevcuttur. Bunlar -Ar , -Er , - Ir ' ekleridir.

İspanyolcada son eklerine göre "-ar" eki

Amar (sevmek)

Ellos, ellas, ustedes am-an (seviyorlar)

Tú am-as (seviyorsun)

Yo am-o (seviyorum)

Nosotros, nosotras am-amos (seviyoruz)

él, ella, usted am-a (seviyor)

Vosotros, vosotras am-áis (seviyorsunuz)

İspanyolcada son eklerine göre:" -er" eki.

Beber (İçmek)

Ellos, ellas, ustedes beb-en (İçiyorlar )

Tú beb-es (içiyorsun)

Yo beb-o ( içiyorum)

Nosotros, nosotras beb-emos (içiyoruz)

él, ella, usted beb-e (içiyor)

Vosotros, vosotras beb-éis (içiyorsunuz)

İspanyolcada son eklerine göre:" -ir" eki.

Virvir (Yaşamak)

Tú viv-es (yasıyorsun)

Yo viv-o (yasıyorum)

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Ellos, ellas, ustedes viv-en (yasıyorlar)

él, ella, usted viv-e (yasıyor)

Vosotros, vosotras viv-ís (yasıyorsunuz)

Nosotros, nosotras viv-imos (yasıyoruz)

İspanyolcada Şimdiki Zaman Fiil Yapıları Konu Anlatımı

İspanyolca dilinde şimdiki zaman aynı İngilizcede olduğu gibi yardımcı fiillerin kullanılması ile birlikte yapılır. Burada estar fiili karşımıza çıkmaktadır. Estar fiilinin şahıslara göre çekimi ve fiilin sonunda bulunan -ar ,er ve ir eklerinin çıkarılması suretiyle ulaç(-iendo , ando) kullanılır.

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Fiilin sonunda yer alan " ar , er , ir, gider yerine" -iendo" eklenir.

Örnekler:

- Yo estoy bebiendo te ahora. (Şu anda çay içiyorum.) Beber fiilinin sonunda bulunan -er eki çıkarılır ve yerine - iendo eklenir.

Tu estas comiendo pasta. (Sen makarna yiyorsun.)

El esta corriendo. O koşuyor.

İspanyolcada Gelecek ve Geçmiş Zaman Fiil Yapıları Konu Anlatımı

İspanyolcada gelecek zamanı öğrenirken tek yapılması gereken fiillerin mastar hâllerinin sonuna özneye göre şu ekleri getirmektir: é, ás, á, emos, éis, án.

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İspanyolcada geçmiş zamanı öğrenirken tek yapılması gereken fiillerin mastar hâllerinin sonuna özneye göre şu ekleri getirmektir:

- AR eki olarak : é, aste, ó, amos, asteis, aron

- IR ve -ER eki olarak: í, iste, ió, imos, isteis, ieron