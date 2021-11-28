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İspanyolca Erkek İsimleri - En Güzel İspanyolca Erkek İsimleri İle Anlamları

İspanyolca Erkek İsimleri - En Güzel İspanyolca Erkek İsimleri İle Anlamları

Çağımız, baş döndürücü bir hızda gelişmelerin yaşandığı bir devirdir. Teknoloji, tıp, ekonomi, felsefe, kültür, sosyoloji, iletişim gibi alanlarda ortaya konulan yenilikler tarihte daha önce hiçbir biçimde olmadığı kadar yüksek bir hızla gerçekleşmektedir. Özellikle iletişim ve dijital alanda sosyal medyanın da etkisi ile muazzam bir ivme gözlemlenmektedir. Kişiler bulundukları yerden dünyanın en ücra köşesindeki insanlarla iletişime geçerek sosyal mecralarda haberleşebilmektedir. Bu gelişmeler beraberinde insanlar arasındaki ilişkileri de etkilemektedir. İşte bu bağlamda olmak üzere İspanya ve İspanyol kültürü merak konusu olmaktadır. İspanyolca erkek isimleri nelerdir, en güzel İspanyolca erkek isimleri nelerdir ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

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 Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden olan İspanya, aynı zamanda bir turizm ülkesi olup tanınırlığı dünya çapında yüksek olan İspanya'da en fazla kullanılan erkek isimleri de ilgi konusu olmaktadır. 

 İspanyolca Erkek İsimleri 

 İspanya, dünya çapında turizmde isim yapmış favori bir ülkedir. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın her yerinden her yıl milyonlarca insan İspanya'ya tatile gitmektedir. Bu sebeple İspanyol kültürü, ünlü boğa güreşleri, flamenko dansları gibi pek çok milli unsuru dünyaca bilinmektedir. 

 İspanya ile sadece turizm alanında etkileşim olmamaktadır elbette. Ülkeyi ziyaret eden milyonlarca insan İspanya daha fazla bilgi sahibi olmak için değişik konuları araştırmaktadır.

 İspanya'nın mutfağı, kültürü, sosyal yaşamı, sanatçıları bu çerçevede merak edilmektedir. Popüler sanatçılarının eserleri takip edilmektedir, müzikleri dinlenmektedir. Hatta kuzey Avrupa ülkelerinde yaşayan Avrupalıların hatırı sayılır rakamlara ulaşan vatandaşları emekliliklerinde İspanya'nın sahil kasabalarında yaşamayı seçmekte ve İspanya'ya göç etmektedirler. 

 Bu yoğun etkileşim İspanya hakkında her konuyu gündeme getirmektedir. İnsanlar İspanya'nın tarihini, coğrafyasını, kültürünü, dilini merak etmektedirler ve araştırmaya başlamaktadırlar. İspanya hakkında bu araştırmalar yapılırken en fazla merak edilen konuların başında İspanyolca isimler gelmektedir. 

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 İnsanlar bazen kendi doğacak çocuklarına farklı ve değişi bir isim vermek istemektedirler. Fikir sahibi olmak için yabancı isimleri araştırmaktadırlar. Hatta bazen bir ürün için isim tasarlarken veya bir marka oluştururken de böylesi farklı isim arayışlarına girmektedirler. İspanyolca erkek çocuklarına verilen bazı isimlere örnek olarak şu isimleri saymak olanaklıdır: 

Alfonso

 

Alberto

 

Adan

 

Aaron

 

Angelo

 

Antonio

 

Alejandro

 

Benjamin

 

Benedicto

 

Carlos

 

Caleb

 

Claudio

 

Dino

 

Diego

 

Diogenes

 

Elias

 

Efraim

 

Fabio

 

Gerardo

 

Isaac

 

Ivan

 

Joel

 

Javier

 

Jesus

 

Joaquin

 

Juan

 

Jose

 

Julian

 

Julıo

 

Luca

 

Lucas

 

Luperco

 

Leo

 

Manuel

 

Marcos

 

Marco

 

Marc

 

Manuel

 

Martin

 

Mateo

 

Maximiliano

 

Miguel

 

Moises

 

Nico

 

Nicolas

 

Noah

 

Noe

 

Octavia

 

Oscar

 

Pablo

 

Paul

 

Rafeal

 

Raphel

 

Ramono

 

Ramon

 

Raul

 

Ricardo

 

Richard

 

Rigoberto

 

Roberto

 

Rolando

 

Rock

 

Roque

 

Salvador

 

Sebastian

 

Sergio

 

Stefano

 

Stefan

 

Socrates

 

Umberto

 

Valentino

 

Valentin

 

Vicente

 

Xavier

 

Zacha

 

Zacarias 

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En Güzel İspanyolca Erkek İsimleri İle Anlamları 

 İspanyollar kendi çocuklarına isim koyarken de en fazla tercih ettikleri bazı isimler ön plana çıkmaktadır. İspanya'da favori olan bazı erkek isimleri ve açıklamaları, anlamları şu şekildedir: 

Adan: Dinlerde var olan "adam, adem" anlamındadır. 

Aaron: İncil'de geçen ve Musa'nın kardeşi olan Harun. 

Amedeo: Tanrı'nın sevgilisi. 

Angelo: Melek 

Antonio: Ünlü İspanyol aktör Antonio Banderas'ın adıdır. 

Felix: Mutlu 

Hugo: Açık düşünür. 

Jesus:İsa

 

Leo:Aslan

 

Manuel:Tanrı bizimle beraber.

 

Maximilianao:En büyük.

 

Moses: Musa

 

Neptuno:Suların tanrısı

 

Nataniel:Tanrı'nın armağanı

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Pablo:Ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun adıdır.

 

Rigoberto:Zengin

 

Roque: Kaya gibi güçlü.

 

Sebastian: Saygın, saygıdeğer.

 

Silvestre:Orman

 

Octavio: Sekiz

 

Nicolas: Şehirde galip, galip, muzaffer

 

Julio:Ünlü besteci ve şarkıcı Julio Iglesias'ın da ismidir.

 

Umberto:Ünlü yazar Umberto Eco

 

Xavier:Parlak

 

Salvador: Anlamı kurtarıcıdır. Ayrıca dünyaca ünlü İspanyol ressam Salvador Dali'nin de adıdır.

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