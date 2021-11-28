İspanyolca Erkek İsimleri - En Güzel İspanyolca Erkek İsimleri İle Anlamları

Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden olan İspanya, aynı zamanda bir turizm ülkesi olup tanınırlığı dünya çapında yüksek olan İspanya'da en fazla kullanılan erkek isimleri de ilgi konusu olmaktadır.
İspanyolca Erkek İsimleri
İspanya, dünya çapında turizmde isim yapmış favori bir ülkedir. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın her yerinden her yıl milyonlarca insan İspanya'ya tatile gitmektedir. Bu sebeple İspanyol kültürü, ünlü boğa güreşleri, flamenko dansları gibi pek çok milli unsuru dünyaca bilinmektedir.
İspanya ile sadece turizm alanında etkileşim olmamaktadır elbette. Ülkeyi ziyaret eden milyonlarca insan İspanya daha fazla bilgi sahibi olmak için değişik konuları araştırmaktadır.
İspanya'nın mutfağı, kültürü, sosyal yaşamı, sanatçıları bu çerçevede merak edilmektedir. Popüler sanatçılarının eserleri takip edilmektedir, müzikleri dinlenmektedir. Hatta kuzey Avrupa ülkelerinde yaşayan Avrupalıların hatırı sayılır rakamlara ulaşan vatandaşları emekliliklerinde İspanya'nın sahil kasabalarında yaşamayı seçmekte ve İspanya'ya göç etmektedirler.
Bu yoğun etkileşim İspanya hakkında her konuyu gündeme getirmektedir. İnsanlar İspanya'nın tarihini, coğrafyasını, kültürünü, dilini merak etmektedirler ve araştırmaya başlamaktadırlar. İspanya hakkında bu araştırmalar yapılırken en fazla merak edilen konuların başında İspanyolca isimler gelmektedir.
İnsanlar bazen kendi doğacak çocuklarına farklı ve değişi bir isim vermek istemektedirler. Fikir sahibi olmak için yabancı isimleri araştırmaktadırlar. Hatta bazen bir ürün için isim tasarlarken veya bir marka oluştururken de böylesi farklı isim arayışlarına girmektedirler. İspanyolca erkek çocuklarına verilen bazı isimlere örnek olarak şu isimleri saymak olanaklıdır:
Alfonso
Alberto
Adan
Aaron
Angelo
Antonio
Alejandro
Benjamin
Benedicto
Carlos
Caleb
Claudio
Dino
Diego
Diogenes
Elias
Efraim
Fabio
Gerardo
Isaac
Ivan
Joel
Javier
Jesus
Joaquin
Juan
Jose
Julian
Julıo
Luca
Lucas
Luperco
Leo
Manuel
Marcos
Marco
Marc
Manuel
Martin
Mateo
Maximiliano
Miguel
Moises
Nico
Nicolas
Noah
Noe
Octavia
Oscar
Pablo
Paul
Rafeal
Raphel
Ramono
Ramon
Raul
Ricardo
Richard
Rigoberto
Roberto
Rolando
Rock
Roque
Salvador
Sebastian
Sergio
Stefano
Stefan
Socrates
Umberto
Valentino
Valentin
Vicente
Xavier
Zacha
Zacarias
En Güzel İspanyolca Erkek İsimleri İle Anlamları
İspanyollar kendi çocuklarına isim koyarken de en fazla tercih ettikleri bazı isimler ön plana çıkmaktadır. İspanya'da favori olan bazı erkek isimleri ve açıklamaları, anlamları şu şekildedir:
Adan: Dinlerde var olan "adam, adem" anlamındadır.
Aaron: İncil'de geçen ve Musa'nın kardeşi olan Harun.
Amedeo: Tanrı'nın sevgilisi.
Angelo: Melek
Antonio: Ünlü İspanyol aktör Antonio Banderas'ın adıdır.
Felix: Mutlu
Hugo: Açık düşünür.
Jesus:İsa
Leo:Aslan
Manuel:Tanrı bizimle beraber.
Maximilianao:En büyük.
Moses: Musa
Neptuno:Suların tanrısı
Nataniel:Tanrı'nın armağanı
Pablo:Ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun adıdır.
Rigoberto:Zengin
Roque: Kaya gibi güçlü.
Sebastian: Saygın, saygıdeğer.
Silvestre:Orman
Octavio: Sekiz
Nicolas: Şehirde galip, galip, muzaffer
Julio:Ünlü besteci ve şarkıcı Julio Iglesias'ın da ismidir.
Umberto:Ünlü yazar Umberto Eco
Xavier:Parlak
Salvador: Anlamı kurtarıcıdır. Ayrıca dünyaca ünlü İspanyol ressam Salvador Dali'nin de adıdır.