İspanyolca Erkek İsimleri - En Güzel İspanyolca Erkek İsimleri İle Anlamları

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Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden olan İspanya, aynı zamanda bir turizm ülkesi olup tanınırlığı dünya çapında yüksek olan İspanya'da en fazla kullanılan erkek isimleri de ilgi konusu olmaktadır.

İspanyolca Erkek İsimleri

İspanya, dünya çapında turizmde isim yapmış favori bir ülkedir. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın her yerinden her yıl milyonlarca insan İspanya'ya tatile gitmektedir. Bu sebeple İspanyol kültürü, ünlü boğa güreşleri, flamenko dansları gibi pek çok milli unsuru dünyaca bilinmektedir.

İspanya ile sadece turizm alanında etkileşim olmamaktadır elbette. Ülkeyi ziyaret eden milyonlarca insan İspanya daha fazla bilgi sahibi olmak için değişik konuları araştırmaktadır.

İspanya'nın mutfağı, kültürü, sosyal yaşamı, sanatçıları bu çerçevede merak edilmektedir. Popüler sanatçılarının eserleri takip edilmektedir, müzikleri dinlenmektedir. Hatta kuzey Avrupa ülkelerinde yaşayan Avrupalıların hatırı sayılır rakamlara ulaşan vatandaşları emekliliklerinde İspanya'nın sahil kasabalarında yaşamayı seçmekte ve İspanya'ya göç etmektedirler.

Bu yoğun etkileşim İspanya hakkında her konuyu gündeme getirmektedir. İnsanlar İspanya'nın tarihini, coğrafyasını, kültürünü, dilini merak etmektedirler ve araştırmaya başlamaktadırlar. İspanya hakkında bu araştırmalar yapılırken en fazla merak edilen konuların başında İspanyolca isimler gelmektedir.

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İnsanlar bazen kendi doğacak çocuklarına farklı ve değişi bir isim vermek istemektedirler. Fikir sahibi olmak için yabancı isimleri araştırmaktadırlar. Hatta bazen bir ürün için isim tasarlarken veya bir marka oluştururken de böylesi farklı isim arayışlarına girmektedirler. İspanyolca erkek çocuklarına verilen bazı isimlere örnek olarak şu isimleri saymak olanaklıdır:

Alfonso

Alberto

Adan

Aaron

Angelo

Antonio

Alejandro

Benjamin

Benedicto

Carlos

Caleb

Claudio

Dino

Diego

Diogenes

Elias

Efraim

Fabio

Gerardo

Isaac

Ivan

Joel

Javier

Jesus

Joaquin

Juan

Jose

Julian

Julıo

Luca

Lucas

Luperco

Leo

Manuel

Marcos

Marco

Marc

Manuel

Martin

Mateo

Maximiliano

Miguel

Moises

Nico

Nicolas

Noah

Noe

Octavia

Oscar

Pablo

Paul

Rafeal

Raphel

Ramono

Ramon

Raul

Ricardo

Richard

Rigoberto

Roberto

Rolando

Rock

Roque

Salvador

Sebastian

Sergio

Stefano

Stefan

Socrates

Umberto

Valentino

Valentin

Vicente

Xavier

Zacha

Zacarias

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En Güzel İspanyolca Erkek İsimleri İle Anlamları

İspanyollar kendi çocuklarına isim koyarken de en fazla tercih ettikleri bazı isimler ön plana çıkmaktadır. İspanya'da favori olan bazı erkek isimleri ve açıklamaları, anlamları şu şekildedir:

Adan: Dinlerde var olan "adam, adem" anlamındadır.

Aaron: İncil'de geçen ve Musa'nın kardeşi olan Harun.

Amedeo: Tanrı'nın sevgilisi.

Angelo: Melek

Antonio: Ünlü İspanyol aktör Antonio Banderas'ın adıdır.

Felix: Mutlu

Hugo: Açık düşünür.

Jesus:İsa

Leo:Aslan

Manuel:Tanrı bizimle beraber.

Maximilianao:En büyük.

Moses: Musa

Neptuno:Suların tanrısı

Nataniel:Tanrı'nın armağanı

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Pablo:Ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun adıdır.

Rigoberto:Zengin

Roque: Kaya gibi güçlü.

Sebastian: Saygın, saygıdeğer.

Silvestre:Orman

Octavio: Sekiz

Nicolas: Şehirde galip, galip, muzaffer

Julio:Ünlü besteci ve şarkıcı Julio Iglesias'ın da ismidir.

Umberto:Ünlü yazar Umberto Eco

Xavier:Parlak

Salvador: Anlamı kurtarıcıdır. Ayrıca dünyaca ünlü İspanyol ressam Salvador Dali'nin de adıdır.