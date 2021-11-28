İspanyolca Cümleler - Basit Tanışma, Yer Sorma Ve Kendini Tanıtma Cümleleri Konu Anlatımı

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Tanışma cümleleri dendiğinde tüm bireylerin ilk aklına gelen '' merhaba'' kelimesinden oluşan selam verme sözcüğüdür. Bu kelimenin arkasından isim söyleme, derdini anlatma ve kendini tanıtma cümleleri sırasıyla gelmektedir. Hangi dilde olursa olsun bir dili öğrenirken bu sıralama hep böyle olmuştur.

İspanyolca Basit Tanışma Cümleleri

İspanyolca pratik cümleler arasında ilk olarak merhaba demeyi öğrenelim. İspanyolca merhaba Hola demektir. Nasılsın demek istersek Qué tal? soru cümlesi kullanılır. Qué pasa? soru cümlesi ne haber demektir. Nasılsın sorusuna karşılık iyi diyerek cevap vermek istersek Bien dememiz yeterlidir.

Çok iyi demek istersek de Muy bien şeklinde cevap verebiliriz. Eh işte ya da şöyle böyle demek istersek de Así así diyebiliriz.

No tan bien çok iyi değil anlamına gelmektedir. Ya sen diyerek karşı tarafa nasıl olduğunu sormak istersek de Y tú? demek yeterlidir. Benim adım diyerek isim söylemek istersek Me llamo şeklinde isim sona gelerek iletebiliriz.

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Adınız ne diyerek karşı tarafa isim sormak istersek de en basit haliyle Cómo te llamas? diyebiliriz. İspanyolca basit tanışma bu şekilde bittikten sonra Mucho gusto diyerek tanıştığıma memnun oldum diyebiliriz.

Karşı taraf muhtemelen bize büyük zevk diyerek karşılık verecektir. Büyük zevk demek de Placér demektir. Hasta luego yani sonra görüşürüz diyerek konuşmayı sonlandırırız.

İspanyolca Yer Sorma Cümleleri

Yer sorma adres sorma demektir. Yer sormak eylemine sıklıkla ihtiyaç duyabiliriz. Bu konu başlığında bazı kalıplaşmış diller bulunmaktadır. Fakat bu fiiller şahıslara göre çekimlenmiş halleriyle kullanılır. Belirli yön tarifi kalıpları da yer sorma kategorisini altındadır.

..... nerede? kalıbı herhangi bir şeyin yerini sormak için kullanılır. Örneğin kütüphane nerede, okul nerede, eczane nerede gibi çoğaltılarak bu cümle devam ettirilebilir. İspanyolca da önemli olan soracağımız yer tekil bir yer ise Dónde está kullanılır. Eğer çoğul bir yer ise Dónde están kullanılır.

Banka nerede? dediğimizde soracağımız yer tekil olur. O halde Dónde está el banco? diyebiliriz. Bankalar nerede? dersek soracağımız yer çoğuldur. O halde Dónde están los bancos? dememiz gerekir.

........nasıl varabilirim ya da gidebilirim? soru kalını gidilecek yere nasıl gidileceğini sormak demektir. Cómo llego + ………? bu kalıp ise bu sorunun kalıp cümlesidir. Örneğin hastahaneye nasıl gidebilirim? diye sormak istersek Cómo llego al hospital? dememiz yeterlidir.

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İspanyolca adres tarif ederken kullanacağımız bazı fiiller vardır. Bu fiiller girar, caminar, cruzar, seguir ve coger filleri olarak geçmektedir.

Bu fiiller çekimli hale getirilirken hitap ettiğimiz kişiye göre bazı farklılıklar söz konusu olmaktadır. Hitap edilen kişi sen yani samimi olarak varsa TU çekimine göre fiil yapılır. Tam tersi hitap edilen kişi tanışılmayan ve siz diye hitap edilen kişiyse usted çekimleri söz konusudur.

İspanyolca yürümek Caminar demektir. Bu fiil TU çekimine göre düzenlenirse camina, usted çekimine göre düzenlenirse de camine olmaktadır. Bunun gibi daha pek çok kelime örnek verilebilir.

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Yer sormada kalıp cümlelere gelirsek sağa dönmek, sola dönmek, düz devam etmek ve meydanın çaprazı gibi cümleleri inceleyebiliriz. Düz devam etmek Seguir todo recto demektir. Sola dönmek Girar a la izquierda demektir. Sağa dönmek Girar a la derecha demektir. Meydanın çaprazı Cruzar la plaza demektir.

Trafik ışıkları, park, geri git, dur, kavşak, pazar, sokak, meydan gibi kelimeler kurulan cümlelerde sıklıkla yer almaktadır. Trafik ışıkları Semáforos, park Parque, geri git Regrese, dur Pare, kavşak İntersección, pazar El mercado, sokak El supermercado ve meydan La plaza anlamına gelmektedir.

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İspanyolca Kendini Tanıtma Cümleleri

İspanyolca kendini tanıtma cümlelerini anlayabilmek adına kendini tanıtma metni oluşturalım. İşte metin;

Merhaba, adım Gözde. Ben 30 yaşındayım. Türküm ve Türkiye'nin başkenti Ankara'da yaşıyorum. Öğrenciyim, okuldan sonra boş vakitlerimde çalışıyorum. Sevdiğim şeyleri buradan kazandığım parayla yapıyorum.

Yukarıdaki kendini tanıtma metninin İspanyolcası şöyledir;

Hola, mi nombre es Gözde. Tengo 30 años de edad. Soy turco y vivo en Ankara, la capital de Turquía. Soy estudiante, trabajo en mi tiempo libre después de la escuela. Hago las cosas que amo con el dinero que gano aquí.

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Kendini tanıtırken adım cümlesi Me llamo…şeklinde başlar. Soyadım kelimesi Mi apellido es…şeklinde başlar. Kaç yaşındasın sorusu Cuantos anos tiene? sorusudur. ..... yaşındayım diye cevap vermek istersek Tengo … anos deriz. Nerelisin diye sormak istersek De donde viene usted? sorusunu sorarız. Adın ne? diye sormak istersek Como te llamas? deriz. Memnun oldum demek için Encantado de conocerle dememiz yeterlidir. Ben de memnun oldum demek Encantada de conocerle también demektir.