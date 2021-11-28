İspanyolca Cümle Yapısı - Basit İspanyolca Cümle Kurma Ve Oluşturma Konu Anlatımı

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İspanyolca öğrenmek için en önemli unsurlardan birini bu dilin cümle yapısını iyi anlamak gerekir. Bu sayede gerekli durumlarda basit İspanyolca cümle kurma ve oluşturma noktasında yapılması gerekeni yapabilmek mümkün hale gelebilmektedir.

İspanyolca Cümle Yapısı

İspanyolca dilinde cümle yapısı geneli itibari ile " yüklem, nesne, zaman zarfı" şeklinde olmaktadır. İspanyolca cümle kurabilme adına bu basit yapıdan yararlanılabilir. Bu doğrultuda:

Yüklem - nesne- zaman zarfı

Estoy buscando mi mi cuaderno sin parar

Yüklem: Estoy buscando ( arıyorum)

Nesne: mi cuaderno (defterimi)

Zarf: sin parar (durmadan)

Görüldüğü üzere üç temel öğe üzerinden İspanyolca cümle yapısı bir hayli kolay anlaşılır bir nitelik barındırmakta olup İspanyolca cümle kurma işlemi de son derece kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir olmaktadır.

Basit İspanyolca Cümle Kurma ve Oluşturma Konu Anlatımı

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İspanyolca dilinde bir cümle kurabilmek için öncelikle o cümlenin Türkçesini kurma yoluna gideriz. Sonrasında Türkçe olarak kurulmuş durumda olan cümlelerin kelimeleri belirlenir. Bunun sonrasında da kurulmuş olan kelimelerin hangi türe ait oldukları belirlenir. Ardından da türü belirlenmiş olan kelimeleri, İspanyolca cümle öğelerinin diziliş biçimine göre sıralama yapılır.

Fiil türünden olan bir kelimeyi zaman ve şahıs belirtecek şekilde çekimlediğinizde cümle elde edilmiş olur. Konun daha anlaşılır olması adına bazı örnekler verilebilir. Buna göre:

- Sen resim yaparsın.

Yukarıda verilen cümleyi İspanyolca olarak kurma için "yapmak" fiilinin hangi şahsa ve hangi zaman dilimi kapsamında çekimlenmiş olduğunun belirlenmesi gerekmektedir.

" Sen" öznesinden ve fiile eklenmiş olan "sin" ekinden anlaşıldığına göre cümlenin sahsı 2. tekil kişidir. Yine aynı ek incelendiğinde cümlenin geniş zaman dilimine ait olduğu anlaşılmaktadır. Bu analizin yapılmasından sonra kolaylıkla İspanyolca cümle kurma işlemi gerçekleştirilebilir.

Konuyla alakalı olarak bilinmesi gereken iki husus bulunmaktadır.

1- Zamanlar: Bilindiği üzere, fiilleri ifade edebilmek adına kullanılabilecek olan farklı zaman dilimleri mevcuttur. Bu zaman dilimleri ise temel olarak dört ana çeşit barındırmaktadır. Bunlar:

1- Geniş Zaman

2- Gelecek Zaman

3- Şimdiki Zaman

4- Geçmiş Zaman

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Fiil, bu zaman dilimlerinden hangisinin gerçekleştiği doğrultusunda şekil almaktadır.

Tu pintas. ( Sen resim yaparsın) Burada örnek verilmiş olan cümle geniş zaman dilimine aittir.

2- Şahıslar: 1., 2. , 3. tekil ve çoğul şahıslar olmak üzere toplam olarak 6 adet şahıs mevcuttur. İspanyolca dilinde basit cümleler kurabilmek için bu şahısların hepsini öğrenmek mecburiyeti söz konusu değildir.

Yalnızca 1. ve 2. tekil şahısları bilmek yeterli olacaktır. 1. ve 2. tekil şahısları bilmek, pek çok gündelik İspanyolca cümleleri kurabilmeye ve iletişim yapabilmeye olanak tanır. Konun daha fazla netlik kazanabilmesi için örnekler verilmesi son derece yararlı olacaktır. Buna göre:

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Birincil tekil şahıs olarak kurulabilecek İspanyolca cümleler:

Birinci şahıs= Voy a la escuela todos los días.

Her gün okula giderim.

İkinci tekil şahıs= Tu cantas bien.

Güzel şarkı söylüyorsun.

Birinci tekil şahıs = Leo el periódico todos los días.

Her gün gazete okurum.

Birinci tekil şahıs= Desayuno todas las mañanas.

Her sabah kahvaltı yaparım.

İkinci tekil şahıs= Te gusta beber leche.

Sen süt içmeyi seversin.

Yukarıda da görüldüğü üzere yalnızca 1. ve ikinci tekil şahısların bilinmesiyle pek çok İspanyolca cümle kurulumu mümkün olmaktadır.