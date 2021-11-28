İspanyolca Cümle Yapısı - Basit İspanyolca Cümle Kurma Ve Oluşturma Konu Anlatımı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Silahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandıSilahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandı!#Sezer Öztürk
Beşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçekin kararı sonrası tepkiBeşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçek'in kararı sonrası tepki#Beşiktaş
Portekizin Türkiye şaşkınlığı Kurada çıkınca...Portekiz'in Türkiye şaşkınlığı! Kurada çıkınca...#A Milli Takım
Aile katliamı Husumetli akraba kurşun yağdırdıAile katliamı! Husumetli akraba kurşun yağdırdı#Muğla
Beşiktaş darmadağın Vodafone Parkta tarihi yenilgiBeşiktaş darmadağın! Vodafone Park'ta tarihi yenilgi#Süper Lig
Ünlü şarkıcıdan korkutan haber Hastaneye kaldırıldıÜnlü şarkıcıdan korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı#Zerrin Özer
Sergen Yalçından Giresunspor sonrası flaş sözler: Çözüm bulamıyoruzSergen Yalçın'dan Giresunspor sonrası flaş sözler: "Çözüm bulamıyoruz"#Beşiktaş
Türkiyede Nu varyantı var mı Flaş açıklama İşte Kovid-19da son gelişmeler...Türkiye'de Nu varyantı var mı? Flaş açıklama! İşte Kovid-19'da son gelişmeler...#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecekCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecek#Döviz Kuru
Müslüme cinayetinde gizem çözülüyor Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladıMüslüme cinayetinde gizem çözülüyor! Bakan Yanık: 'Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı'#Müslüme
Türkmenistanda tarihi gün İmzalar atıldı... Erdoğandan flaş mesajlarTürkmenistan'da tarihi gün! İmzalar atıldı... Erdoğan'dan flaş mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna tepki Kılıçdaroğlunun trolleri bu açıklamaya da saldıracakBakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Kılıçdaroğlu'nun trolleri bu açıklamaya da saldıracak'#İçişleri Bakanı
Bu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşimBu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşim#Trafik Kazası
Kahroldular 13 yaşındaki Timurdan haber yokKahroldular! 13 yaşındaki Timur'dan haber yok#Timur Nuri
En dayanıklısı Özlem Tekin çıktıEn dayanıklısı Özlem Tekin çıktı!#Doğa İle İç İçe Yaşayan Ünlüler
HABERLEREğitim Haberleri Yabancı Diller Haberleri

İspanyolca Cümle Yapısı - Basit İspanyolca Cümle Kurma Ve Oluşturma Konu Anlatımı

İspanyolca Cümle Yapısı - Basit İspanyolca Cümle Kurma Ve Oluşturma Konu Anlatımı

İspanyolca, son derece popüler dünya dilleri arasında kendisine önemli ölçüde yer bulmaktadır. Bu bakımdan pek çok insan en azından kendisini ifade edebilecek kadar İspanyolca öğrenmeyi arzu etmektedir. İspanyolca cümle yapısı - Basit İspanyolca cümle kurma ve oluşturma konu anlatımını tüm detayları ile birlikte derledik.

Haberin Devamı

 İspanyolca öğrenmek için en önemli unsurlardan birini bu dilin cümle yapısını iyi anlamak gerekir. Bu sayede gerekli durumlarda basit İspanyolca cümle kurma ve oluşturma noktasında yapılması gerekeni yapabilmek mümkün hale gelebilmektedir. 

İspanyolca Cümle Yapısı 

İspanyolca dilinde cümle yapısı geneli itibari ile " yüklem, nesne, zaman zarfı" şeklinde olmaktadır. İspanyolca cümle kurabilme adına bu basit yapıdan yararlanılabilir. Bu doğrultuda: 

 Yüklem - nesne- zaman zarfı 

 Estoy buscando mi mi cuaderno sin parar 

 Yüklem: Estoy buscando ( arıyorum)

 Nesne: mi cuaderno (defterimi)

 Zarf: sin parar (durmadan) 

 Görüldüğü üzere üç temel öğe üzerinden İspanyolca cümle yapısı bir hayli kolay anlaşılır bir nitelik barındırmakta olup İspanyolca cümle kurma işlemi de son derece kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir olmaktadır. 

 Basit İspanyolca Cümle Kurma ve Oluşturma Konu Anlatımı 

Haberin Devamı

 İspanyolca dilinde bir cümle kurabilmek için öncelikle o cümlenin Türkçesini kurma yoluna gideriz. Sonrasında Türkçe olarak kurulmuş durumda olan cümlelerin kelimeleri belirlenir. Bunun sonrasında da kurulmuş olan kelimelerin hangi türe ait oldukları belirlenir. Ardından da türü belirlenmiş olan kelimeleri, İspanyolca cümle öğelerinin diziliş biçimine göre sıralama yapılır. 

 Fiil türünden olan bir kelimeyi zaman ve şahıs belirtecek şekilde çekimlediğinizde cümle elde edilmiş olur. Konun daha anlaşılır olması adına bazı örnekler verilebilir. Buna göre: 

 - Sen resim yaparsın. 

 Yukarıda verilen cümleyi İspanyolca olarak kurma için "yapmak" fiilinin hangi şahsa ve hangi zaman dilimi kapsamında çekimlenmiş olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. 

 " Sen" öznesinden ve fiile eklenmiş olan "sin" ekinden anlaşıldığına göre cümlenin sahsı 2. tekil kişidir. Yine aynı ek incelendiğinde cümlenin geniş zaman dilimine ait olduğu anlaşılmaktadır. Bu analizin yapılmasından sonra kolaylıkla İspanyolca cümle kurma işlemi gerçekleştirilebilir. 

 Konuyla alakalı olarak bilinmesi gereken iki husus bulunmaktadır. 

 1- Zamanlar: Bilindiği üzere, fiilleri ifade edebilmek adına kullanılabilecek olan farklı zaman dilimleri mevcuttur. Bu zaman dilimleri ise temel olarak dört ana çeşit barındırmaktadır. Bunlar: 

 1- Geniş Zaman

 2- Gelecek Zaman

 3- Şimdiki Zaman

 4- Geçmiş Zaman 

Haberin Devamı

 Fiil, bu zaman dilimlerinden hangisinin gerçekleştiği doğrultusunda şekil almaktadır. 

 Tu pintas. ( Sen resim yaparsın) Burada örnek verilmiş olan cümle geniş zaman dilimine aittir. 

 2- Şahıslar: 1., 2. , 3. tekil ve çoğul şahıslar olmak üzere toplam olarak 6 adet şahıs mevcuttur. İspanyolca dilinde basit cümleler kurabilmek için bu şahısların hepsini öğrenmek mecburiyeti söz konusu değildir. 

 Yalnızca 1. ve 2. tekil şahısları bilmek yeterli olacaktır. 1. ve 2. tekil şahısları bilmek, pek çok gündelik İspanyolca cümleleri kurabilmeye ve iletişim yapabilmeye olanak tanır. Konun daha fazla netlik kazanabilmesi için örnekler verilmesi son derece yararlı olacaktır. Buna göre: 

Haberin Devamı

 Birincil tekil şahıs olarak kurulabilecek İspanyolca cümleler: 

 Birinci şahıs= Voy a la escuela todos los días. 

 Her gün okula giderim. 

 İkinci tekil şahıs= Tu cantas bien. 

 Güzel şarkı söylüyorsun. 

 Birinci tekil şahıs = Leo el periódico todos los días. 

 Her gün gazete okurum. 

 Birinci tekil şahıs= Desayuno todas las mañanas. 

 Her sabah kahvaltı yaparım. 

 İkinci tekil şahıs= Te gusta beber leche. 

 Sen süt içmeyi seversin. 

 Yukarıda da görüldüğü üzere yalnızca 1. ve ikinci tekil şahısların bilinmesiyle pek çok İspanyolca cümle kurulumu mümkün olmaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising