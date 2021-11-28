İspanyolca Aylar Ve Günler Nelerdir? İspanyolca Aylar Ve Günlerin Okunuşları Ve Yazılışları Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Her yabancı dil öğrenimi sırasında olduğu gibi İspanyolca öğrenirken de konuları belli başlıklar altında öğrenmek gerekir tıpkı aylar ve günler konusunda olduğu gibi.
İspanyolca Aylar ve Günler Nelerdir?
İspanya bir turizm ülkesi olarak her yıl milyonlarca insan tarafından ziyaret edilmektedir. İspanyol kraliyet ailesinin yüzyıllar öncesinde dayanan köklü bir kültürü bulunmaktadır. İspanya'nın bir başka özelliği de Arap ve Müslümanların bir süre hüküm sürdükleri Endülüs'ün de bu coğrafyada bulunmasıdır.
İngilizce, Almanca ve Fransızcadan sonra en fazla merak edilen ve yabancı dil olarak öğrenilen dil İspanyolcadır. Dünyada İspanyolca konuşan insan sayısı da sadece İspanya'nın siyasi sınırları ile kısıtlı değildir. İspanya pek çok sömürge ülkesine sahip olmuş bir sömürge ülkesi olduğu için Güney Amerika'dan Afrika'ya kadar pek çok ülkede hala İspanyolca geçerli bir dil olma özelliğini korumaktadır.
İspanyolca öğrenirken kelime çalışması ile birlikte bol bol cümle kurmak ve konuları başlıklar altında toplamak son derece verimli bir öğrenme metodu olacaktır. Örneğin, aylar ve günlerin böylesi bir başlık altında çalışılması gibi. İspanyolcada aylar "los meses" olarak ifade edilir. İspanyolca aylar şunlardır:
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
İspanyolca'da günler "los dias" olarak ifade edilir ve günler de şu şekilde yazılır:
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado
Domingo
İspanyolca Aylar ve Günlerin Okunuşları - Yazılışları
İspanyolca öğrenirken bir kelimenin ne anlama geldiği, nasıl yazıldığı kadar doğru okunuşunu da öğrenmek gerekmektedir. İspanyolca ayların nasıl yazıldığı, Türkçesi ve okunuşları şu şekildedir:
Enero (enero) ocak
Febrero (febrero) şubat
Marzo (marso) mart
Abril (abril) nisan
Mayo (mayo) mayıs
Junio (hunio) haziran
Julio (hulio) temmuz
Agosto (agosto) ağustos
Septiembre (septiembre) eylül
Octubre (oktubre) ekim
Noviembre (noviembre) kasım
Diciembre (disiembre) aralık
İspanyolca'da günlerin isimleri, Türkçesi ve İspanyolca günlerin okunuşları da aşağıdadır:
Lunes (lunes) pazartesi
Martes (martes) salı
Miercoies (mierkoles) çarşamba
Jueves (huebes) perşembe
Viernes (viernes) cuma
Sabado (sabado) cumartesi
Domingo (domingo) pazar
İspanyolca Aylar ve Günler Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı
İspanyolca'da aylar ve günleri öncelikle ezberlemek gerekmektedir. Görüleceği üzere İspanyolca'da günlere verilen isimlerin gök cisimlerinden, yıldız ve gezegen isimlerinden alındığı anlaşılmaktadır.
İspanyolca'da hafta sonuna "fin de semana" denmektedir. Hafta sözcüğünün İspanyolcası ise "semana"dır. İspanyolca'da aylar, günler ve konu hakkında bazı önemli bilgiler ve örnek cümleler şu şekildedir:
Tarih söylenirken ya da yazılırken önce gün sonra da "de" bağlacı ve sonrası da belirtilecek olan ay söylenmektedir. Örneğin: 21 de Abril, 6 de Noviembre, 8 de Marzo, 01 de Junio, 15 de Mayo, 27 de febrero,
İspanyolca'da ay ve günlerin başına "el" gelmektedir. Örneğin: "el domingo", "el martes", "el lunes", "el sabado", "el abril", "el mayo", "el junio"
İspanyolca'da kişi doğum gününü şu kalıp cümle ile anlatabilir:"Mi cumpleanos es el 14 de octubre." (Benim doğum günüm 14 Ekim.) "Mi cumpleanos es el 01 Junio." (Benim doğum günüm 01 Haziran.) "Mi cumpleanos es el 18 Agosto." (Benim doğum günüm 18 Ağustos.) "Mi cumpleanso es el 01 enero." (Benim doğum günüm 01 Ocak.)
İspanyolca'da bugün sözcüğünün karşılığı "hoy"dur. "Hoy es domingo." (Bugün pazar günüdür.) "Hoy es martes." (Bugün salı günüdür.)
İspanyolca'da "dün" sözcüğünün karşılığı ise "ayer"dir.
İspanyolca'da "bu gece" derken "esta noche" kalıbı kullanılır."Esta noche es domingo noche." (Bu gece pazar gecesi.)