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İspanyolca Aylar Ve Günler Nelerdir? İspanyolca Aylar Ve Günlerin Okunuşları Ve Yazılışları Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

İspanyolca Aylar Ve Günler Nelerdir İspanyolca Aylar Ve Günlerin Okunuşları Ve Yazılışları Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

İspanyolca en fazla öğrenilmek istenen yabancı dillerin başında gelmektedir. Bu bağlamda İspanyolca mevsimler, sayılar, zaman ölçüsü gibi konu başlıkları da merak konusu olmaktadır. İşte ilgiyle okuyacağınız İspanyolca aylar ve günler, örnek cümleler, okunuşları ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

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Her yabancı dil öğrenimi sırasında olduğu gibi İspanyolca öğrenirken de konuları belli başlıklar altında öğrenmek gerekir tıpkı aylar ve günler konusunda olduğu gibi. 

İspanyolca Aylar ve Günler Nelerdir? 

 İspanya bir turizm ülkesi olarak her yıl milyonlarca insan tarafından ziyaret edilmektedir. İspanyol kraliyet ailesinin yüzyıllar öncesinde dayanan köklü bir kültürü bulunmaktadır. İspanya'nın bir başka özelliği de Arap ve Müslümanların bir süre hüküm sürdükleri Endülüs'ün de bu coğrafyada bulunmasıdır. 

 İngilizce, Almanca ve Fransızcadan sonra en fazla merak edilen ve yabancı dil olarak öğrenilen dil İspanyolcadır. Dünyada İspanyolca konuşan insan sayısı da sadece İspanya'nın siyasi sınırları ile kısıtlı değildir. İspanya pek çok sömürge ülkesine sahip olmuş bir sömürge ülkesi olduğu için Güney Amerika'dan Afrika'ya kadar pek çok ülkede hala İspanyolca geçerli bir dil olma özelliğini korumaktadır. 

 İspanyolca öğrenirken kelime çalışması ile birlikte bol bol cümle kurmak ve konuları başlıklar altında toplamak son derece verimli bir öğrenme metodu olacaktır. Örneğin, aylar ve günlerin böylesi bir başlık altında çalışılması gibi. İspanyolcada aylar "los meses" olarak ifade edilir. İspanyolca aylar şunlardır: 

Enero

 

Febrero

 

Marzo

 

Abril

 

Mayo

 

Junio

 

Julio

 

Agosto

 

Septiembre

 

Octubre

 

Noviembre

 

Diciembre

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İspanyolca'da günler "los dias" olarak ifade edilir ve günler de şu şekilde yazılır:

 

Lunes

 

Martes

 

Miercoles

 

Jueves

 

Viernes

 

Sabado

 

Domingo

 

İspanyolca Aylar ve Günlerin Okunuşları - Yazılışları 

 İspanyolca öğrenirken bir kelimenin ne anlama geldiği, nasıl yazıldığı kadar doğru okunuşunu da öğrenmek gerekmektedir. İspanyolca ayların nasıl yazıldığı, Türkçesi ve okunuşları şu şekildedir: 

Enero (enero) ocak

 

Febrero (febrero) şubat

 

Marzo (marso) mart

 

Abril (abril) nisan

 

Mayo (mayo) mayıs

 

Junio (hunio) haziran

 

Julio (hulio) temmuz

 

Agosto (agosto) ağustos

 

Septiembre (septiembre) eylül

 

Octubre (oktubre) ekim

 

Noviembre (noviembre) kasım

 

Diciembre (disiembre) aralık

 

İspanyolca'da günlerin isimleri, Türkçesi ve İspanyolca günlerin okunuşları da aşağıdadır:

 

Lunes (lunes) pazartesi

 

Martes (martes) salı

 

Miercoies (mierkoles) çarşamba

 

Jueves (huebes) perşembe

 

Viernes (viernes) cuma

 

Sabado (sabado) cumartesi

 

Domingo (domingo) pazar

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İspanyolca Aylar ve Günler Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı 

 İspanyolca'da aylar ve günleri öncelikle ezberlemek gerekmektedir. Görüleceği üzere İspanyolca'da günlere verilen isimlerin gök cisimlerinden, yıldız ve gezegen isimlerinden alındığı anlaşılmaktadır.

 İspanyolca'da hafta sonuna "fin de semana" denmektedir. Hafta sözcüğünün İspanyolcası ise "semana"dır. İspanyolca'da aylar, günler ve konu hakkında bazı önemli bilgiler ve örnek cümleler şu şekildedir:

Tarih söylenirken ya da yazılırken önce gün sonra da "de" bağlacı ve sonrası da belirtilecek olan ay söylenmektedir. Örneğin: 21 de Abril, 6 de Noviembre, 8 de Marzo, 01 de Junio, 15 de Mayo, 27 de febrero, 

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İspanyolca'da ay ve günlerin başına "el" gelmektedir. Örneğin: "el domingo", "el martes", "el lunes", "el sabado", "el abril", "el mayo", "el junio" 

İspanyolca'da kişi doğum gününü şu kalıp cümle ile anlatabilir:"Mi cumpleanos es el 14 de octubre." (Benim doğum günüm 14 Ekim.) "Mi cumpleanos es el 01 Junio." (Benim doğum günüm 01 Haziran.) "Mi cumpleanos es el 18 Agosto." (Benim doğum günüm 18 Ağustos.) "Mi cumpleanso es el 01 enero." (Benim doğum günüm 01 Ocak.) 

İspanyolca'da bugün sözcüğünün karşılığı "hoy"dur. "Hoy es domingo." (Bugün pazar günüdür.) "Hoy es martes." (Bugün salı günüdür.) 

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İspanyolca'da "dün" sözcüğünün karşılığı ise "ayer"dir. 

İspanyolca'da "bu gece" derken "esta noche" kalıbı kullanılır."Esta noche es domingo noche." (Bu gece pazar gecesi.)

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