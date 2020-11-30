İspanyol Dili Ve Edebiyatı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Dünyanın her yerinde konuşulan bir dil olan İspanyolcanın inceliklerini ve eserlerini öğreten İspanyol dili ve edebiyatı her yıl çok fazla öğrencinin tercihi olan iş imkanı bol bir bölümdür.

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölüm Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

İspanyol dili ve edebiyatı üniversitelerin edebiyat fakültesinde yer alan bir bölümdür. Bu bölümde İspanyol dilinin incelikleri, gramer ve cümle yapısı, dil özellikleri ve İspanyolca eserler incelenmektedir.

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

İspanyol dili ve edebiyatı bölümü; İspanyolcanın kökenini, dil bilgisi özelliklerini, cümle yapısını, toplumsal değerleri ve edebi eserleri İspanyolca olarak okutan, araştıran ve öğreten bir bölümdür.

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümünün Amacı Nedir?

İspanyol dili ve edebiyatı bölümünün amacı, İspanyol dilinin değerini ve kültürel özelliklerini kavratarak uluslararası bir bağlamda ülkeler arasında bir köprü kurmaktır. Dünyanın en çok konuşulan 2. dili olan İspanyolca dilinin yapısal özelliklerini ve kültürel birikimini dostane bir şekilde Türkiye ve Türkçe ile birleştiren bu bölümün amacı kültürlerarası disiplini sağlamaktır.

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

İspanyol dili ve edebiyatı mezunlarının çalışmayı tercih edebilecekleri pek çok iş bulunmaktadır. İspanyol dili ve edebiyatı mezunları öncelikli olarak çevirmenlik ve tercüme işlerinde çalışabilirler. Özel ders vermek, özel okullarda İspanyolca dilini öğretmek ve üniversitelerde araştırma görevlisi olarak iş bulmak da mümkündür. İspanyol dili ve edebiyatı mezunları konsolosluklarda da çalışabilirler.

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü Kaç Yıllıktır?

İspanyol dili ve edebiyatı bölümünün üniversitelerde okunma yılı 4 yıldır. 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış öğrenciler filolog unvanını alarak iş hayatına atılmaya başlayabilirler.

​​​​​​​İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümünü Okumak İçin Ne Gereklidir?

İspanyol dili ve edebiyatı bölümünü okumak isteyenlerin öncelikli olarak İspanyol diline ve İspanyol kültürüne ilgi duymaları gerekmektedir. Dile yatkınlık ve İspanyolcayı sevmek de İspanyol dili ve edebiyatı bölümünü okumakta faydalı olmaktadır. İspanyolca dünyada en çok konuşulan 2. dil olmasına rağmen bir hayli karmaşık bir dildir. Bu nedenle ek bir çalışma ile bu dili öğrenmek zorunludur.

İmkanı olan öğrencilerin İspanya'ya giderek İspanyolcayı yerinde yaşamaları gerekmektedir veya herhangi bir kurs bünyesi ya da hazırlık sayesinde temel İspanyolcaya hakim olmaları gereklidir. İspanyol dili ve edebiyatı bölümüne girmeden önce İspanyolca hazırlık sınavından yeterli puanın alınması gerekmektedir. Aksi halde 1 yıl süre ile İspanyolca hazırlığın okunması şartı aranmaktadır.

​​​​​​​İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

İspanyol dili ve edebiyatı bölümünün eğitim dili İspanyolcadır. Dersler kimi zaman Türkçe veya İngilizce olarak da işlenebilmektedir.

​​​​​​​İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

İspanyol dili ve edebiyatı bölümüne girmek isteyen öğrencilerin liselerdeki dil bölümünü seçmeleri gerekmektedir.

​​​​​​​İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

İspanyol dili ve edebiyatı bölümünde dil içerikli pek çok ders bulunmaktadır. Dil bilgisi özelliklerinin işlendiği gramer dersi, İspanyolca metin analizlerinin yapıldığı edebi eser okuma dersleri ve metin çeviri dersleri İspanyol dili ve edebiyatı bölümünde bulunan dersler arasındadır. İspanyol dili ve edebiyatı bölümünde temel İngilizce, Almanca veya Fransızca dersleri de verilmektedir.

​​​İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

İspanyol dili ve edebiyatı bölümü diğer bölümlere kıyasla daha az mezun verdiği için iş imkanı daha fazla olan bir bölümdür. İspanyol dili ve edebiyatı mezunlarının özel sektörde çevirmen, tercüman veya İspanyolca öğretmeni olarak çalışmaları mümkündür. Turistik bölgelerde rehberlik ve çevirmenlik hizmeti verebilirler veya konsolosluklarda iş bulabilirler. Özel kurslar ve üniversiteler bünyesinde eğitmen olarak görev yapabilirler.

​​​​​​​İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

- Üniversiteler

- Kurslar

- Dershaneler

- Konsolosluklar

- Dışişleri Bakanlığı

- Elçilikler

- Turizm İşletmeleri

- Rehberlik Ajansları

- Yurtdışı Menşeili Firmalar

- Okutmanlıklar

- Yayın Evleri

​​​​​​​İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

- Ankara Üniversitesi

- İstanbul Üniversitesi

- İstanbul Üniversitesi (KKTC Uyruklu)

- İstanbul Medeniyet Üniversitesi