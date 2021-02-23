İspanyol Alfabesi Nedir, Kaç Harf Ve Özellikleri Nelerdir? İspanyolca Alfabe Harfleri Yazılışı, Okunuşu Ve Sırası

20'den fazla ülkede konuşulan İspanyolca Güney ve Orta Amerika ülkelerinde yaygın bir şekilde konuşuluyor. Resmi dili İspanyolca olan ülkelerden bazıları şunlardır: Arjantin Cumhuriyeti, Küba, Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay.

İspanyol Alfabesi Nedir?

İspanyol alfabesi, Rusça, Portekizce, Almanca ve İtalyanca gibi Hint- Avrupa dil ailesindendir. Sessiz harflerin neredeyse tamamı ''e'' harfi ile birlikte okunur.

İspanyol Alfabesi Kaç Harf?

İspanyol Alfabesi, Türkçe ve Latin alfabesi gibi 29 harften oluşur. Alfabeto olarak tanımlanan alfabelerinde, diğer Avrupa dillerinden ve Türkçeden farklı olarak sadece 5 sesli harf bulunur. Bunlar sırasıyla a, e, ı, o ve u harfleridir. İngilizcede olduğu gibi İspanyolcada da i, ü ve ö harfleri yoktur.

İspanyol Alfabesi Özellikleri Nelerdir?

7 milyar 560 milyon kişinin yaşadığı dünyada, yaklaşık 600 milyon kişi İspanyolca konuşuyor. Sayının bu kadar yüksek olmasının ana nedeni İspanya'nın 14. - 18. yüzyılları arasında Güney ve Orta Amerika ülkelerinde koloni kurmasıdır.

Almancada olduğu gibi İspanyolcada da kelimeler dişil ve eril olarak sınıflandırılır. Örneğin Almancada eril kelimelerin başına ''der'' getirilirken, İspanyolcada el getirilir. Dişil kelimeler ise ''la'' eki ile birlikte okunur.

Roman dillerinden biri olan İspanyol alfabesinde bir harfin birden fazla okunuşu olabilir. Örneğin ''N'' kelimesi hem ''en'' hem de ''eh'' şeklinde telaffuz edilebilir. Diğer alfabelerden farklı olarak bazı harfler yan yana getirilerek tek harf oluşturulmuştur.

Örneğin ''r'' harfinden sonra gelen ''rr'' harfi ''erre'' şeklinde telaffuz edilir. ''l'' harfinden sonra gelen ''ll''nin okunuşu ise ''elle'' şeklindedir.

İspanyol Alfabesi Harfleri Nasıl Yazılır ve Okunur? İspanyolca Alfabe Harfleri Yazılışı ve Okunuşu

1- İspanyol alfabesinde sessiz harflerin yazılışı ve okunuşu:

B - İspanyol alfabesinde yer alan ilk sessiz harftir.

Okunuşu: Ba / Bah

C - İngilizcede olduğu gibi ''Se'' şeklinde telaffuz edilir.

CH - Türkçedeki karşılığı Ç olan harftir.

Okunuşu: Çe / Ceh

D - Avrupa'da ''De'', Güney Amerika'da ise ''Deh'' şeklinde okunur.

F - İspanyol alfabesindeki 8. harftir.

Okunuşu: Efe

G - Heh biçiminde telaffuz edilen G harfi, çoğu zaman H harfinin yerine kullanılır.

H - Kelimenin başında, ortasında ya da sonunda da olsa İspanyol alfabesinde okunmayan tek harftir. Konuşma dilinden çok yazı dilinde anlamlar arasında farkı tespit edilmesi için kullanılır.

J - Üç farklı sesle okunabilen tek harftir: Jota, he ve che şeklinde telaffuz edilir.

L ve LL - L harfi ''y'', LL harfi ise ''elle'' ve ''eyye'' şeklinde okunur.

M - İspanyol alfabesinin 15. harfidir.

Okunuşu: Eme

N - Ene ve Ny şeklinde okunur.

P - Okunuşu Türkçedeki gibidir. ''Pe''

Q - İngilizcedeki ile birebir aynı okunur. K harfine vurgu yapılarak ''Ku'' şeklinde telaffuz edilir.

R - İspanya'da ''ere'' Bask bölgesinde ''erre' şeklinde telaffuz edilir.

S - Ese / Esse

T - Te ve Ete şeklinde okunur.

W - Okunuşu en uzun olan harftir: - Uve Doble

V - Sadece ''uve'' şeklinde okunur.

Y - Okunurken başına ''i'' ve ''es'' getirilir.

Z - Okunuşu: Zeta

2- İspanyol Alfabesinde Sesli Harflerin Yazılışı ve Okunuşu:

A, E, I, O ve U harfleri sesli oldukları için yazıldıkları gibi okunurlar.

İspanyol Alfabesi Harfleri Sırası

İspanyol alfabesinin sıralaması Türkçe ve diğer Avrupa dilleri ile benzerlik taşır. İngilizceden en önemli farkı Q harfinin P'den sonra gelmesidir. Harflerin sıralaması ise şu şekildedir:

A, B, C, Ch, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, O, P, Q, R, RR, S, T, U, V, W, X, Y, Z.