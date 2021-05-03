İspanya İç Savaşı Tarihi Ve Önemi Nedir? İspanya İç Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları

İspanya İç Savaşı'nın, bugünkü modern İspanya' ya gidilen süreçte çok ehemmiyetli bir yeri bulunmaktadır.

İspanya İç Savaşının Tarafları

İspanya İç Savaşı, İspanya tarihinde çok önemlidir. Bu savaş şu iki taraf arasında meydana gelmiştir. Bir tarafta demokratik seçimle gelen İkinci İspanyol Cumhuriyeti' ne bağlı ve sadık " Cumhuriyetçiler" ile General Francisco Franco önderliğinde isyancı grup olan " Milliyetçiler". İspanya İç Savaşlarında dış ülkelerden Almanya, İtalya ve Portekiz " Milliyetçileri" desteklemiştir. İspanyol " Cumhuriyetçileri " ne destek veren ülkeler de başta Meksika ve Sovyetler Birliği olmuştur.

İspanya İç Savaşı Tarihi ve Önemi Nedir?

İspanya İç Savaşı, 17 Temmuz 1936 tarihinde patlak vermiş ve 01 Nisan 1939 tarihinde sona ermiştir. İspanya İç Savaşını kazananlar Milliyetçi taraf olmuştur. Milliyetçilerin lideri olan 1939 doğumlu Franco ölene kadar yani 1975 yılına kadar İspanya' yı yönetmiştir. İspanya İç Savaşı, XX. Yüzyılın çok önemli olaylarından birisidir. İspanya İç savaşında 600.000 den fazla insan hayatını kaybetmiştir.

İspanya İç Savaşı Nedenleri

Yakın tarihin en önemli olaylarından birisi olan İspanya İç Savaşı sadece İspanya'yı etkilememiştir. İspanya İç Savaşının nedenleri ve sonuçlarını daha geniş bir perspektiften görmek gerekir. İspanya İç Savaşının nedenlerini şu başlıklarla açıklamak mümkündür:

l İspanya, 1898 yıllarında Afrika' da bulunan son sömürgecilik kolonisi olan yerleri de kaybetmişti. Böylelikle hızla bir ekonomik bunalıma sürüklenmekte idi.

l Sonraki yıllarda ekonomik sıkıntılara sosyo - politik bozulmalar da eklenince olayın boyutu bir iç savaşa doğru uzandı. İspanya, İç Savaşına böyle böyle sürüklenmiştir.

l Son kıvılcımı ateşleyen olay ise şöyle gelişmiştir: 1936 yılında solcu Castillo isimli bir kişinin öldürülmesi üzerine solcular da İspanya Maliye Bakanı Calvo Sotelo' yu katletti. Bu olay kanlı İspanya İç Savaşının başlamasına sebep oldu.

l İspanya İç Savaşının patlak vermesinin en önemli nedenlerinden birisi toplumsaldır. İspanya toplumu derin bir kutuplaşma ve bölünmüşlük hali içerisine girmişti.

l İspanya' da monarşiden sonra 1930' lu yıllara kadar ciddi bir demokratikleşme, reform ve dönüşüm yaşanmıştır. Laik düzene geçilmiş, kral ülkeyi terk etmiş, kadınlara oy hakkı verilmiştir. Modern bir devlet oluşmaya başlarken toplumun muhafazakar kesimi ile kilise orduyu toplumu kontrol etme mekanizması olarak kullanır ve nihayet 1936 yılında askeri darbe olur. İspanya, İç Savaşa giden yola bu şekilde girmiş olur.

l Fakat dünyanın içinde bulunduğu gelişmeler ve bazı güç odaklarının ( Nazi Almanya'sı ve faşist İtalya'dan lider Mussolini gibi ) doğrudan İspanya'nın iç karışıklıklarına müdahil olması ve taraf tutması ile İspanya, on binlerce insanının ölümü ile sonlanan bir İç Savaşa sürüklenir.

İspanya İç Savaşının Sonuçları

İspanya İç Savaşı esasında iki ideolojinin yani sosyalizmin ve faşizmin karşı karşıya geldiği bir çatışma alanı olmuştur. Milis güçleri ve isyancılar gerilla savaşı şeklinde yıllarca çatışmışlardır. Francisca Franco, Fas'taki İspanyol birliklerinin komutanı iken İspanya' ya geçmiş ve kanlı çatışmalar neticesinde önce ülkenin güney ve batısına hakim olmuş sonra da zaferle İspanya İç Savaşının galibi olarak büyük bir baskı ve faşist anlayışla ölünceye kadar İspanya'yı yönetmiştir.

İspanya İç Savaşının Önemi

İspanya İç Savaşı, ülkeye çok büyük zararlar vermiştir. II. Dünya Savaşından sonra diğer Avrupa ülkeleri hızlıca kalkınma hamleleri yaparken İspanya kanlı iç savaşla uğraşmak zorunda kalmıştır. İspanya'nın demokratikleşmesi gecikmiştir. İspanya İç Savaşının uluslararası burjuvazi ile işçi sınıfı arasında verilen bir kavga olduğu da kabul edilmektedir.