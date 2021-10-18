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İspanya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? İspanya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

#İspanya#Kıta#Ülke
İspanya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır İspanya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

İspanya, M.Ö. 2. yüzyılda Fenikeliler tarafından kuruldu. Avrupa'nın 5 büyük ekonomisinden biri olan İspanya'da tarım, sanayi, bilişim, teknoloji ve inşaat sektörü gelişmiştir. Ülkede en fazla çıkarılan madenler cıva ve demir, en çok yetiştirilen tarım ürünleri ise patates, soğan ve havuçtur. İspanya hangi kıtada, hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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İspanya'nın başkenti Madrid'dir. En fazla turist çeken şehirleri ise şu şekilde sıralanabilir. 1- Barselona 2- Sevilla 3- Palma de Mallorca 4- San Sebastian

 5- Toledo 6- Santiago de la Compostela

 İspanya Hangi Kıtada Yer Alır?

 Resmi adı İspanya Krallığı olan ülke Avrupa kıtasında yer almaktadır.

 İspanya Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

 Kuzey Atlas Okyanusu ve Akdeniz'e kıyısı olan İspanya Kuzey Yarım Kürededir. İspanya, güneyinde Portekiz, kuzeyinde ise Fransa ile sınır komşusudur.

 İspanya Hangi Dine Mensup?

 İspanya, Hristiyanlık dinine mensuptur. Halkın yaklaşık %95'i Katolik'tir.

 İspanya Hangi Dili Konuşuyor?

 Ülkenin resmi dili İspanyolcadır. Baskça, Katalanca ve Aranca ise resmi olarak tanınan bölgesel diller arasında yer alıyor.

 İspanya Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

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 İspanya'da 1978 yılından bu yana 29 harften oluşan İspanyol alfabesi kullanılmaktadır.

 İspanya Hangi Takvimi Kullanıyor?

 İspanya Krallığında Celali takvimi kullanılmaktadır.

 İspanya Hangi Para Birimini Kullanıyor?

 1986 yılında Avrupa Birliğine giren İspanya'nın resmi para birimi Euro'dur.

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#İspanya#Kıta#Ülke

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